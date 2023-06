A primeira universidade de IA do mundo demonstra sua relevância na corrida global de talentos de IA com a segunda cerimônia de formatura

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) continua a fortalecer a capacidade global de talentos de IA e contribuir com soluções para os desafios urgentes nas áreas de saúde, educação e clima, após sua segunda cerimônia de formatura para a Turma de 2023, realizada em 4 de junho.

The Class of 2023 with His Highness Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan (center); His Excellency Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, Minister of Industry and Advanced Technology, President-Designate of COP28 UAE and Chairman of MBZUAI's Board of Trustees(right); and Professor Eric Xing, MBZUAI President and University Professor (left).

Realizada no Abu Dhabi Energy Center na presença de Sua Alteza Sheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan, Sua Excelência Khalifa bin Mohammed bin Khalid Al Nahyan, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Jordânia, e Sua Excelência Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e presidente designado da COP28 nos Emirados Árabes Unidos, a cerimônia celebrou a graduação de 59 alunos que se formaram com mestrado em visão computacional (VC) e aprendizado de máquina (AM), juntamente com sua primeira turma de processamento de linguagem natural (PNL). A MBZUAI - a primeira universidade de pesquisa de pós-graduação do mundo dedicada à IA - está atualmente classificada em 19º lugar globalmente em IA e nessas três principais áreas de especialização, de acordo com o CSRankings.

Sua Excelência Dr. Sultan Ahmed Al Jaber disse: "A importância da IA é indiscutível, e é por isso que a MBZUAI continua a expandir os limites dessa tecnologia por meio de pesquisa avançada, colaborações setoriais estratégicas e, claro, capacitando a próxima geração de especialistas em IA. Estou confiante de que a Turma de 2023 causará um impacto profundo e desenvolverá soluções tangíveis de IA que ajudarão a superar alguns dos principais desafios da sociedade, particularmente nas áreas de clima, saúde e educação".

O presidente da MBZUAI e professor universitário, Eric Xing, disse: "Este é um momento crucial à medida que o interesse público mais amplo volta sua atenção para a IA - e com o ritmo, a escala e a ambição dos Emirados Árabes Unidos como uma nação jovem, oferece um centro cosmopolita de inovação que atrai as maiores mentes do mundo no campo. Estendo meus parabéns à Turma de 2023 à medida em que embarcam na próxima etapa de sua jornada".

Entre os 59 alunos que se formaram, 32 se formaram em AM (aprendizado de máquina), 20 em VC (visão computacional) e sete em PLN (processamento de linguagem natural). A Turma de 2023 compreendia 25 nacionalidades de países como China, Emirados Árabes Unidos, Índia, Paquistão, Cazaquistão, Hungria, Itália, EUA e Jordânia, destacando o compromisso da universidade com um ambiente de aprendizagem diversificado e inclusivo que atrai os melhores talentos de todo o mundo.

A Turma de 2023 também teve 17 artigos acadêmicos publicados ou aceitos em importantes conferências e revistas de renome internacional, incluindo a Conferência IEEE/CVF sobre Visão Computacional e Reconhecimento de Padrões (IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, CVPR 2023), Journal of Physics Energy e a revista IEEE Access.

Atualmente, 46% da turma de formandos já confirmaram empregos, colocação em programas de doutorado ou estágios remunerados. As vagas de emprego foram garantidas em organizações como Snapchat UK, Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Abu Dhabi National Oil Company), Polícia de Abu Dhabi, G42 Healthcare e no Inception Institute of Artificial Intelligence (IIAI)/G42.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2093138/MBZUAI_Class_of_2023.jpg

FONTE Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)

SOURCE Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)