تم التوقيع على تقديم الوحدات الكهروضوئية Astronergy TOPCon 454 ميغاواط لمشروع برازيلي ضخم

- TOPCon ace، قوة Astronergy تبهر في جميع الجوانب

هانغتشو، الصين، 23 مارس 2023 /PRNewswire/ -- وحدات TOPCon الكهروضوئية جاهزة للانطلاق بإجمالي 454 ميغاواط وحدات ASTRO N من النوع "ن". من المقرر أن تطأ Astronergy TOPCon منطقة LATAM بعد الهبوط في أستراليا وأوروبا. Ace في تقنية TOPCon والرائدة في الإنتاج الضخم لـ TOPCon، أبهرت الشركة المصنفة من المستوى 1 الصناعة مرة أخرى بقوتها.

454MW Astronergy TOPCon PV modules signed to offer for a huge project.

وقال مدير KA من Astronergy أنه تم التوقيع على تقديم الوحدات الكهروضوئية ASTRO N من النوع ن TOPCon 454ميغاواط لمحطة شمسية ضخمة – Vista Alegre في البرازيل. من المتوقع أن تنهي هذه الوحدات رحلتها إلى البرازيل في فبراير 2024 وستشكل أكثر من نصف المشروع. هذا تكريم كبير لمنتجات Astronergy الكهروضوئية من النوع ن TOPCon.

منذ مشاركتها في الصناعة الكهروضوئية في عام 2006، تقف Astronergy دائمًا في مقدمة كل جيل من التكنولوجيا الكهروضوئية. تعمل قوة التصنيع الذكية لشركة Astronergy على تنمية جميع منتجاتها لتكون ذات قدرة على مقاومة جميع المواقف الصعبة المحتملة والعمل في سيناريوهات العملاء، مما يدعم حصول الشركة على شهادات من TüV Rhineland وPVEL وCTC National Inspection Group وغيرها من منظمات الاختبار الموثوقة المحلية والأجنبية.

في الآونة الأخيرة، أوضح تقييم عميق لظروف أعمال Astronergy ومواد المنتجات وروابط الإنتاج التي أجرتها شركة Underwriter Laboratories Inc. (UL) أداء الشركة المنخفض الكربون والذكي في المواد الخام وروابط التصميم والاختبار والتصنيع والتسليم والتركيب وقيمة المنتج.

ووفقًا لبيان UL في تقرير ألمقبوليه المصرفية لـ Astronergy، فإن منتجات TOPCon من سلسة ASTRO N تتمتع بأداء مثير للإعجاب في الطاقة والكفاءة والخطوط منخفضة الكربون وغيرها من المؤشرات المهمة للوحدات الكهروضوئية، مثل LCOE، ومعامل درجة الحرارة المنخفضة. كما يعطي UL تعليقات إيجابية على منهجيات، وتفكير Astronergy وتتبعها لجميع عمليات الإنتاج.

ما هو أكثر من ذلك، الأداء الرائع للتكنولوجيا الكهروضوئية ومشاركات Astronergy في مشاريع الطاقة الشمسية يعملان كدليل على ضمان جودة المنتج الرائع، وكلافتات إعلانية مطلية بالذهب لجذب دعم التمويل المصرفي. كل هذه تساعد Astronergy على اكتساب الوعي في جميع أنحاء العالم وتمكين Astronergy المدرجة كصانع وحدة كهروضوئية BloombergNEF من المستوى الأول في الربع الأول من هذا العام.

ترى Astronergy الاتجاه العالمي لتعزيز حياد الكربون، وتعمل على المساهمة بشكل أكبر. ASTRO N ليست سوى نقطة انطلاق للوحدات الكهروضوئية عالية الكفاءة. من أجل عالم أكثر اخضرارًا، من المؤكد أن Astronergy ستخترق القيود التقنية لتحقيق كفاءة أعلى وقوة أعلى وأداء أعلى بطريقة أقل نسبيًا من الكربون وأكثر ذكاءً.

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للتواصل: Jianwei Chen, +86-13293870806, [email protected]

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