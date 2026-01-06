Astronergy تحصل على تصنيف البلاتينوم من EcoVadis على مستوى المجموعة، لتتبوأ مكانتها ضمن أفضل 1% عالميًا

هانغتشو، الصين، 6 يناير 2026 /PRNewswire/ -- وفقًا لأحدث نتائج تقييم الاستدامة الصادرة عن EcoVadis، حققت شركة Astronergy نتيجة استثنائية بلغت 86 نقطة، ما أهلها للحصول على تصنيف "البلاتينوم" على مستوى المجموعة، لتصبح بذلك أول شركة في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) في الصين تنال هذا الاعتماد. ويُعدُّ هذا التصنيف أعلى تكريم تمنحه EcoVadis في مجال الاستدامة، ما يضع شركة Astronergy ضمن أفضل 1% من الشركات المُقَيَّمة على مستوى العالم!

EcoVadis Platinum at Group Level_Astronergy

في نطاقات التقييم الأربعة، حققت شركة Astronergy درجات متميزة، حيث: سجلت 90 نقطة على مستوى البيئة، و85 نقطة على مستوى العمل وحقوق الإنسان، و87 نقطة على مستوى الأخلاقيات، و83 نقطة على مستوى المشتريات المستدامة. وتعكس هذه النتائج قدرات Astronergy الرائدة في مجال الاستدامة ضمن الصناعة، مع تعزيز دورها كمعيار عالمي يحتذى به في التصنيع المسؤول للطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) وإدارة سلسلة التوريد.

وقالت Haiyang Huang، نائبة الرئيس التنفيذي وكبيرة مسؤولي الاستدامة في Astronergy: "يعكس هذا التكريم التزام Astronergy الطويل الأمد بالاستدامة في جميع قراراتنا الاستراتيجية، وحوكمة الشركات، والتصنيع، وإدارة سلسلة التوريد". وأضافت: "بصفتنا شركة مسؤولة، سنواصل تعزيز إدارة المنتجات عبر دورة حياتها الكاملة، وبناء سلسلة توريد أكثر شفافية وقابلية للتتبُّع. ومن خلال هذه الجهود، نهدف إلى المساهمة في التحول العالمي للطاقة والنمو المستدام لصناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)".

لقد قامت شركة Astronergy بإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) بعمق في استراتيجيتها طويلة الأمد وعملياتها التشغيلية. وفي عام 2023، أصدرت الشركة استراتيجيتها للاستدامة، محددةً خارطة طريق واضحة وملتزمةً بتحقيق الحياد الكربوني عبر كامل سلسلة القيمة بحلول عام 2050.

وعلى أرض الواقع، اتخذت شركة Astronergy خطوات ملموسة لتحقيق هذه الأهداف، حيث حصلت مواقِعها التصنيعية في يانتشنغ وجيوغوان على شهادة مصنع خالٍ من الكربون. ولتسريع تقدمها بشكلٍ أكبر، تشارك الشركة بنشاط مع المنظمات والمبادرات العالمية في مجال الاستدامة، مثل مبادرة "إلى الأمام بشكلٍ أسرع" التابعة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادرة الأهداف العلمية المعتمدة (SBTi)، ومبادرة تحالف الوقود المستدام.

واستشراقًا للمستقبل، ستواصل شركة Astronergy تعزيز أنظمة إدارة الاستدامة لديها، بهدف تقديم حلول أكثر صداقة للبيئة وموثوقية لدعم التحول العالمي للطاقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2854234/EcoVadis_Platinum_Group_Level_Astronergy.jpg