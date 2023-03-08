شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تستهدف تنمية اقتصادية عالية الجودة في القطاع الخاص.

بكين، 8 مارس 2023 /PRNewswire/ -- وفقا لتقارير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، يشكل القطاع الخاص جزء هاما من التنمية الاقتصادية للصين، حيث يساهم القطاع الخاص بأكثر من 60% بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، وأكثر من 50% بالمائة من إجمالي الإيرادات الضريبية ويشارك بأكثر من 80 بالمائة من توظيف العمالة في المناطق الحضرية. إلى جانب أكثر من 70% بالمئة من الابتكارات التكنولوجية و90% بالمائة من المؤسسات السوقية في الصين.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين دعم بلاده للقطاع الخاص وحث على التوجيه المناسب للتنمية الصحية وعالية الجودة للقطاع الخاص.

أدلى شي بهذه التصريحات خلال زيارته للمستشارين السياسيين الوطنيين من الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن واتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، الذين يحضرون الدورة الأولى للجنة الوطنية الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

كما شارك شي في اجتماعهم الجماعي المشترك واستمع إلى تعليقاتهم ومقترحاتهم.

تعزيز الاقتصاد الخاص بمختلف الإجراءات

وقال شي إن هناك حاجة إلى بذل جهود لتحسين بيئة تطوير مؤسسات القطاع الخاص، وإزالة العقبات المؤسسية التي تمنعها من المشاركة في المنافسة العادلة في السوق، وحماية حقوق الملكية للشركات الخاصة وحقوق ومصالح رواد الأعمال وفقا للقانون.

وشدد على أهمية معاملة المؤسسات المملوكة للدولة والخاصة على قدم المساواة، داعياً إلى بذل جهود لتشجيع ودعم نمو الاقتصاد والمؤسسات الخاصة لتعزيز توقعات السوق والثقة فيه.

وأضاف أن التنمية عالية الجودة تستوجب متطلبات أعلى لتنمية الاقتصاد الخاص.

وأشار إلى أنه يتعين على الشركات الخاصة ممارسة فلسفة التنمية الجديدة، وأن يكون لديها فهم عميق لأوجه القصور والتحديات في تنمية الاقتصاد الخاص.

وأضاف أنه يتعين على الشركات الخاصة تغيير نمط التنمية، وتعديل الهيكل الصناعي، وتغيير القوة الدافعة للنمو، واتباع طريق التنمية عالية الجودة بوعي.

مشيرا إلى أن التحديث الصيني هو تحديث الرخاء المشترك للجميع، قال إن كلا من الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة هي قوى مهمة لتعزيز الرخاء المشترك ويجب أن تتحمل المسؤولية الاجتماعية لتعزيز الرخاء المشترك.

إنجازات مثمرة تحققت في مواجهة التحديات

وقال شي إن عام 2022 كان ذا أهمية كبيرة في تاريخ الحزب الشيوعي الصيني والدولة، حيث شهد إنجازات مثمرة في قضية الحزب والدولة.

وأضاف "لقد طبقنا فلسفة التنمية الجديدة بطريقة متكاملة ودقيقة وشاملة، وبذلنا جهودا لبناء نمط تنمية جديد وتعزيز التنمية عالية الجودة".

وأشار شي الى أنه مع بلوغ التضخم العالمي أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما، ظل مستوى الأسعار الإجمالي للصين مستقرا، ونما الاقتصاد بنسبة 3% بالمائة على مدار العام بأكمله، وهو معدل مرتفع بين الاقتصادات الكبرى في العالم.

كما أضاف شي أن السنوات الخمس التي انقضت منذ المؤتمر الوطني الـ 19 للحزب الشيوعي الصيني كانت حقا "بالغة الأهمية واستثنائية"، وقال إن البيئة الخارجية للتنمية في الصين تتغير بسرعة، وهناك زيادة في العوامل غير المؤكدة والتي لا يمكن التنبؤ بها.

وأضاف أن الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة قامت على وجه الخصوص بتبني سياسية الاحتواء والقمع الشامل، الأمر الذي جلب تحديات غير مسبوقة وشديدة لتنمية الصين.

وضرب امثلة في مواجهة التحديات، قائلا بأنه تم تحقيق إنجازات، إذ سجلت الصين متوسط معدل نمو اقتصادي سنوي في الناتج المحلي بلغ 5.2 بالمئة، وانتصرت في المعركة الحاسمة ضد الفقر كما هو مقرر، وانتهت من إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وشرعت في رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وبالنيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أعرب شي أيضا عن تحياته وتمنياته الصادقة للنائبات في المؤتمر الوطني الـ 14 لنواب الشعب الصيني والعضوات في اللجنة الوطنية الـ 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي وكذلك النساء العاملات في الدورتين والنساء من جميع المجموعات العرقية ومن جميع الفئات من أطياف المجتمع الصيني، وفي منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، وفي منطقة تايوان، وكذلك لجميع المواطنات في الخارج قبل المرأة العالمي للمرأة.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-06/Xi-visits-political-advisers-joins-discussion-at-annual-session-1hX60rVSv4c/index.html

CGTN SOURCE