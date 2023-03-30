تقدم دار الأزياء ELIE SAAB أول عرض أزياء لها في أسبوع أزياء الزفاف بمدينة برشلونة

برشلونة، إسبانيا, 30 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تلقت دار الأزياء الراقية ELIE SAAB دعوة شرف لتقديم أول عرض أزياء لها خلال أسبوع أزياء الزفاف الذي يقام بمدينة برشلونة (BBFW). اختارت دار الأزياء المشهورة المعرض التجاري الدولي الرائد في مجال أزياء الزفاف كأول منصة لها لعرض أزيائها في إسبانيا.

ELIE SAAB Guest of Honor at the Barcelona Bridal Fashion Week

ستطلق هذه العلامة التجارية اللبنانية الفاخرة مجموعتها لربيع وصيف 2024 في أسبوع أزياء الزفاف بمدينة برشلونة مساء يوم 19 أبريل. سيقام عرض الأزياء خلال هذه الفعالية المصممة خصيصًا لهذه المناسبة تحت شعار "ليلة زفاف برشلونة" وسيحضرها المشترون والمصممون وخبراء قطاع الأزياء والمؤثرون الاجتماعيون والمشاهير بالإضافة إلى وسائل الإعلام الدولية وسيعيشون جميعًا أمسية لا تنسى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ELIE SAAB السيد إيلي صعب الأصغر: "يعد عرض الأزياء الأول في برشلونة مناسبة بالغة الأهمية لشركة ELIE SAAB. إن الظهور لأول مرة في أسبوع أزياء الزفاف من خلال عرض أزياء حصري هو متعة حقيقية. يسعدنا الاحتفال بالزفاف والاستمرار في توسيع نطاق تعبيرات نساءELIE SAAB ".

نبذة عن شركة ELIE SAAB

أسس السيد إيلي صعب علامته التي تحمل اسمه في عام 1982 عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط. منذ ذلك الحين، تم تأسيس دار ELIE SAAB كواحدة من الشركات الرائدة في الأزياء الراقية على مستوى العالم، بأوراش عمل في كل من باريس وبيروت ولندن. في عام،2002 ارتدت الممثلة هالي بيري أحد تصميمات Elie Saab لاستلام جائزة أوسكار لأفضل ممثلة. منذ تلك تلك اللحظة، أصبحت تصاميم ELIE SAAB مفضلة لدى المشاهير للظهور بها على البساط الأحمر في جميع أنحاء العالم.

استمرت ELIE SAAB في مراكمة المعرفة المتأصلة والأناقة الفطرية التي اشتهرت بها، وتوسعت في فئات الملابس الجاهزة، وملابس الزفاف، والإكسسوارات، والنظارات والعطور والمنزل. وهكذا، انضمت ELIE SAAB إلى نخبة العلامات التجارية العالمية للأزياء الفاخرة وأسلوب الحياة.

نبذة عن BBFW

أسبوع أزياء الزفاف في برشلونة هو عرض أزياء الزفاف الرائد في العالم الذي تنظمه قاعة المعارض التجارية لبرشلونة بدعم من حكومة كاتالونيا. خلال دورة 2023 ستشارك شركات كبرى ومواهب جديدة من جميع أنحاء العالم في الفترة من 21 إلى 23 أبريل.

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