جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تعزز مكانتها في السباق العالمي على إعداد المواهب المتخصصة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- نظمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة بحثية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حفل تخريج دفعة 2023 التي تمثل الدفعة الثانية من خريجيها، لتعزز بذلك قدرات المواهب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتسهم في توفير الحلول للتحديات العالمية في قطاعات الصحة والتعليم والمناخ.

The Class of 2023 with His Highness Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan (center); His Excellency Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology, President-Designate of COP28 UAE and Chairman of MBZUAI's Board of Trustees(right); and Professor Eric Xing, MBZUAI President and University Professor (left).

وحضر الحفل الذي جرى تنظيمه في مركز أبوظبي للطاقة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان; ومعالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة; ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. واحتفلت الجامعة التي تحتل المرتبة الـ19 عالمياً في مجالات تخصصاتها وفق تصنيفات CSRankings، بتخريج 59 طالباً حصلوا على شهادات الماجستير الرؤية الحاسوبية وتعلّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، وتستمر الجامعة في تعزيز سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا عبر البحوث المتقدمة، والتعاون الاستراتيجي مع العاملين في المجال الصناعي، ولا سيما من خلال إعداد الجيل القادم من خبراء الذكاء الاصطناعي. أهنئ جميع الخريجين وأتمنى لهم مستقبلاً ناجحاً، وكلي ثقة بأن دفعة عام 2023 ستساهم في تحقيق تأثير اجتماعي واقتصادي إيجابي، وستطور حلولاً ملموسة من شأنها أن تساهم في معالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه العالم، خاصة في مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم".

من جهته، قال البروفيسور إريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: "نشهد الآن مرحلة محورية يوجه فيها العالم بأسره اهتمامه نحو الذكاء الاصطناعي. ونحن محظوظون لكوننا في الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال حجمها ومواردها وطموحها، رسخت الدولة مكانتها كمركز عالمي للابتكار يجذب أعظم العقول في هذا المجال من حول العالم. أتوجه بالتهنئة لطلاب دفعة العام 2023 فيما ينطلقون في مسيرتهم التالية".

يُذكر أن دفعة هذا العام تضم 59 طالباً، من بينهم 32 تخرجوا من برنامج تعلّم الآلة، و20 من برنامج الرؤية الحاسوبية، وسبعة من برنامج معالجة اللغات الطبيعية. وتضم الدفعة طلاباً من 25 جنسية من دول مثل الصين والإمارات والهند وباكستان وكازاخستان والمجر وإيطاليا والولايات المتحدة والأردن، ما يسلط الضوء على التزام الجامعة بإرساء بيئة تعليمية متنوعة وشاملة تجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أنه قد تم نشر وقبول 17 ورقة بحثية عمل عليها طلاب دفعة 2023، في مؤتمرات رائدة ومجلات علمية بارزة مثل ومؤتمر الرؤية الحاسوبية والتعرف إلى الأنماط الذي ينظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات/مؤسسة الرؤية الحاسوبية للعام 2023، ومجلة "فيزيكس إنرجي"، ومجلة "أكسس" التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وتجدر الإشارة إلى أن 46% من الخريجين أكدوا حصولهم على وظائف أو التحاقهم ببرنامج الدكتوراه أو التحاقهم ببرامج تدريبية مدفوعة أو بشركات ناشئة. وقد حصل بعضهم على وظائف في مؤسسات رائدة مثل شركة "سنابشات" في المملكة المتحدة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشرطة أبوظبي، وشركة "جي 42" للرعاية الصحية، والمعهد التأسيسي للذكاء الاصطناعي.

شرح الصورة: سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان; ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر (يمين الصورة)؛ والبروفيسور إريك زينغ (يسار الصور).

صورة https://mma.prnewswire.com/media/2093138/MBZUAI_Class_of_2023.jpg

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) SOURCE