ميدِت تعلن إطلاق حملة "Glow Together" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

سيول، كوريا الجنوبية, 27 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ميدِت، المزود العالمي لحلول طب الأسنان الرقمية، اليوم عن إطلاق حملة "Glow Together" في شهر مارس. بدأت المبادرة بخطوات صغيرة قامت بها الموظفات في ميدِت، انطلاقًا من فكرة أن الضوء يصبح أقوى عندما يتم مشاركته. واستلهامًا من روح اليوم العالمي للمرأة، تهدف الحملة إلى تعزيز الروابط داخل مجتمع طب الأسنان وتحويل المشاركة إلى رعاية ملموسة ذات أثر حقيقي خارج نطاق العيادة.

وعلى الرغم من أن الحملة مستوحاة من تأثير النساء، فإنها مفتوحة لجميع المتخصصين في طب الأسنان الراغبين في الجمع بين الهدف والعمل.

“Glow Together” Campaign by Medit

لمزيد من المعلومات:

https://www.medit.com/glow_together/

تحويل المشاركة إلى رعاية حقيقية عبر GDR

ترتبط الحملة بدعم رعاية أسنان الأطفال من خلال شراكة ميدِت مع منظمة Global Dental Relief (GDR).

عند شراء وتسجيل جهاز مؤهل — Medit i900 Mobility (أو Medit i900 / i900 classic حسب توفر السوق) — يصبح العميل جزءًا من الحملة.

عن كل مشاركة مؤهلة، ستقدم ميدِت تبرعًا يهدف إلى تغطية ما يعادل تكلفة علاج أسنان لـ 10 أطفال، دعمًا لمشاريع GDR لعام 2026.

نبذة عن ميدِت

ميدِت شركة عالمية متخصصة في أجهزة المسح الفموي ثلاثية الأبعاد وحلول طب الأسنان الرقمية المعتمدة على تقنيات خاصة بها. تأسست عام 2000 في سيول، وتمتلك حضورًا عالميًا من خلال مكاتب في أوروبا والأمريكتين وشبكة توزيع تغطي أكثر من 100 دولة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2921516/Press_Release_I_Glow_Campaign__EN_20260210_064902.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg