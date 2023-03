CGTN: Chiny zamierzają osiągnąć wysokiej jakości rozwój gospodarki sektora prywatnego

PEKIN, 8 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Według Krajowej Komisji ds. Rozwoju i Reform (ang. National Development and Reform Commission), sektor prywatny, będący istotną częścią rozwoju gospodarczego Chin, generuje ponad 60 procent produktu krajowego brutto (PKB), ponad 50 procent łącznych zysków z należności podatkowych i ponad 80 procent zatrudnienia na obszarach miejskich, a co więcej, ponad 70 procent innowacji technologicznych, stanowi też 90 procent chińskich podmiotów rynkowych.

W poniedziałek prezydent Chin Xi Jinping potwierdził wsparcie kraju dla sektora prywatnego oraz wezwał do właściwego ukierunkowania jego zdrowego i wysokiej jakości rozwoju.

Podczas spotkania z doradcami politycznymi kraju reprezentującymi Chińskie Stowarzyszenie Demokratycznej Budowy Państwa (ang. China National Democratic Construction Association) oraz Ogólnochińską Federację Przemysłu i Handlu (ang. All-China Federation of Industry and Commerce) biorących udział w pierwszej sesji 14. Krajowego Komitetu Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (KKLPKK) (ang. National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC), Xi sformułował szereg spostrzeżeń.

Wziął udział w ich wspólnym posiedzeniu oraz wysłuchał zgłoszonych przez nich uwag i sugestii.

Szereg środków promowania gospodarki sektora prywatnego

Xi oświadczył, że potrzebne są działania zmierzające do polepszenia otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw prywatnych, usunięcia przeszkód instytucjonalnych, które uniemożliwiają im branie udziału w uczciwej konkurencji rynkowej oraz zagwarantowania przedsiębiorstwom prywatnym praw własności, a przedsiębiorcom praw i interesów usankcjonowanych przepisami prawa.

Podkreślił wagę równego traktowania przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, wezwał do przedsięwzięcia środków na rzecz promowania i wspierania rozwoju gospodarki sektora prywatnego i przedsiębiorstw prywatnych tak, aby doprowadzić do zwiększenia oczekiwań i zaufania.

Z rozwojem o wysokiej jakości wiążą się wyższe wymagania dotyczące rozwoju gospodarki sektora prywatnego, dodał.

Przedsiębiorstwa prywatne powinny praktykować nową filozofię rozwoju oraz dogłębnie rozumieć niedociągnięcia i wyzwania stające na drodze do rozwoju gospodarki sektora prywatnego, zauważył.

Przedsiębiorstwa prywatne powinny obrać inną ścieżkę rozwoju, dostosować się do struktury przemysłowej, zmienić siłę napędową decydującą o wzroście oraz świadomie podążać ku rozwojowi o wysokie jakości, dodał.

Podkreślając, że modernizacja Chin to modernizacja powszechnego dobrobytu wszystkich obywateli, oświadczył, że zarówno przedsiębiorstwa państwowe, jak i prywatne, są ważnymi siłami napędowymi kultywowania powszechnego dobrobytu i muszą wziąć na siebie odpowiedzialność społeczną za krzewienie powszechnego dobrobytu.

Wielkie osiągnięcia pomimo wyzwań

Rok 2022 był rokiem niezwykle ważnym oraz przełomowym dla historii Partii i kraju, powiedział Xi.

„Wdrożyliśmy nową filozofię rozwoju w pełni, dokładnie i kompleksowo, podjęliśmy też działania na rzecz wypracowania nowego wzorca rozwoju i promowania rozwoju o wysokiej jakości" - powiedział.

W czasie globalnej inflacji, która osiągnęła najwyższy poziom od 40 lat, poziom cen w Chinach utrzymał się na stabilnym poziomie, a gospodarka odnotowała wysoki w porównaniu do czołowych gospodarek świata wzrost równy 3 punktów procentowych w całym roku, oświadczył Xi.

Zwracając uwagę na fakt, że pięć lat, jakie upłynęły od 19. Narodowego Kongresu KPCh, było czasem „absolutnie niezwykłym i wyjątkowym" zauważył, że w kontekście rozwoju zewnętrzne otoczenie Chin ulega gwałtownej zmianie, do głosu coraz bardziej dochodzą czynniki niestabilne i nieprzewidywalne.

Dodał, że szczególnie niepokojące dla rozwoju Chin są bezprecedensowe i ogromne wyzwania wynikające z ograniczeń i represji wprowadzonych przez państwa Zachodu pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Jak stwierdził, pomimo wyzwań udało się wypracować szereg osiągnięć, wśród których należy wymienić wzrost PKB Chin na średnim rocznym poziomie 5,2 procent, odniesione zgodnie z planem zwycięstwo w walce z ubóstwem oraz ukończenie budowy średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w imieniu Komitetu Centralnego KPCh Xi przekazał szczere podziękowania i najlepsze życzenia kobietom deputowanym do 14. Narodowego Kongresu Ludowego, a także członkiniom 14. Krajowego Komitetu LPKK, jak również kobietom pracującym przy Dwóch Sesjach i kobietom ze wszystkich grup etnicznych i wszystkich środowisk, mieszkankom Chin kontynentalnych, specjalnych regionów administracyjnych w Hongkongu i Makau, a także regionu Tajwanu, jak również wszystkim rodaczkom z zagranicy.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-06/Xi-visits-political-advisers-joins-discussion-at-annual-session-1hX60rVSv4c/index.html

SOURCE CGTN