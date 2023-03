CGTN: China tem como alvo o desenvolvimento de alta qualidade da economia privada

PEQUIM, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Como parte importante do desenvolvimento econômico da China, o setor privado contribui com mais de 60% do Produto Interno Bruto (PIB), mais de 50% da receita fiscal total e mais de 80% do emprego urbano, além de mais de 70% das inovações tecnológicas e 90% das entidades de mercado na China, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China.

Na segunda-feira, o Presidente chinês Xi Jinping reafirmou o apoio do país ao setor privado, e insistiu em orientação adequada para o seu desenvolvimento saudável e de alta qualidade.

Xi fez as observações ao visitar consultores políticos nacionais da Associação de Construção Democrática Nacional da China e da Federação de Indústria e Comércio de Toda a China, que estão participando da primeira sessão do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CPPCC).

Ele se juntou à reunião do grupo consultivo e ouviu seus comentários e sugestões.

Promoção da economia privada com diversas medidas

"São necessários esforços para melhorar o ambiente para o desenvolvimento de empresas privadas, remover obstáculos institucionais que impeçam a participação na concorrência de mercado justa, e proteger, de acordo com a lei, os direitos de propriedade de empresas privadas e os direitos e interesses dos empresários", disse Xi.

Ele enfatizou a importância de tratar igualmente empresas estatais e privadas, exigindo esforços no incentivo e apoio ao crescimento da economia e empresas privadas, de modo a estimular as expectativas e a confiança do mercado.

"O desenvolvimento de alta qualidade apresenta requisitos mais altos para o desenvolvimento da economia privada", acrescentou.

"As empresas privadas devem praticar a nova filosofia de desenvolvimento e ter uma compreensão profunda das deficiências e desafios presentes no desenvolvimento da economia privada", observou ele.

"As empresas privadas devem mudar o modo de desenvolvimento, ajustar a estrutura industrial, mudar a força motriz para o crescimento e seguir conscientemente o caminho do desenvolvimento de alta qualidade", acrescentou.

Destacando que a modernização chinesa é a modernização da prosperidade comum para todos, ele disse que tanto as empresas estatais quanto as privadas são forças importantes para promover a prosperidade comum, e devem assumir a responsabilidade social de promover a prosperidade comum.

Grandes conquistas em oposição a desafios

"O ano de 2022 foi um ano extremamente importante e crucial na história do Partido e do país", disse Xi.

"Implementamos a nova filosofia de desenvolvimento de forma completa, precisa e abrangente, e dedicamos esforços para construir um novo padrão de desenvolvimento e promover o desenvolvimento de alta qualidade", disse ele.

"Com a inflação global atingindo seu mais alto índice em mais de 40 anos, o nível geral dos preços da China permaneceu estável e a economia cresceu 3% durante todo o ano, que é um valor considerado alto entre as principais economias do mundo", disse Xi.

Observando que os cinco anos desde o 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China têm sido "extremamente incomuns e extraordinários", ele disse que o ambiente externo da China para o desenvolvimento está mudando rapidamente, e que há um aumento de fatores incertos e imprevisíveis.

"Em particular, países ocidentais liderados pelos Estados Unidos realizaram controle e supressão gerais, o que levou a grandes desafios sem precedentes para o desenvolvimento da China", acrescentou.

"Em oposição aos desafios, conquistas foram alcançadas", disse ele, listando exemplos, como o PIB da China que vem crescendo a uma taxa média anual de 5,2%, vencendo a batalha contra a pobreza dentro do planejamento e concluindo a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

Em nome do Comitê Central do Partido Comunista da China, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, Xi também estendeu as saudações e desejos sinceros às deputadas da 14ª Assembleia Popular Nacional e membros do sexo feminino do 14º Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, bem como às mulheres trabalhadoras das Duas Sessões e mulheres de todos os grupos étnicos de todas as esferas da vida na China Continental, nas Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e Macau, e na região de Taiwan, além de todas as compatriotas no exterior.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-06/Xi-visits-political-advisers-joins-discussion-at-annual-session-1hX60rVSv4c/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN