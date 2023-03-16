بورنا بوي نجم عرض بيبسي® الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا

بيبسي تكشف عن النجم الحائز على جائزة جرامي الذي يحيي حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا وتمنح عشاق كرة القدم فرصة من العمر للمشاركة في العرض

نيويورك, 16 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- PepsiKickOffShow# - كشفت بيبسي®، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مشاركة المغني وكاتب الأغاني والمنتج الحائز على جائزة جرامي® وصاحب المبيعات البلاتينية، بورنا بوي في عرض بيبسي الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر انطلاقه في 10 يونيو، حيث يحظى الجمهور، للمرة الأولى على الإطلاق، بفرصة للمشاركة بأنفسهم في الفعالية الرياضية السنوية الأكبر على الإطلاق.

BURNA BOY TO BRING THE HEAT TO THE 2023 UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL KICK OFF SHOW BY PEPSI®

ويستعد الفنان، صاحب أغنيتي لاست لاست وإتس بلينتي البارزتين، لتقديم عرضه الاستثنائي في ملعب أتاتورك الأولمبي أمام ملايين الجماهير الذين سافروا من أنحاء العالم للاستمتاع بلحظات العرض المميزة قبل بدء المباراة الأضخم في عالم كرة القدم للأندية. ومن المقرر أن يقوم بورنا بوي بغناء مجموعة من أغاني لوف داميني، الألبوم السادس للفنان والذي حقق أرقاماً قياساً، على مسرح بيبسي إلى جانب مجموعة من الأغاني الشهيرة عالمياً التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وتعاون الفنان مع فريق سفراء بيبسي وأبرز نجوم كرة القدم، بمن فيهم البطل العالمي ليونيل ميسي؛ والبطل المتوج بدوري أبطال أوروبا فينيسيوس جونيور؛ وبطلة دوري أبطال أوروبا للسيدات ليا ويليامسون، لتشجيع الجماهير على عرض حركاتهم الراقصة أو مهاراتهم في كرة القدم من خلال نشرها على منصة تيك توك باستخدام الهاشتاج PepsiKickOffShow#، حيث تم الكشف عن التحدي على المنصة باستخدام مقطع الفيديو الذي يمكن مشاهدته. كما سيتم اختيار أفضل مقاطع المشاركين ليستعرض أصحابها مهاراتهم كجزء من حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 من بيبسي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بورنا بوي: "أنا في غاية السعادة والحماسة لتقديم عرضٍ على مسرح بيبسي خلال نهائيات دوري أبطال أوروبا هذا العام لأنني أحد عشاق كرة القدم، وتعد هذه البطولة إحدى أبرز فعاليات كرة القدم. كما تشكل الموسيقا مع كرة القدم مزيجاً استثنائياً، لذلك فإنني أعد الجمهور بتقديم عرض مميز في إسطنبول لم يسبق أن شهده العالم مسبقاً".

ومن جهته، قال جوستافو رينا، المدير الأول لقسم التسويق العالمي في بيبسي: "يعد نهائي دوري أبطال أوروبا أحد أبرز الفعاليات في الأجندة الخاصة بأندية كرة القدم، وتفخر بيبسي باحتفالها بهذه المناسبة من خلال تقديم أفضل العروض الترفيهية. ومن المؤكد بأن عرض بيبسي الافتتاحي سيكون استثنائياً هذا العام، ويسرنا أن نستضيف بورنا بوي، أحد أشهر الفنانين عالمياً، على خشبة مسرح بيبسي ودوري أبطال أوروبا، كما أننا متحمسون لرؤية عشاق كرة القدم الذين تم اختيارهم ليكونوا جزءاً من هذا العرض المميز. وننصح الجميع بمتابعتنا لمعرفة الفنان الذي سيشارك بورنا بوي خلال العرض في الأسابيع القادمة".

ومن جهته، أضاف جاي لوران إبستين، رئيس قسم التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يمثل عرض بيبسي الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا جزءاً مهماً من جهودنا المشتركة مع بيبسي، ويوفر فرصة مميزة للوصول إلى جماهير جديدة من فئة الشباب مع نخبة من ألمع النجوم والفنانين الواعدين في مجال الموسيقا. وتسرنا مشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين في نهائي هذا الموسم في اسطنبول، بما يضمن تقديم عرض مميز لا ينسى".

ويتم بث عرض بيبسي الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا بدورته السابعة، المعروف باسم حفل افتتاح نهائي دوري أبطال أوروبا، ضمن أكثر من 200 دولة ومنطقة عالمياً، وذلك قبل دقائق من بدء المباراة الأبرز في موسم كرة القدم للأندية. وتعد الفعالية عرضاً مثالياً لحملة خليك متعطش الخاصة ببيبسي، حيث تجمع بين الموسيقى وكرة القدم ضمن لحظة ترفيهية استثنائية تجعل جماهير الفعالية يتطلعون للمزيد. وتقدم بيبسي، من خلال تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مجموعة من التجارب المميزة الأخرى لعشاق هذه الرياضة، وتتضمن الإعلان عن فنان عالمي آخر يشارك في عرض بيبسي الافتتاحي وفيديوهات على منصة تيك توك وتعاونات في مجال الأزياء ومنتجات مبتكرة وغيرها الكثير.

ويمكن للجماهير الاستمتاع بمشاهدة العرض على القنوات المحلية من خلال الصفحات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على يوتيوب و تيك توك ، وتعرض صفحة PepsiGlobal TikTok@ جميع التفاصيل حول كيفية الفوز بفرصة المشاركة في عرض بيبسي الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا 2023.

كما يمكن لمحبي كرة القدم الاطلاع على أحدث المستجدات والأنشطة القادمة والمعلومات من خلال متابعة صفحات بيبسي على إنستاجرام وتويتر وفيسبوك.

PEPSIKICKOFFSHOW#

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

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لمحة حول عرض بيبسي الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا

نجحت بيبسي، منذ تأسيسها عام 2016، في استضافة أبرز المواهب الموسيقية العالمية إلى الفعالية الرياضية الأكثر مشاهدة في العالم، مما ساهم في تحويل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى منصة ترفيهية عالمية. وتستضيف دورة هذا العام من العرض، بورنا بوي، المغني وكاتب الأغاني والمنتج صاحب المبيعات البلاتينية الذي سيقدم عرضاً بعد عام من تحطيم الأرقام القياسية وإطلاق ألبومه السادس لوف داميني.وتشتهر بيبسي بتراثها الغني في مجال أنشطة كرة القدم الترفيهية إلى جانب دعمها المستمر للمواهب العالمية ضمن المعلب وخارجه، مما جعل من بورنا بوي، الفنان النيجيري الأشهر والحائز على جائزة جرامي، الفنان المثالي للمشاركة في عرض بيبسي الافتتاحي لنهائي دوري أبطال أوروبا.

لمحة عن بيبسيكو

تقدم شركة بيبسيكو خدماتها المتنوعة ضمن أكثر من 200 دولة، وبمعدل يزيد عن مليار منتج يومياً على امتداد الدول والمناطق حول العالم. ونجحت بيبسيكو خلال عام 2022 في تحقيق إيرادات صافية تزيد عن 86 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال تقديم محفظة متكاملة من المشروبات والأطعمة الخفيفة تحت علامات تجارية مختلفة، مثل ليز ودوريتوس وشيتوس وجايتوريد وبيبسي كولا وماونتن ديو وكويكر وصودا ستريم. وتتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من منتجات الأطعمة والمشروبات تحت اسم أبرز العلامات التجارية على مستوى العالم، والتي يقدّر أنها تعود بأكثر من مليار دولار في تجارة التجزئة سنوياً.

وتعمل الشركة بصفتها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات على تنفيذ مبادرة بيبسيكو الإيجابية، الرامية إلى تحقيق التحول الاستراتيجي الشامل الذي يركز على الاستدامة ورأس المال البشري في وضع القيم وخطط التوسع، وإحداث تغيير إيجابي على مستوى الأفراد والكوكب. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pepsico.com ومتابعة حسابات العلامة على تويتر وإنستاجرام وفيسبوك ولينكد إن PepsiCo@.

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