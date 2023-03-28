دائرة الصحة - أبوظبي تُعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ --

تماشياً مع جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وتعزيزاً لتنافسية وكفاءة القطاع الصحي في الإمارة ولضمان أعلى معايير الرعاية الصحية لكافة المرضى في الإمارة، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن اختيار مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، التابع لشركة "بيورهيلث"، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات، كمركز تميز لزراعة نخاع العظم في الإمارة.

The Department of Health - Abu Dhabi Recognises Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC) as a Centre of Excellence in Hematopoietic Stem Cell Transplantation The Department of Health - Abu Dhabi Recognises Abu Dhabi Stem Cells Center (ADSCC) as a Centre of Excellence in Hematopoietic Stem Cell Transplantation

يأتي ذلك تأكيداً على امتلاك المركز للبنية التحتية المتطورة وتقديمه خدمات عالية الجودة لزرع نخاع العظم وزرع الخلايا الجذعية المكونة للدم وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية القائمة على الأدلة العلمية وبقيادة فريق متخصص ومعتمد دولياً في هذا المجال، مما يضمن تحقيق أفضل المخرجات والنتائج العلاجية للمرضى في الإمارة وخارجها.

وتعد مراكز التميز بمثابة منشآت رعاية صحية متخصصة تتميز بالخبرات العالية والتقنيات والبرامج المتقدمة، وتمتلك أحدث الابتكارات مما يمكنها من عمل إجراءات طبية معقدة في مجالات سريرية متخصصة، وإجراء البحوث المتقدمة، وتوفير أعلى مستويات الرعاية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمرضى.

جاء هذا الإعلان ضمن احتفالية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيسي بحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي بالإنابة، وفرحان مالك، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة "بيور هيلث"، والدكتور يندري كارمينيت، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية، والدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة النخاع في المركز.

وتركز الدائرة على ستة عناصر أساسية يتم أخذها بالحسبان عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز، من بينها المخرجات السريرية وتجربة وسلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة ومدى رضا وتفاعل العاملين في المنشأة، وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي وبرامج الإقامة والتدريب، كما تأخذ دائرة الصحة - أبوظبي الاعتمادات والتراخيص الحاصلة عليها المنشأة الصحية بعين الاعتبار عند تصنيفها كمراكز للتميز.

وبصفته مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم، سيقدم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مجموعة متكاملة ومتخصصة من الخدمات السريرية الجراحية وغير الجراحية بجودة رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم لعلاج أمراض الدم، والتي تتضمن زرع الخلايا الجذعية الذاتية، وزرع الخلايا الجذعية الخيفية والعلاج بالخلايا التائية ذات مستقبلات المستضدات الوهمية.

وسيقوم مركز التميز في زراعة نخاع العظم بإنشاء مختبر متكامل لتشخيص سرطان الدم، يترأسه فريق من الأطباء المتخصصين في مجال زراعة نخاع العظم يحملون جميعهم البورد الأمريكي والكندي أو ما يعادلهما. وفي ضوء ما يتمتع به من خبرات متميزة وواسعة، سيسهم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في دفع عجلة الأبحاث وتعزيز التعليم الطبي المستمر وتوفير فرص تدريبية للكوادر الطبية من المنشآت الصحية.

وفي هذا الصدد، قالت سعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي بالإنابة: "إن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة هو ما يلهمنا لمواصلة جهودنا للمضي قدماً بمسيرة التميز والريادة ومواصلة استقطاب الكفاءات والاستثمارات في القطاع الصحي في الإمارة، اليوم ومع إطلاق أول مركز تميز متخصص في زراعة نخاع العظم، نمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وتعزيز تنافسية وكفاءة القطاع الصحي في الإمارة. إن ما نشهده اليوم ما هو إلا بداية لطريقنا نحو مستقبل أفضل وأكثر تميزاً واستدامةً للقطاع الصحي في الإمارة، مما يمكننا من تحقيق رؤيتنا المتمثلة في "أبوظبي مجتمع معافى"، من خلال تشجيع التميز والجودة في تقديم الرعاية الصحية عبر دمج العلوم والتكنولوجيا والخبرات مع أفضل الممارسات التشغيلية."

وأضافت سعادتها: "وضعت دائرة الصحة - أبوظبي مجموعة من المتطلبات والمعايير والإرشادات التي تهدف إلى ضمان الكفاءة التشغيلية ونجاح مراكز التميز في الإمارة للقيام بدورها المحوري في تزويد أفراد المجتمع بتجربة رعاية صحية تتمحور حول المريض. فمن خلالها، سيتمكن المرضى من داخل الإمارة وخارجها من الحصول على رعاية صحية متخصصة يقودها كفاءات وخبرات مهنية صحية تقدم خدمات رعاية صحية بجودة وكفاءة عاليتين."

ولضمان سهولة وصول المرضى لخدمات زراعة نخاع العظم ذات الجودة العالية متى ما احتاجوا إليها، تم تأسيس مجلس زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم بقيادة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومكون من نخبة من أطباء الأورام في الإمارة، وذلك لتنسيق إدارة خدمات زراعة نخاع العظم بشكل سلس في الإمارة وبتعاون وثيق بين الأطراف كافة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في المركز: "يوفر برنامج زراعة نخاع العظم في أبوظبي منظومة شاملة ومتكاملة مصممة لتنفيذ الحلول المبتكرة والأبحاث المتقدمة والعلاج بالخلايا، بالاستفادة من المنصات التعليمية لمتخصصي الرعاية الصحية والعلماء."

وأكدت الدكتورة الكعبي على ريادة البرنامج كونه أول برنامج وفر عملية زراعة نخاع العظم في الدولة في يوليو 2020 وكذلك أول مركز في الشرق الأوسط والمنطقة يوفر عمليات زراعة النخاع لمرضى التصلب اللويحي المتعدد في نوفمبر 2022.

وصرحت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث: "يشرفنا اختيارنا كمركز تميز في زراعة نخاع العظم. يشكل ذلك التصنيف شهادة على التزام مجموعتنا المتسمر، بموجب توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتحويل منظومة الرعاية الصحية في الدولة وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضانا، وتفاني المركز في البحث المبتكر والتعاون. نلتزم لدى بيورهيلث بتطوير علم استدامة الشباب، مع التركيز المتواصل على التميز والابتكار. سنستمر في قيادة مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ووضع معايير جديدة لرعاية المرضى في كل أنحاء المنطقة وزيادة متوسط عمر الجميع."

ويقدم برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم العلاج لكافة المرضى من خلال مركز أبوظبي للخلايا الجذعية وكذلك مستشفى ياس كلينيك في مدينة خليفة، وذلك من خلال رعاية سريرية شاملة بدءا من الاستشارة الأولية لتقييم أهلية المريض للعلاج، وإجراء فحوصات ما قبل الزرع، وتقييم والبحث عن المتبرعين من خلال توفير إمكانية الوصول للسجلات الدولية لبنوك النخاع العظمي، وجميع عمليات جمع الخلايا من قبل فريق متخصص. كما تتم معالجة الخلايا الجذعية وتصنيفها وتخزينها في مختبرات المركز للاستخدامات السريرية تحت إشراف علماء متخصصين وتقنيي مختبرات ذوي كفاءة عالية.

يوفر برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظم العلاج (من خلال زراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم) لمجموعة من اضطرابات أمراض الدم الحميدة والخبيثة وأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب اللويحي المتعدد مع نهج شامل لزرع الخلايا الجذعية الذاتية أو غير الذاتية أو العلاجات الخلوية المتقدمة لكل من البالغين والأطفال.

يعد مركز أبوظبي للخلايا الجذعية التابع لمجموعة بيورهيلث، مركز رعاية صحية عالي التخصص يركز على تقنيات العلاج بالخلايا والطب التجديدي، وتأسس في مارس 2019 بهدف تلبية الطلب المحلي والإقليمي المتنامي على الخدمات الطبية المتقدمة والعلاجات الأكثر ابتكاراً. ويركز المركز بشكل أساسي على معالجة الخلايا وتصنيفها لاستخدامها في التطبيقات السريرية، مثل: الطب التجديدي، وزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم والعلاجات الخلوية، ويواصل توفير علاجات متطورة، مثل: علاج الفصادة الضوئية خارج الجسم. وعالج المركز حتى الآن العديد من مرضى السرطان إلى جانب مريضة تعاني من التصلب اللويحي المتعدد وذلك في إطار برنامج أبوظبي لزراعة نخاع العظام التابع له.

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The Department of Health - Abu Dhabi SOURCE