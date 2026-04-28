نظرة جديدة جريئة ، مزاج متجدد أكثر إشراقًا: MIRINDA® تطلق منصة "SMILE PLEASE" على مستوى العالم

تبدو الحياة اليوم بالانشغال والتوتر ، وغالبًا ما ينسى الناس الاستمتاع باللحظات الصغيرة والسعيدة من حولهم. ولكن الابتسامة هي قوة خارقة؛ حيث يمكن أن ترفع المزاج على الفور وتلهم الآخرين على الابتسام أيضًا. هذا بالضبط هو دور Mirinda. مع نكهتها المرطبة والمنعشة ، تدعوك Mirinda لرؤية الجانب الأكثر إشراقًا من الحياة والابتسام.

يعكس المظهر المنعش ، المتفجر بالطاقة المعاصرة والذي صُمِّم مع وضع "جيل ما بعد الألفية [جيل زد]" في الاعتبار ، والذي تم تطويره داخليًا من قبل [فريق شركة "بيبسيكو" (PepsiCo) للتصميم والابتكار]، طريقة تعبيرية ومعاصرة وعاطفية للمستهلكين للتواصل مع العلامة التجارية. إنه يحتفي بالطباعة الجريئة ومجموعة ألوان Mirinda الشهيرة ، في حين أن أشكال الفاكهة النابضة بالحياة والمبهرة تتوج كل علبة وملصق. وتحاكي الأشكال، التي تم تصميمها بالاعتماد على أنصاف الدوائر ، تحسن المزاج الناتج عن الابتسامة ويؤسس لغة بصرية لا تخطئها العين عبر المتغيرات.

استنادًا إلى تراث العلامة التجارية ، تم وضع تصور جديد للشعار بطاقة ذات مظهر متجدد وشبابي. تُبرز النغمات المشبّعة والتركيبات عالية التباين كل نكهة مع المحافظة على الانعكاس الصادق لشخصية Mirinda الجريئة وروحها المتفائلة.

علّق "يوجين فيلمسن"، الرئيس التنفيذي للمشروبات الدولية في شركة "بيبسيكو" قائلاً: "لقد دافعت Mirinda دائمًا عن أجل التعبير الأصيل عن الذات، ونحن الآن نجسد هذه الروح بطريقة حيّة من خلال حركة عالمية تمنح شعورًا بالتجدد واللعب والارتباط بالناس. في عالم يتسم بالازدحام والضوضاء المستمرة ، يمكن لسبب بسيط للابتسامة أن يترك أثرًا كبيرًا في بعض الأحيان. من خلال الهوية البصرية الجديدة ومنصة Smile Please ، ندعوك إلى التوقف قليلاً، وإنعاش مزاجك، واختيار لحظة من الفرح."

كجزء من منصة 'Smile Please' ، تقوم Mirinda بإطلاق (سلسلة الابتسامات) 'Smile Chain' ، وهو نشاط رقمي بقيادة المؤثرين مصمم لإثارة رد فعل متسلسل من الإيجابية. ترقبها وانضم إلى 'Smile Chain' مع تطور الحملة.

ستبدأ منصة 'Smile Please' في التدفق عبر أسواق Mirinda الدولية اعتبارًا من اليوم ، مع تنشيط في الهند وباكستان والصين وأوغندا ، تليها فيتنام والأسواق في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط.

نبذة عن شركة PepsiCo

يتم الاستمتاع بمنتجات "بيبسيكو" من قِبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. حققت شركة PepsiCo إيرادات صافية تقارب 94 مليار دولار في عام 2025، مدفوعةً بمحفظتها المتكاملة من المشروبات والأطعمة السريعة، والتي تشمل

علامات تجارية مثل Lay's وDoritos وCheetos وGatorade وPepsi-Cola وMountain Dew وQuaker وSodaStream. وتشمل محفظة منتجات شركة "بيبسيكو" مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي تحقق أكثر من 1 مليار دولار لكل منها من مبيعات التجزئة السنوية المقدَّرة.

توجيه "بيبسيكو" هي رؤيتنا لنكون الشركة العالمية الرائدة في المشروبات والأطعمة المحفوظة من خلال الفوز عن طريق مبادرة pep+ (PepsiCo Positive). مبادرة pep+ تمثل تحوّلنا الاستراتيجي الشامل الذي يضع الاستدامة في صميم استراتيجية أعمالنا ، ويسعى إلى دفع النمو وبناء مستقبل أقوى وأكثر مرونة لشركة "بيبسيكو" والمجتمعات التي نعمل فيها. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّلوا بزيارة موقع الويب: www.pepsico.com، ومتابعة حساباتنا على منصات إكس (تويتر)، و إنستغرام، وفيسبوك، و لينكد إن @PepsiCo.

