شركة Medit تعلن عن عرض ترويجي لنهاية عام 2025

سيول، كوريا الجنوبية، 15 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Medit، الشركة الرائدة عالميًا في حلول المسح ثلاثي الأبعاد للأسنان، عن إطلاق حملة "العرض الترويجي لنهاية عام 2025 من Medit"، وهي حملة لفترة محدودة توفّر مزايا كبيرة لمتخصصي طب الأسنان حول العالم. يمكن لمتخصصي طب الأسنان الاطلاع على تفاصيل العرض الترويجي ونحن نشجعهم على ترك معلومات التواصل الخاصة بهم على الرابط: .https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ يحتفل هذا العرض الترويجي بالإطلاق الأول لجهاز Medit i900 Mobility، حيث يقدّم عروضًا حصرية للإطلاق، إلى جانب فرص ترقيات كبيرة عبر عائلة أجهزةMedit i900 .

مزايا حصرية لإطلاق جهاز Medit i900 Mobility

في إطار إطلاق جهاز Medit i900 Mobility، تقدّم شركة Medit عرضًا ترويجيًا خاصًا يوفّر تجربة تنقّل محسّنة من خلال عناصر ذات قيمة مضافة متاحة حصرًا خلال فترة الحملة الترويجية. تم تصميم هذه المزايا لدعم الأطباء الذين يبحثون عن مسارِ عملٍ متنقّلٍ سلسٍ ومرن.

برنامج الاستبدال والترقية لعائلة أجهزة Medit i900

بمناسبة احتفال نهاية العام، تطلق Medit أيضًا برنامجًا مميزًا للاستبدال والترقية، يتيح للعملاء الترقية إلى عائلة أجهزة Medit i900 — وهي من أكثر مجموعات أجهزة المسح الضوئي داخل الفم تقدمًا. يمنح هذا العرض العيادات فرصةً لتحديث قدراتها في طب الأسنان الرقمي والتمتُع بدقة وسرعة وسهولة استخدام رائدة في القطاع، مع الاستفادة من توفيرات كبيرة تصل إلى 30%.

عرض ترويجي لفترة محدودة حتى نهاية عام 2025

يتوفر هذا العرض الترويجي حتى نهاية العام، ما يتيح لمتخصصي طب الأسنان فرصةً نادرةً لاختبار أحدث ابتكارات Medit، وترقية مسارات العمل السريري لديهم بقيمة استثنائية. جميع المزايا محدودة المدة، ولن يتم تمديدها بعد انتهاء فترة الحملة الترويجية.

يقود جهاز Medit i900 Mobility موجة جديدة من الابتكار في قطاع طب الأسنان العالمي بصفته أول حل في طب الأسنان الرقمي يدعم مسار العمل باستخدام جهاز iPad. بالإضافة إلى ذلك، حققت عائلة أجهزة Medit i900 انتشارًا واسعًا في البيئات السريرية بفضل تصميمها خفيف الوزن ودقتها الاستثنائية في المسح الضوئي.

نُشجّع متخصصي طب الأسنان المهتمين بترقية أجهزة المسح الضوئي الخاصة بهم أو استكشاف مسارات العمل المُركزة على التنقل من شركة Medit - على زيارة الرابط: https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/ لمراجعة شروط الأهلية، ومعرفة المزيد عن التوفُّر المحلي، وتقديم بياناتهم للمتابعة.

نبذة عن Medit

Medit هي مزود عالمي لأجهزة المسح الضوئية داخل الفم ثلاثية الأبعاد وحلول طب الأسنان الرقمية، وتعتمد على تقنيتها الحصرية. تتيح الشركة مسارات العمل التعاونية بين العيادات ومختبرات الأسنان من خلال حلول الأجهزة والبرمجيات المبتكرة. يقع المقر الرئيسي لـ Medit في سيول، بكوريا الجنوبية، منذ عام 2000، وتمتلك حضورًا عالميًا قويًا من خلال مكاتبها في الأمريكيتين وأوروبا، إضافة إلى شبكة موزعين تغطي أكثر من 100 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات والمُستجدات، تفضل بزيارة: www.medit.com.

للتواصُل: Hyeju Heather Son، البريد الإلكتروني: [email protected]