دائرة الصحة - أبوظبي تتعاون مع معهد كوخ التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدعم أبحاث السرطان المدعومة بالذكاء الاصطناعي

سيتعاون الجانبان لتطوير أبحاث السرطان، ودعم تنمية المواهب العلمية من الجيل القادم، وتأسيس مسارات جديدة للابتكار عبر الجمع بيت قدرات الذكاء الاصطناعي وعلم الأورام والتكنولوجيا الحيوية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومعهد كوخ لأبحاث السرطان التكاملية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي للارتقاء بأبحاث علم الأورام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعلوم الانتقالية، الابتكار القائم على التقارب الحيوي. وستعمل هذه الشراكة، بالاستفادة من منظومة علوم الحياة الذكية في أبوظبي، على ربط الخبرات البحثية العالمية الرائدة بالبنية التحتية والكفاءات والقدرات اللازمة لتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

DoH and MIT– Koch Institute Partner to Advance AI-Driven Cancer Research

وتهدف الشراكة إلى تحقيق تقدم نوعي في أبحاث السرطان، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان في دولة الإمارات وبالاستفادة من التميز البحثي الذي يتمتع به معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالصحة والمناخ، وكذلك قضايا الأورام المرتبطة بخصائص السكان. وسيجري ذلك من خلال تطوير وتنفيذ تجارب سريرية واسعة النطاق لدى مؤسسات متعددة، وإجراء دراسات بحثية انتقالية، والمشاركة في تحالف التقارب الحيوي للسرطان التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات بحثية مشتركة وبنوك حيوية تدعم أبحاث السرطان القائمة على الخصائص السكانية.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: "نقيس الابتكار بالأثر الذي يحدثه في تحسين صحة المجتمع وجودة حياة أفراده. ويشكل هذا المبدأ أساس شراكتنا مع معهد كوخ لأبحاث السرطان التكاملية، حيث نسعى إلى بناء منظومة مستدامة ومتكاملة تعزز تبادل المعرفة، وتسرع الاكتشافات العلمية، وتدعم الابتكار التطبيقي. ومن خلال هذا التعاون، سنعمل على تطوير أساليب جديدة في أبحاث السرطان، وتنمية المواهب، وتطوير ابتكارات التقارب الحيوي، مع إيجاد فرص جديدة لتطوير الحلول واختبارها وتوسيع نطاقها بما يعود بالنفع على المرضى في أبوظبي وحول العالم".

وقال الدكتور ماثيو فاندر هايدن، مدير معهد كوخ لأبحاث السرطان التكاملية التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "نؤمن بأن التصدي للتحديات الصحية المعقدة يتطلب تعاوناً يتخطى حدود التخصصات والقطاعات والجغرافيا، ويسعدنا الترحيب بشركائنا الجدد من أبوظبي ضمن تحالف التقارب الحيوي للسرطان، متطلعين إلى ربط مجتمع الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بمنظومة الابتكار الصحي المتنامية في أبوظبي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات علم الأورام، والذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق، بما يسهم في نهاية المطاف في تحسين النتائج الصحية للمرضى."

وبالإضافة إلى الجوانب البحثية، تركز هذه الشراكة على بناء الجيل المقبل من الكفاءات والابتكارات التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وعلم الأورام. ومن خلال برامج الزمالة للأطباء العلماء، وبرامج التبادل الثنائية، وفرص التعلم المشتركة، ستعمل دائرة الصحة – أبوظبي ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تزويد الكوادر الصحية بمهارات متقدمة في علم الأورام السريري، والذكاء الاصطناعي، وعلم الأحياء الحاسوبي. كما ستشهد الشراكة إنشاء حاضنة للتقارب الحيوي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية، عبر ربط المبتكرين بالإرشاد والخبرات والاستثمارات اللازمة لتسريع تحويل الاكتشافات العلمية إلى حلول صحية تطبيقية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، حيث تستعرض الإمارة منظومتها الذكية في علوم الحياة وشراكاتها في مجالات الجينوم، وتحرير الجينات، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة، والأمراض النادرة.

ويضم وفد دائرة الصحة – أبوظبي إلى الولايات المتحدة نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة الصحة والاستثمار والابتكار في الإمارة، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، M42، Hub71، جامعة نيويورك أبوظبي، مدينة مصدر، جامعة خليفة، مجموعة كيزاد، "بيورهيلث"، "مبادلة بايو"، "أرسيرا"، معهد الحياة الصحية في أبوظبي.

ويمثل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة أحد الركائز الأساسية في منظومة علوم الحياة في أبوظبي. إذ يربط بين البحث العلمي والاستثمار والتسويق التجاري وتطبيقات الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة واحدة. ومن خلال جمع المبتكرين والمستثمرين والجهات الصناعية ومختلف الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة، يسهم المجمّع في تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

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