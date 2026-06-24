دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "إم إس دي" تعززان أطر التعاون للارتقاء بالتميز التشغيلي وتوافر العلاجات المبتكرة في المنطقة

توقيع اتفاقية طموحة خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026 يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي موثوق للابتكار في القطاع الصحي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 24 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- في ظل مواصلة نظم الرعاية الصحية عالمياً العمل لاستكشاف وتصميم مسارات أكثر مرونة وكفاءة لتوفير العلاجات المبتكرة ضمن مجتمعاتها، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وشركة الأدوية العالمية "إم إس دي" والتي تُعرف أيضاً باسم "ميرك أند كو إنك"، راواي، نيوجيرسي في الولايات المتحدة عن تعاون استراتيجي لبحث إنشاء مركز للخدمات اللوجستية للرعاية الصحية ضمن مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة في أبوظبي. ويتطلع الطرفان إلى أن يُسهم المركز في تعزيز أمن سلاسل الإمداد الطبي على مستوى المنطقة وتسريع وتيرة الوصول إلى الحلول الصحية المبتكرة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي لعلوم الحياة يتمتع بالمرونة ومستعد للمستقبل.

Abu Dhabi Announces Partnership with MSD to Advance Operational Excellence and Expand Access across the Region

وسيعمل المركز، عند اسيتفائه كافة الموافقات اللازمة وإتمام أعمال إنشائه، على دعم نقل وتوزيع جملة من المنتجات الدوائية في عدد من الأسواق الإقليمية. وبالإضافة إلى دوره تعزيز مرونة سلاسل التوريد في المنطقة، سيسهم المركز في تحسين الوصول إلى العلاجات المبتكرة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم تسويق وتوسيع نطاق الابتكارات الصحية من الجيل التالي في المنطقة.

وتعكس هذه الاتفاقية مكانة أبوظبي كوجهة استراتيجية للابتكار في علوم الحياة، وتسهم في تعزيز منظومة الإمارة الذكية في القطاع، حيث تتكامل الاكتشافات العلمية والتطوير والتصنيع وتطبيقات الرعاية الصحية ضمن بيئة واحدة متكاملة، بما يسرّع تحقيق الأثر على نطاق واسع.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي"تشهد الاكتشافات العلمية تسارعاً غير مسبوق، غير أن قدرتها على تحسين حياة المرضى تعتمد على سرعة وأمان وصولها إلى من يحتاجون إليها. وقد نجحنا في أبوظبي ببناء نموذج متكامل لعلوم الحياة الذكية، يربط بين الأبحاث المتقدمة، والجينوم السكاني، والبنية التحتية المرنة، ومسارات التوزيع العالمية ضمن منظومة مترابطة واحدة. ويؤكد اختيار "ميرك أند كو" لأبوظبي لإنشاء مركزها الإقليمي على الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها الإمارة ودورها الحيوي كشريك موثوق لقادة قطاع الرعاية الصحية عالمياً. وسيُسهم هذا الإنجاز في تيسير وصول المرضى في المنطقة إلى أحدث الخيارات العلاجية التي قد تنقذ حياتهم، في حين يعزز من جاهزية أبوظبي لتوسيع نطاق الابتكار الصحي وترسيخ بصمتها العالمية في هذا المجال".

ويجسد هذا التعاون التكامل بين البيئة التنظيمية الداعمة في أبوظبي والمتطلبات الاستراتيجية للشركاء العالميين الساعين إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ومن خلال هذه الشراكة، ستحصل "إم إس دي" على وصول مباشر إلى منظومة توزيع متقدمة ومترابطة بشكل وثيق، مما يعزز مكانة الإمارة كسوق إقليمي آمن لتطوير وإطلاق الحلول الطبية من الجيل الجديد.

وقال أشرف ملاك، المدير العام لشركة "إم إس دي" لمنطقة دول الخليج وليبيا ومصر: "تعكس هذه الشراكة طموحنا المشترك نحو تعزيز نظم الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المنطقة، وذلك من خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تمتلكها إم إس دي والمنظومة المتقدمة في أبوظبي، حيث نسعى إلى الارتقاء بمرونة وآليات إيصال الابتكار إلى المرضى. وسنعمل معاً على تسريع الوصول إلى العلاجات المبتكرة التي تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى، ودعم تحقيق نتائج صحية أفضل للمجتمعات التي نخدمها."

ويأتي هذا الإعلان ضمن مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2026، حيث تستعرض الإمارة منظومتها الذكية في علوم الحياة وشراكاتها في مجالات الجينوم، وتحرير الجينات، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والعلاجات المتقدمة، والأمراض النادرة.

ويضم وفد دائرة الصحة – أبوظبي إلى الولايات المتحدة نخبة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة الصحة والاستثمار والابتكار في الإمارة، بما في ذلك مكتب أبوظبي للاستثمار، M42، Hub71، جامعة نيويورك أبوظبي، مدينة مصدر، جامعة خليفة، مجموعة كيزاد، "بيورهيلث"، "مبادلة بايو"، "أرسيرا"، معهد الحياة الصحية في أبوظبي.

ويمثل مجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة أحد الركائز الأساسية في منظومة علوم الحياة في أبوظبي. إذ يربط بين البحث العلمي والاستثمار والتسويق التجاري وتطبيقات الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة واحدة. ومن خلال جمع المبتكرين والمستثمرين والجهات الصناعية ومختلف الأطراف المعنية بقطاع الرعاية الصحية تحت مظلة واحدة، يسهم المجمّع في تحويل الاكتشافات العلمية إلى أثر ملموس على أرض الواقع بكفاءة أعلى وعلى نطاق أوسع.

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