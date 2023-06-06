تقرير البحث العلمي يسلط الضوء على Medit i700 wireless و Medit i700 و Medit i600 كأفضل الماسحات الضوئية داخل الفم في طب الأسنان

· أطباء الأسنان في جميع أنحاء العالم يختارون Medit i700 wireless و Medit i700 كماسحات ضوئية مفضلة

· Medit تواصل دفع الابتكار في تكنولوجيا طب الأسنان مع الماسحات الضوئية الحائزة على جوائز

سيول، كوريا الجنوبية وLONG BEACH، كاليفورنيا 6 يونيو 2023 /PRNewswire/--- اعترفت دراسة استبيان عابرة للحدود أجراها معهد طب الأسنان الرقمي (iDD) بـ Medit i700 wireless و Medit i700 كأكبر ماسحين ضوئيين داخل الفم في طب الأسنان. علاوة على ذلك، صنفت الدراسة جهاز Medit i600 بين أفضل أربعة أجهزة مسح ضوئي. شارك في هذا البحث الرائد 1072 مشاركًا من 109 دولة مختلفة وامتد على مدى ثلاثة أرباع.

Medit Medit

كان الهدف من الدراسة هو استكشاف تجربة المستخدم للماسحات الضوئية داخل الفم في طب الأسنان. طُلب من المشاركين تقييم الماسحات الضوئية المختلفة بناءً على عوامل متعددة، بما في ذلك السرعة ونظام الدعم وإمكانية الوصول والسعر والجودة الشاملة. كشفت النتائج أن جهاز Medit i700 wireless و Medit i700 برزا كأفضل الخيارات المفضلة بين المتخصصين في طب الأسنان في جميع أنحاء العالم، مع حصول Medit i600 أيضًا على اعتراف كبير.

علق الدكتور Donghwan Kim، أحد قادة الرأي الرئيسيين في Medit، على أداء الماسحات الضوئية Medit: "لقد حولت Medit i700 wireless و Medit i700 ممارستنا حقًا. توفر هذه الماسحات الضوئية سرعة استثنائية ودعمًا موثوقًا وسهولة الوصول وأسعارًا تنافسية وجودة ممتازة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، توفر منصة برامج Medit Link مجموعة واسعة من التطبيقات المجانية التي تعزز الإنتاجية وتبسيط سير العمل.

يتضمن جهاز Medit i700 wireless وMedit i700 تقنية المسح الضوئي المتقدمة التي تتيح انطباعات رقمية دقيقة ومفصلة. تساهم هذه الميزات في التشخيص الدقيق وتخطيط العلاج المبسط. توفر الوظيفة اللاسلكية لجهاز i700 wireless والاتصال السلكي السلس لجهاز i700 المرونة والراحة لمحترفي طب الأسنان.

تواصل Medit، كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا طب الأسنان، إعطاء الأولوية للابتكار ورضا العملاء. من خلال تطوير حلول متطورة، تلبي الشركة الاحتياجات المتطورة لمهنيي طب الأسنان في جميع أنحاء العالم.

"نحن نهدف إلى تزويد أطباء الأسنان بماسحات ضوئية موثوقة ودقيقة وسهلة الاستخدام تعزز سير عملهم وتحسن نتائج المرضى" هذا ما قاله GB Ko، الرئيس التنفيذي في Medit. "نحن سعداء لأن الماسحات الضوئية لدينا قد تم الاعتراف بها في هذه الدراسة، مما يؤكد التزامنا بالتميز في تكنولوجيا طب الأسنان."

لمزيد من المعلومات حول Medit i700 wireless و Medit i700 و Medit i600 وغيرها من حلول طب الأسنان المتقدمة التي تقدمها Medit، يرجى زيارة www.medit.com .

يمكن الوصول إلى تقرير البحث العلمي الكامل من هنا: [ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020653923000680?fbclid=PAAaYdwTWkajf4Yw_cHvdKuDt8Q37LxOF3Mz978BIyk9Ofavd5pTfgoGz_Ty8 ]

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