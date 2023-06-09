مواصلة للتعاون المثمر بين الطرفين وعلى هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية

دائرة الصحة أبوظبي و"أم أس دي" تعززان شراكتهما للمضي قدماً بأبحاث الأورام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- وقعت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية "أم أس دي" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي،، بهدف المضي في تطوير البحوث حول سرطان الثدي والرئة.

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وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي و جينيل كريشنامورثي، نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية والعلاقات الحكومية في إم إس دي، وقع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وأشرف ملاك، المدير العام لشركة إم إس دي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 الذي ينعقد من 5 إلى 8 يونيو الجاري في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. وتؤكد هذه الاتفاقية على استمرار التعاون طويل الأمد بين الجانبين سعياً لتطوير بحوث رصدية في أبوظبي.

ومع تجديد اتفاقية الشراكة هذه، سيتعاون الجانبان ضمن إطار عمل محدد لإطلاق دراستين رصديتين في مجال طب الأورام، لاستهداف "سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة"،و"سرطان الثدي الثلاثي السلبي" بشكل مباشر. وتهدف الدراستان لتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الرعاية الصحية المرتبطة بهذه الأمراض، وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي: "في إطار مساعينا الدوؤبة لمعالجة تحديات الرعاية الصحية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، نواصل تركيزنا على توطيد علاقات التعاون التي تجمعنا بشركائنا العالميين الذين يتقاسمون معنا ذات الرؤى والتطلعات لتطوير قطاع الرعاية الصحية، ليعم النفع على الجميع. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، نفخر بتجديد شراكتنا مع شركة أم أس دي للأدوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقاً من علاقة الشراكة الوثيقة وطويلة الأمد التي تجمعنا، ومساهمة الشركة في تطور وازدهار قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي. وسنعمل عبر هذه الاتفاقية على حشد خبراتنا ومعارفنا ومواردنا سوياً لمواجهة تحديات قطاع الرعاية الصحية الملحة."

وأضافت المناعي: "تقود أبوظبي دفة تحول منظومة الرعاية الصحية على مستوى المنطقة وفق أسلوب مبتكر يقوم على العلوم والتكنولوجيا، مرسخة مكانتها كمركز لعلوم الحياة وحاضنة للابتكار على مستوى العالم. ولاشك أن جهودنا البحثة ستمهد الطريق لظهور علاجات متبكرة وإجراءات سباقة، تزامناً مع تعزيز سبل وحلول التشخيص المتطورة بما فيه خير ورفاه المرضى على مستوى العالم."

من جانبه، قال أشرف ملاك، المدير العام لشركة أم أس دي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: "بذلت دائرة الصحة – أبوظبي جهوداً استثنائية لترسيخ دعائم منظومة متطورة للرعاية الصحية تجسد نموذجاً عالمياً يقتدى به على مستويي الابتكار والاستدامة. ولاشك أن منهجيتها الطموحة التي تتطلع دائماً نحو المستقبل، وحرصها الدائم على تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية وإطلاق المشاريع البحثية والتنموية التي أدت إلى تعزيز الصحة العامة في إمارة أبوظبي".

وأضاف: "تمثل خطوة تجديد التعاون مع دائرة الصحة - أبوظبي خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية مدعاة فخر كبير بالنسبة لنا في أم أس دي، لاسيما مع إطلاقنا لاثنتين من الدراسات الرصدية لتخوضا في اثنين من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في دولة الإمارات، وهما سرطان الرئة والثدي. وعبر هذه الدراسات، نهدف لتحقيق أثر ملموس في النتائج العلاجية للمرضى، فضلاً عن دعم رؤية دولة الإمارات لقطاع الرعاية الصحية. في حين تؤكد هذه الاتفاقية على التزامنا المستمر بدفع عجلة التطور الطبي بما يعود بالنفع على المرضى في الدولة".

وخلال حفل توقيع الاتفاقية، أكدت دائرة الصحة أبوظبي وشركة أم أس دي على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودورها البناء في تحسين خدمات الرعاية الصحية، لاسيما وأن مثل علاقات التعاون هذه تجمع بين الخبرات الشاملة للجانبين وتعمل على تسخير مواردهما في البحوث الطبية ورعاية المرضى. وستنطلق الدراستان المزمع إجراؤهما بالتعاون بين الدائرة وشركة أم أس دي عقب إجراء دراسة جدوى ضماناً لإتمام كافة الترتبيات اللازمة لهما.

تجدر الإشارة إلى أن وفداً رفيع المستوى بقيادة دائرة الصحة – أبوظبي قام بزيارة إلى الولايات المتحدة بين 1 و8 يونيو 2023 لاستعراض فرص الشراكة القيّمة التي تقدمها الإمارة واستكشاف آفاق التعاون الواعدة مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار.

لمعرفة المزيد حول زيارة الوفد، يرجى زيارة https://www.doh.gov.ae/en/Abu-Dhabi-a-regional-life-science-hub

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The Department of Health - Abu Dhabi SOURCE