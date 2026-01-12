Astronergy تطرح ASTRO N7 Pro لإطلاق العنان للأداء الاحترافي

هانغتشو ، الصين ، 12 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في 7 يناير ، أطلقت شركة "آسترونيرجي" Astronergy رسميًا ASTRO N7 Pro ، وهي وحدات كهروضوئية من الجيل التالي للشركة مصممة لوضع معايير جديدة في إنتاج الطاقة، والكفاءة، وقيمة النظام على المدى الطويل. تتميز وحدات ASTRO N7 Pro بإنتاجية طاقة تصل إلى 670 واط وكفاءة قصوى تبلغ 24.8٪ ، وتلبي الطلبات دائمة التطور لمشاريع الطاقة الشمسية الموزعة على نطاق المرافق وعلى مستوى الوحدات التجارية والصناعية على مستوى العالم.

يتم تشغيل وحدات ASTRO N7 Pro بواسطة تكنولوجيا الخلايا الشمسية TOPCon 5.0+ المطورة من "آسترونيرجي" ، والتي تتكامل مع التقنيات الرائدة في الصناعة مثل "الفوتونات الشمسية المتقدمة" (ASP) و"معامِل الطاقة" (PF) و"التحسين من النوع N-type الذي يتحمل الظل" (SNOP). التحديث الرئيسي هو تبنّي تصميم بنمط تقسيم المربعات؛ حيث تقلل تقنية تقسيم الخلية إلى مربعات من التيار الداخلي للخلايا ، مما يقلل من فقدان الطاقة. وفي الوقت نفسه ، يقلل تصميم تخطيط تقسيم المربعات من مستوى ذروة درجة حرارة النقطة الساخنة ومستوى فقدان الطاقة بشكل فعال ، مما يحسن من موثوقية الوحدة وسلامة النظام.

في بيئات التشغيل العملية ، تُظهر وحدات ASTRO N7 Pro مرونة قوية في ظل ظروف الظل الجزئي. يقلل تصميم الدائرة الفريد من نوعه من تأثير الظل بشكل فعال ، مما يتيح ما يصل إلى 20٪ من إنتاج الطاقة أكثر من وحدات الخلية المقسمة نصفيًا عند حدوث الظل.

توفر هذه الوحدات أيضًا أداءً موثوقًا في ظروف الإشعاع المنخفض ودرجات الحرارة العالية. يتيح تحسين مقاومة التوازي (Rsh) وتقليل مسارات التسرب الحالية لوحدات ASTRO N7 Pro تحقيق زيادة بنسبة 6.05٪ في زيادة الطاقة الواحدة مقارنة بمنتجات التوصيل الخلفي. وهذا يضمن إنتاج الطاقة المستقر خلال فترة الصباح الباكر، وفي فترات بعد الظهر المتأخرة وفي الطقس الغائم. بدعم من معامل درجة حرارة بقيمة -0.26٪ / درجة مئوية، يمكن لوحدات ASTRO N7 Pro الحفاظ على توليد طاقة ثابت في المناطق ذات درجات الحرارة العالية.

مع وصول قيمة الاستخدام ثنائي الوجه إلى 85±5%، تحصل وحدات ASTRO N7 Pro على مكاسب طاقة ثنائية الوجه إضافية بنسبة 1–3% مقارنة بمنتجات التوصيل الخلفي. يتم تعزيز موثوقيتها بشكل أكبر من خلال تخطيط الخلايا بنمط تقسيم المربعات ، والتصميم بنمط (20BB) "20 قضيب تجميع"، وعملية تصنيع منخفضة درجة الحرارة ومنخفضة التوتر بدون تدفق ، وهي العوامل التي تؤدي مجتمعةً إلى توزيع أكثر اتساقًا للتوتر ، وتقليل مخاطر الشقوق المخفية ، والأداء الثابت على المدى الطويل.

تأتي وحدات ASTRO N7 Pro، المصممة لتحقيق عوائد أعلى عبر دورة حياة المشروع ، مع ضمان طاقة خطية لمدة 30 عامًا وضمان منتج لمدة 15 عامًا. بالمقارنة مع وحدات التوصيل الخلفي ذات الحجم نفسه ، هناك زيادة بنسبة 1.2٪ في كل من توليد الطاقة في السنة الأولى وتوليد الطاقة التراكمية لمدة 30 عامًا ، ويتم خفض "التكلفة الموحدة للطاقة" بنسبة 1.2٪.

وحدات ASTRO N7 Pro هي أكثر من مجرد سلسلة منتجات جديدة ، ولكنها تمثل استمرار "آسترونيرجي" في التركيز على احتياجات العملاء عبر سيناريوهات التطبيق المتنوعة. مع إطلاق ASTRO N7 Pro ، تستمر "آسترونيرجي" في دعم مستقبل مستدام من خلال الابتكار والموثوقية وأرباح أكبر.

