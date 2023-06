"انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها": Hisense تعبّرُ عن التزامها الطويل الأمد تجاه المستهلكين في جميع أنحاء العالم

تشينغداو، الصين، في 6 يونيو/ حزيران 2023 /PRNewswire/ -- يركز موضوع يوم البيئة العالمي لهذا العام على حلول مشكلة التلوث البلاستيكي وذلك ضمن حملة #BeatPlasticPollution. تسعى هايسنس (Hisense)، العلامة التجارية لتكنولوجيا المستهلك وأحد المزودين الرئيسيين العالميين للأجهزة المنزلية، لتطبيق حماية البيئة لتعبّر عن إيمانها الراسخ بضرورة توفير حياة أفضل للناس مع أحبائهم، من خلال أجهزتها التي تعتمدُ تقنيات متقدمة وذلك من خلال قصة 'Go tech, and Beyond' (انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها).

لا يقتصر دور هايسنس (Hisense) على جمع الناس أمام الشاشات، بل تمثل أيضًا رغبة الشّركة في تكريس الممارسات البيئية لأجل كوكب أخضر. ما زالت هايسنس (Hisense) تبذل جهودًا لتحسين إدارة سلسلة التوريد ولتقليل استخدام البلاستيك في منتجات العرض. ونتيجة لذلك، قامت هايسنس (Hisense) بتطوير نظام تبريد التلفزيون وبتقليل سمك غطاء الخلفية، مما أدى إلى توفير 4,626 طن من البلاستيك سنويًا، وهو ما يعادل التقليل من استخدام 514 مليون كيس بلاستيكي.

وانسجاما مع مفهوم حماية البيئة، تستثمر هايسنس (Hisense) في الابتكار التكنولوجي وفي تصميم منتجات أكثر حفاظا على البيئة لتلبية السيناريوهات المختلفة ولتقديم حياة صحية تستجيبُ لمتطلبات لمستهلكين. على سبيل المثال، تم تزويد سلاسل ثلاجات وغسالات هايسنس (Hisense) بنظام فعّال لتوفير استهلاك الطاقة المنخفض. وفي الوقت نفسه، فإنّ بإمكان منتجات تكييف الهواء لهايسنس (Hisense) المزوّدة بنظام التنظيف بأسلوب 'الإعصار' ضمان تنفس المستهلكين لهواء نقي وصحي طوال الوقت.

يُمثل شعار "انطلق نحو التكنولوجيا وما وراءها" سعي هايسنس (Hisense) لتوفير الابتكار التكنولوجي لملايين العائلات على مستوى العالم من خلال منتجات عالية الجودة ولتقديم تجارب ممتازة تحسّنُ حياة الناس اليومية

تعمل هايسنس (Hisense) بنشاط على تقديم منتجات مبتكرة جديدة لتعزيز جودة حياة المستهلكين. بفضل تقنيات العرض الجديدة بالليزر القائمة على تقنية الإسقاط فائق القِصر، تقدم تلفزيونات هايسنس الليزرية تجربة سينمائية منزلية متميّزة للمستهلكين مع ضمان حماية رؤية أكبر واستهلاك طاقة أقل. مع وصول موسم تخفيضات الصيف وتوزيع تلفزيونات هايسنس الرائدة ULED X و U8 المتميّزة في أوروبا، ستتاح الآن للمستهلكين فرصة الاستمتاع بابتكارات "Go tech" من هايسنس.

نبذة عن هايسنس (Hisense):

هايسنس هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال هايسينس منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت هايسينس (Hisense) نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

