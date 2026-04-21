PEPSI® تستعين بنجوم عالميين لتدشين منصة "PEPSI FOOTBALL NATION": حيث يضع المشجعون القواعد PepsiCo 21 أبريل, 2026, 06:43 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال النجوم السير "ديفيد بيكهام"، و"محمد صلاح"، و"فيني جونيور"، و"لورين جيمس"، و"أليكسيا بوتيلاس" و"فلوريان فيرتز" يظهرون في أحدث فيلم للعلامة التجارية "بيبسي" جنبًا إلى جنب مع ظهور خاص للطاهي "جوردون رامزي".

الحملة تعتمد على طقوس كرة القدم ، من أهازيج التشجيع الأسطورية إلى العاطفة المشتركة للمجتمع العالمي.

Pepsi ستطلق ملحقًا للمتصفح لضمان صحة القاعدة رقم 1 "كرة القدم تعني ( Football ) وليست ( Soccer )" عبر الويب وتبدأ نقاشًا بين المشجعين مع منصة Reddit . Continue Reading

لندن ، 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- قبل صيف الرياضة ، جمعت شركة "بيبسي العالمية" (Pepsi® Global) أساطير كرة القدم في فيلم جديد للاحتفال بالتقاليد والطقوس والعاطفة المشتركة للمشجعين فيما هو أبعد من الـ 90 دقيقة.

بعد إطلاق منصة Pepsi Football Nation ، وهي منصة عالمية لعدة سنوات مصممة لجلب ثقافة كرة القدم إلى الحياة اليومية للمشجعين في جميع أنحاء العالم ، يلهم فيلم الحملة المحادثات التي تُبقي روح اللعبة على قيد الحياة.

يبدأ الفيلم مع السير ديفيد بيكهام يسلم كتاب اللعب إلى المشجعين ، ويدعوهم إلى إملاء "قواعد" Pepsi Football Nation. يتم أخذ المشاهدين في رحلة مثيرة عبر عالم يسود فيه نقاش المشجعين؛ من أماكن التسكع المحلية إلى المباريات غير المتوقعة ، من التصدي السريع والدقيق لفلوريان فيرتز، إلى عدم تصديق الحكم الذي يتحقق منه على "التحكيم بمساعدة الفيديو"، ولورين جيمس الذي يدرس محاضرة جامعية حول كسر فخ التسلل، والأفلام الأكثر نجاحًا من بطولة "فيني جونيور"، و"أليكسيا بوتيلاس"، و"محمد صلاح".

يكشف المشجعون في كل مكان "القواعد" التي هي محورية لمنصة Pepsi Football Nation، التي أحيتها مجموعة "بيبسي" العالمية: القاعدة رقم 7: الخرافات مقدسة ، القاعدة رقم 33: من هو "ملك المهارة"؟ القاعدة رقم 84: يجب عليك ارتداء قميصك الفائز في العمل. القاعدة رقم 100: كل شيء تتم تسويته في الملعب.

للاحتفال بالفيلم ، تدعم "بيبسي" المشجعين في التعامل مع القاعدة رقم 1 لمنصة Pepsi Football Nation: "كرة القدم تعني (Football) وليست (Soccer)". سيتمكن المشجعون قريبًا من تنزيل ملحق ويب مجاني يحوّل تلقائيًا أي ظهور لكلمة "soccer"، التي تعني كرة القدم باللهجة الأمريكية، إلى كلمة "football"، التي تعني كرة القدم أيضًا ولكن باللهجة البريطانية حسب المصطلح المتعارف عليه عالميًا. سواءً لقراءة الأخبار العالمية أو التمرير من خلال عمليات البحث ، يمكن للمشجعين التأكد من أن "اللعبة الجميلة" يتم وصفها دائمًا بأفضل طريقة ممكنة.

يعيش نقاش المشجعين أيضًا في الدردشات وصفحات المشجعين والمدونات. هذا هو السبب في أن شركة "بيبسي" تجلب النقاش إلى منصة Reddit ، وهو المركز الأسرع نموًا في العالم لخطاب كرة القدم. سيسمح هذا التفعيل للمشجعين بتحديد قواعدهم وطقوسهم الخاصة ، مما يمكّن المجتمع من إملاء كيفية الاحتفال باللعبة في جميع أنحاء العالم.

يقول "يوجين فيلمسن"، الرئيس التنفيذي للمشروبات الدولية في شركة "بيبسيكو" (PepsiCo): "لقد تجاوزت كرة القدم دائمًا ما يحدث في الملعب خلال 90 دقيقة. إنها تعيش في المحادثات والمنافسات والتقاليد التي تجمع المشجعين معًا كل يوم ، عبر المجتمعات والأسواق والأجيال. تحتفل منصة Pepsi Football Nation بتلك الثقافة والعديد من الطرق التي يعيش بها المشجعون اللعبة خارج المباراة نفسها. على مدى عقود ، كانت "بيبسي" في قلب اللعبة ؛ الآن ، نحن نحترم التجارب المشتركة و "القواعد" التي توحّد المشجعين في جميع أنحاء العالم."

تحتفل منصة Pepsi Football Nation بثقافة كرة القدم داخل وخارج الملعب. يمكن للمشجعين في جميع أنحاء العالم مشاهدة الفيلم الكامل على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الاجتماعية الخاصة بشركة "بيبسي"، بما في ذلك: إكس (تويتر)، وإنستغرام، وفيسبوك، و تيك توك، ويوتيوب.

اقتباسات اللاعبين

"محمد صلاح": "المشجعون هم ما يجعل اللعبة الجميلة رائعة ، لذا فإن وجود عالم يضعون فيه القواعد يبدو صحيحًا. أحب أن أكون جزءًا من منصة Pepsi Football Nation وأن أحتفل بطقوس كرة القدم."

"فيني جونيور": "بالنسبة لي ، تتعلق كرة القدم بالفرح والتعبير ، لذلك كان الانضمام إلى فريق "بيبسي" للاحتفال بثقافة اللعبة وشغفها أمرًا سهلاً. أشعر بالندم على عدم مطالبة المشجعين بذلك قبل الآن!"

"لورين جيمس": "لقد كان لدي دائمًا أسلوبي الخاص للمباريات الكبيرة ، سواءً كنت ألعب أو أشاهد. لذلك كان من الرائع رؤية كل هذه المميزات الثقافية لكرة القدم تتجمع في حملة واحدة."

"أليكسيا بوتيلاس": هناك شيء خاص حول ثقافة كرة القدم خارج الملعب. الطقوس التي يشاركها اللاعبون والمشجعون. لم أتردد في اغتنام الفرصة لمساعدة "بيبسي" على جلب تلك التقاليد إلى قلب المشهد."

"فلوريان فيرتز": "كرة القدم هي أكثر بكثير من مجرد لعبة. هناك شغف، هناك نقاش، هناك تقاليد. لذلك ، كان من الممتع مشاركة وضع القواعد التي تتمحور حياة المشجعين حولها كل يوم."

ملاحظات للمحررين

خصوصية إضافة المتصفح

ستعمل إضافة الويب محليًا في متصفحك لتحويل كلمة "soccer"، التي تعني كرة القدم باللهجة الأمريكية، إلى كلمة "football"، التي تعني كرة القدم أيضًا ولكن باللهجة البريطانية حسب المصطلح المتعارف عليه عالميًا على صفحة الويب التي تشاهدها حاليًا. لا تجمع الإضافة أو تخزن أو تنقل أي بيانات شخصية. لا يتم الوصول إلى سجل التصفح أو ملفات تعريف الارتباط أو مدخلات النماذج أو معلومات الحساب. مطلوب إذن "الوصول إلى البيانات على جميع مواقع الويب" فقط حتى تتمكن الإضافة من قراءة النص على الصفحة التي تقوم بمشاهدتها وإجراء عملية تحويل الكلمة. لا يتم الحصول على أي بيانات من جهازك.

نبذة عن شركة PepsiCo

يتم الاستمتاع بمنتجات "بيبسيكو" من قِبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. حققت شركة "بيبسيكو" قرابة 92 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2025، مدفوعةً بمحفظة من المشروبات التكميلية والأغذية المحفوظة التي تشمل Lay's وDoritos وCheetos وGatorade وPepsi-Cola وMountain Dew وQuaker وSodaStream. وتشمل محفظة منتجات شركة "بيبسيكو" مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي تحقق أكثر من 1 مليار دولار لكل منها من مبيعات التجزئة السنوية المقدَّرة.

توجيه "بيبسيكو" هي رؤيتنا لنكون الشركة العالمية الرائدة في المشروبات والأطعمة المحفوظة من خلال الفوز عن طريق مبادرة pep+ (PepsiCo Positive). مبادرة pep+ تمثل تحوّلنا الاستراتيجي الشامل الذي يضع الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالنا ، ويسعى إلى دفع النمو وبناء مستقبل أقوى وأكثر مرونة لشركة "بيبسيكو" والمجتمعات التي نعمل فيها. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّلوا بزيارة موقع الويب: www.pepsico.com، ومتابعة حساباتنا على منصات إكس (تويتر)، و إنستغرام، وفيسبوك، و لينكد إن @PepsiCo.

قائمة المبدعين:

PEPSI IB

مدير الإنتاج: Kane Phillips

كبير المنتجين: Eleanor Fitzgerald

TIME BIG CREATIVE

قائد فريق الإنتاج: Inas Nagy

الفيلم

SAUVAGE.TV

المدير Ernest Desumbila

المنتج التنفيذي: Eva Laffitte

المنتج: Isidor Arjona

مسؤول خدمات ما بعد الإنتاج: Yukio Montilla

وسائل التواصل الاجتماعي

SAUVAGE.TV

المدير Pere Sala

المنتج التنفيذي: Eva Laffitte

المنتج: Pablo Gershuni

مسؤول خدمات ما بعد الإنتاج: Yukio Montilla

تصميم الصوت

Immersus

مصمم الصوت: Alex Nicholls-Lee

التصوير

Madeleine Penfold Studios

المصور الفوتوغرافي: Madeleine Penfold

المنتج التنفيذي: Rhiannon Reid

