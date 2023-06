Navegue pelas mudanças, moldando finanças mais inteligentes juntos: Huawei Cloud lança Data Warehouse 3.0

XANGAI, 7 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- De 7 de junho a 8, o Huawei Intelligent Finance Summit (HiFS) foi realizado em Xangai com o tema "Navegue pelas mudanças, moldando finanças mais inteligentes juntos". Na cúpula, Zhang Ping'an, Diretor executivo da Huawei e CEO da Huawei Cloud, lançou o Huawei Cloud Data Warehouse 3.0 globalmente.

O Huawei Cloud GaussDB (DWS) é um armazém de dados em nuvem de última geração para todos os cenários. Ele aprimora as capacidades sem servidor nativas da nuvem, simplifica a arquitetura de TI e permite que todos usem e analisem dados, com foco na exploração aprofundada de novos cenários de negócios.

O Huawei Cloud GaussDB (DWS) constrói um núcleo inteligente para dados de alto valor

As tecnologias em nuvem vêm se desenvolvendo rapidamente desde a última década, incluindo data warehouses (armazéns de dados), contêineres e microsserviços. O cloud native tornou-se uma tendência. O Huawei Cloud GaussDB (DWS) utiliza uma arquitetura que desacopla armazenamento, computação e gerenciamento. Com base nos recursos nativos da nuvem, os recursos de computação e armazenamento podem ser escalonados de forma independente para atender às necessidades da empresa, garantindo a estabilidade do serviço em horários de pico. A tecnologia de processamento distribuído da Huawei Cloud permite que os usuários executem tarefas de análise de dados em nós próximos e respondam rapidamente ao processamento de dados.

O Huawei Cloud GaussDB (DWS) melhora significativamente o desempenho. Além da capacidade de processamento paralelo em nível de nó tradicional, ele suporta processamento paralelo em nível de operador e em nível de instrução. O processamento de dados se torna muito mais rápido, e as empresas financeiras podem fornecer relatórios conforme exigido pela autoridade regulatória em tempo hábil.

Para ajudar os bancos a lidar com cenários de análise cada vez mais diversificados na era de inteligência de dados, a Huawei Cloud oferece a solução de integração de "lakehouse". GaussDB(DWS) e o serviço de MapReduce (MRS) de cloud native data lake estão conectados, suportam muitos tipos de dados e permitem regras de acesso a dados mais flexíveis. O warehouse e o data lake são integrados na mesma arquitetura, ajudando as empresas a explorar melhor o valor de seus dados.

Esta é uma era da economia digital. Big data e IA estão profundamente integrados, acelerando a atualização digital de uma variedade de setores. O Huawei Cloud GaussDB (DWS) oferece recursos de coleta, processamento, gestão, análise e visualização de dados. A colaboração eficiente entre as linhas de produção de dados e IA permite a produção em lote e o desenvolvimento rápido. A IA aprimora a capacidade de processar dados heterogêneos e está profundamente integrada a cenários de aplicação para análise inteligente de dados, como previsão, tomada de decisões e identificação.

Huawei Cloud GaussDB (DWS), a melhor opção para um data warehouse financeiro

Na cúpula realizada na tarde de 7 de junho, William Dong, presidente da Huawei Cloud Marketing, atualizou oficialmente seu GaussDB (DWS) em seu discurso principal intitulado "Huawei Cloud: Liderando a Native Cloud para Finanças Ágeis e Inteligentes"

Para bancos e outras instituições financeiras, o uso de dados e a eficiência do desenvolvimento são essenciais para sua operação. O Huawei Cloud GaussDB (DWS) está enraizado nas necessidades dos clientes. Suas capacidades foram verificadas nos projetos de muitos grandes bancos com altos padrões e negócios de larga escala. Até o momento, 10 dos principais bancos da China, incluindo o China Merchants Bank (CMB) e Bank of Communications (BOC), escolheram o Huawei Cloud GaussDB (DWS).

O GaussDB(DWS) conta com fortes recursos de migração. No CMB e no BOC, eles migraram cargas de trabalho da Teradata. No Guangfa Bank (CGB), migrou cargas de trabalho do Oracle Exadata. No China Everbright Bank, migrou cargas de trabalho de vários produtos, como Greenplum e Teradata, centralizando dados em todo o banco.

O GaussDB(DWS) garante alta segurança. É o único data warehouse (armazém de dados) que obteve a certificação de segurança de critérios comuns na China. Também é líder do setor em data warehouses Em Setembro de 2022, a Huawei Cloud, juntamente com o Financial Information & Technology Institute (FITI), mais de 10 principais bancos e parceiros, lançou o Financial Data Warehouse White Paper para facilitar o desenvolvimento de aplicativos de dados financeiros.

O Huawei Cloud GaussDB (DWS) acelera a atualização inteligente

Os armazéns de dados desempenham um papel importante na economia digital. O GaussDB(DWS) tem mais de 10 anos de acúmulo técnico e extensas práticas de domínio cruzado. Ela continuará desenvolvendo e aplicando tecnologias de armazenamento de dados, construindo uma base sólida para os clientes e ajudando as empresas a explorarem o valor de seus ativos de dados.

FONTE HUAWEI CLOUD

SOURCE HUAWEI CLOUD