«Go tech, and Beyond»: Hisense подтверждает свою долгосрочную приверженность потребителям

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Hisense

05 Jun, 2023, 10:25 ET

ЦИНДАО, Китай, 5 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В этом году тема Всемирного дня окружающей среды посвящена решению проблемы пластикового загрязнения под эгидой кампании #BeatPlasticPollution. Hisense, бренд потребительских технологий и крупнейший международный поставщик бытовой техники, стремится к защите окружающей среды для отражения своей долгосрочной веры в улучшение жизни людей и их близких посредством своей бытовой техники с использованием новейших технологий через историю «Go tech, and Beyond». 

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Hisense's long-term commitment “Go tech, and Beyond”.
Hisense's long-term commitment “Go tech, and Beyond”.

Компания Hisense не только объединяет людей перед экранами, но и представляет свои методы охраны окружающей среды для сохранения экологически чистой планеты. Компания Hisense продолжает прилагать усилия для повышения эффективности управления цепочками поставок и сокращения использования пластика в продукции в сфере дисплеев. В результате Hisense оптимизировала систему охлаждения телевизоров и уменьшила толщину их задней панели, ежегодно экономя 4 626 тонн пластика, что эквивалентно сокращению использования 514 миллионов полиэтиленовых пакетов.

Следуя концепции защиты окружающей среды, компания Hisense непрерывно инвестирует в технологические инновации и разрабатывает более экологичную продукцию для удовлетворения различных жизненных сценариев потребителей и обеспечения им здорового образа жизни. Например, серия холодильников и стиральных машин компании Hisense оснащена эффективной системой, обеспечивающей снижение энергопотребления. В то же время ее кондиционеры, оснащенные системой очистки циклонного типа, позволяют потребителям постоянно дышать свежим и здоровым воздухом.

«Go tech, and Beyond» представляет стремление компании Hisense обеспечивать миллионы семей по всему миру технологическими инновациями с помощью высококачественных продуктов, а также привносить в жизнь людей превосходные впечатления.

Компания Hisense активно внедряет новые инновационные продукты для повышения качества жизни потребителей. Благодаря новым лазерным и сверхкороткофокусным проекционным технологиям, модели Laser TV от Hisense предлагают потребителям получение лучших впечатлений от использования домашнего кинотеатра с большей защитой зрения и меньшим энергопотреблением. С началом летних распродаж и появлением на рынках Европы флагманских телевизоров Hisense ULED X и Hero U8 у потребителей теперь будет возможность самим насладиться инновациями «Go tech» от Hisense.

О компании Hisense 

Hisense — это ведущий мировой бренд бытовой техники и бытовой электроники. Деятельность компании Hisense охватывает разработку мультимедийных продуктов (с акцентом на телевизоры Smart TV), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время компания Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2092746/1.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

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