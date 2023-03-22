تلفزيون الصين المركزي (+CCTV): اجتماع مشاركة الشباب العالمي حول ثقافة ليانغتشو

بكين، 22 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- تصبح الحضارات أكثر ثراءً وحيوية من خلال التبادلات والتعلم المتبادل. تحتاج البلدان إلى استكشاف بناء شبكة عالمية للحوار والتعاون بين الحضارات، وإثراء محتويات التبادلات وتوسيع قنوات التعاون لتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين شعوب جميع البلدان ودفع تقدم الحضارات الإنسانية بشكل مشترك. الشباب هم القوة الجديدة لتعميق التبادلات والتعلم المتبادل مع الحضارات الأخرى وتقديم الثقافة الصينية بشكل أفضل للعالم.

في 18 مارس/آذار، أصدرنا رسميًا الدعوة إلى "اجتماع مشاركة الشباب العالمي حول ثقافة ليانغتشو".

The Global Youth Sharing Meeting on Liangzhu Culture

طرق المشاركة: يمكنك البحث في حسابنا WeChat الرسمي "cztvworld"، وإرسال الكلمات الرئيسية التالية: "ليانغتشو + الاسم + رقم الهاتف المحمول"؛ أو أرسل بريدًا إلكترونيًا بنفس الكلمات الرئيسية للموضوع إلى [email protected].

نود دعوتكم للانضمام إلينا في استكشاف عالم الكون الفوقي (الميتافرس) والمشاركة في "اجتماع مشاركة الشباب العالمي حول ثقافة ليانغتشو". بدءًا من ليانغتشو، سنقوم بأنشطة التبادل الثقافي المتنوعة حول العالم، واستكشاف تطور الحضارات العالمية، ومشاركة التراث الثقافي البشري.

تشمل أنشطتنا:

1. تعيين "مروجي الحضارة الصينية"

سنقوم بتعيين "مروجي الحضارة الصينية" في الجامعات العالمية لإطلاق سلسلة من الأنشطة الترويجية ومشاركة سحر الحضارة الصينية.

2. زيارة المعالم الثقافية المشهورة عالمياً

سنقوم بزيارة المعالم الثقافية المشهورة عالميًا ومشاركتها في وجهات نظر جديدة، من خلال مدونات الفيديو وأشكال أخرى، وبطرق شاملة ومتعددة القنوات.

3. بث مباشر في منطقة ليانغتشو لتجربة علم الآثار العامة

سنقوم بإعداد بثًا مباشرًا بطيئًا في منطقة تجربة علم الآثار العامة وأماكن أخرى في الأطلال الأثرية لمدينة ليانغتشو، والقيام بأنشطة مثل "علم الآثار السحابية"، ونستكشف أصول الحضارة من خلال تجارب غامرة في أحداث مثل مؤتمر تقاسم الكون الفوقي (الميتافرس).

4. الشروع في رحلة استكشاف الحضارة

تعال وانضم إلى "مجموعة ZMG لاستكشاف الحضارات العالمية" وانطلق في رحلة لاستكشاف أصول الحضارة في طرق ودول وأشكال وموضوعات متعددة!

الفيديو -https://mma.prnewswire.com/media/2036955/video.mp4

للتواصل: [email protected]

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