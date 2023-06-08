معا نقود التغيير، ونطور حلولا مالية أكثر ذكاءً: كشفتHuawei Cloud النقاب مؤخرا عن حلها التقني الجديد مستودع البيانات 3.0

شنغهاي, 8 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- عقدت قمة التمويل الذكي العالمي برعاية شركة Huawei في الفترة من 7 إلى 8 يونيو في شنغهاي تحت شعار "معا نقود التغيير، ونطور حلولا مالية أكثر ذكاءً ". خلال أحداث القمة أعلن Zhang Ping'an، الذي يشغل المدير التنفيذي لشركة Huawei والرئيس التنفيذي لشركة Huawei Cloud، عن إطلاق حل إدارة البيانات السحابي تحت اسمHuawei Cloud Data Warehouse 3.0 عالميًا.

حلHuawei Cloud GaussDB (DWS) عبارة عن مستودع بيانات سحابي من الجيل التالي يدعم جميع السيناريوهات الذكية الخاصة بتخزين ومعالجة البيانات. إضافة الى إنه يعزز قدرات السحابة الأصلية بدون خادم، ويبسط هندسة تكنولوجيا المعلومات، ويمكّن الجميع من استخدام البيانات وتحليلها، مع التركيز على الاستكشاف المتعمق لسيناريوهات الأعمال الجديدة.

كما يوفر هذا الحل Huawei Cloud GaussDB (DWS) بناء نواة ذكية لمعالجة البيانات عالية القيمة

شهدت الفترة الأخيرة تطورا ملحوظا في تقنيات التخزين السحابي منذ العقد الماضي، بما في ذلك مستودعات البيانات ومراكز التخزين والخدمات المصغرة. الى درجة جعلت من هذه الحلول السحابة الأصلية من المجالات ذائعة الصيت. يستخدم حل مستودع البيانات Huawei Cloud GaussDB (DWS) بنية تقنية المعالجة الموزعة التي تفصل بين التخزين والحسابات والإدارة. ومن ضمن إمكانات السحابة الأصلية، أنه يمكن توسيع نطاق موارد الحوسبة والتخزين بشكل مستقل لتلبية احتياجات العمل، مما يضمن استقرار الخدمة في ساعات الذروة. فضلا عن أن تقنية المعالجة الموزعة من Huawei Cloud تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام تحليل البيانات على العقد التقنية القريبة والاستجابة بسرعة لمعالجة البيانات.

ومما لا شك فيه، أن حلول مستودع البيانات Huawei Cloud GaussDB (DWS) تعمل بشكل كبير على تحسين الأداء. بالإضافة إلى قدرة المعالجة المتوازية التقليدية على مستوى العقدة، فهي تدعم المعالجة المتوازية على مستوى المشغل ومستوى التعليمات. مما جعلت معالجة البيانات أسرع بكثير، ويمكن للشركات المالية تقديم التقارير التي تطلبها الجهات التنظيمية في الوقت المناسب.

وهذا سيساعد البنوك على التعامل مع سيناريوهات التحليل المتنوعة بشكل متزايد في عصر ذكاء البيانات، ومن هذا الجانب توفر Huawei Cloud حل نسخ ومعالجة البيانات التزامني Lakehouse. حيث يتم توصيل كل من GaussDB (DWS) وMapReduce Service (MRS) بمنطقة تجميع البيانات السحابية الأصلية، وتدعم العديد من أنواع البيانات، وتسمح بالربط والتكامل بقواعد بيانات أكثر مرونة للوصول إلى البيانات. ومن ثم يتم دمج المستودع ووحدة تجميع البيانات في نفس البنية، مما يساعد الشركات على استكشاف قيمة بياناتها بشكل أفضل.

إنه حقا، عصر الاقتصاد الرقمي. تتكامل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بعمق، مما يسرع من الترقية الرقمية لمجموعة من الصناعات. يوفر حل مستودع البيانات Huawei Cloud GaussDB (DWS) إمكانات جمع البيانات ومعالجتها، وإدارتها، وتحليلها، وتصورها. كما أنه يتيح التعاون الفعال بين البيانات وخطوط إنتاج القائمة على الذكاء الاصطناعي والتطوير السريع. يعزز الذكاء الاصطناعي القدرة على معالجة البيانات غير المتجانسة، ويتكامل بعمق مع سيناريوهات تحليل البيانات الذكية، مثل التنبؤ واتخاذ القرار وتحديد الهوية.

مستودع بيانات Huawei Cloud GaussDB (DWS)، هو الخيار الأفضل لتخزين ومعالجة البيانات المالية

وفي كلمته في خضم أحداث القمة نفسها، التي عقدت بعد ظهر يوم 7 يونيو، قام William Dong، رئيس إدارة التسويق في Huawei Cloud، بالإعلان عن ترقية مسمى مستودع البيانات GaussDB (DWS) رسميًا في الخطاب الرئيسي تحت مسمى هواوي السحابية "Huawei Cloud: انه نموذج قيادي لإدارة الحلول المالية السحابية الأصلية بنمط سريع وذكي ".

بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، يعد استخدام البيانات وكفاءة التطوير أمرًا بالغ الأهمية لتشغيلها. كما أن الحاجة لمستودع البيانات Huawei Cloud GaussDB (DWS) أمرا جذري في متطلبات العملاء. وقد تم التحقق من قدراتها في مشاريع العديد من البنوك الكبيرة ذات المعايير العالية والأعمال واسعة النطاق. على سبيل المثال حتى الآن، طبقت 10 بنوك كبرى في الصين، بما في ذلك بنكChina Merchants Bank (CMB) وبنك Bank of Communications (BOC) حل مستودع البيانات Huawei Cloud GaussDB (DWS) المقدم من شركة Huawei.

يدعم حل مستودع البيانات GaussDB (DWS) قدرات نقل وترحيل البيانات بصورة قوية. على سبيل المثال، قام بنكي CMB وBOC، بتجربة ناجحة في ترحيل بيانات العمل ونجحا في ترحيل البيانات الضخمة بحجم Teradata. وفي تجربة مماثلة، قام بنك Guangfa Bank، قام بترحيل بيانات العمل الضخمة من قاعدة بيانات Oracle Exadata. أما في حالة بنك China Everbright Bank، فقد تم نقل بيانات العمل من قواعد بيانات متعددة، على سبيل المثال Greenplum وTeradata، والبينات المركزية للبنك.

يتضمن مستودع البيانات GaussDB (DWS) أمانا وحماية فائقة للبيانات. يسعدنا القول بأنه مستودع البيانات الوحيد الذي حصل على شهادة أمان المعايير العامة في الصين. وأحد الرموز الريادية في مجال مستودعات البيانات. في سبتمبر 2022، أصدرت Huawei Cloud، بالتعاون مع معهد المعلومات والتكنولوجيا المالية (FITI)، وأكثر من 10 بنوك وشركاء كبار، ميثاق البدء لمستودع البيانات المالية لتسهيل تطوير تطبيقات البيانات المالية.

يعملHuawei Cloud GaussDB (DWS) على تسريع الترقية الذكية

تلعب مستودعات البيانات دورًا مهمًا في الاقتصاد الرقمي. يتمتع GaussDB (DWS) بأكثر من 10 سنوات من التراكم التقني والممارسات الشاملة للعديد من المجالات. وستستمر في تطوير تقنيات مستودعات البيانات وتطبيقها، وبناء أساس متين للعملاء، ومساعدة الشركات على إطلاق العنان لقيمة أصول البيانات الخاصة بهم.

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