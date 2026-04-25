ستيفان رولان يحوّل ليلة برشلونة للعرائس إلى احتفال بالحب

برشلونة، إسبانيا, 25 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- سجّل مصمم الأزياء الراقية الفرنسي ستيفان رولان (Stéphane Rolland) أول ظهور له على منصة عروض الأزياء في إسبانيا مساء الأربعاء، وذلك خلال النسخة العاشرة من ليلة برشلونة للعرائس، محولاً الأمسية إلى عرض متعدد الفنون يجمع الموضة والموسيقى والفن والشعر. شكّل هذا العرض، الذي أُقيم خلال أسبوع برشلونة لأزياء العرائس لعام 2026 (Barcelona Bridal Fashion Week - BBFW)، علامة فارقة في مسيرة الحدث، كما أبرز رؤية المصمم لأزياء العرائس بوصفها تعبيراً عاطفياً وفنياً.

Designer Stéphane Rolland and models Nieves Álvarez and Ariadna Gutiérrez during the Barcelona Bridal Night runway show.

تحت عنوان Love for Peace، قدّم رولان وشريكه بيير مارتينيز، الذي تولى دور المدير الفني، عرضًا بصريًا وموسيقيًا في القاعة 8 بموقع مونجويك التابع لفيرا دي برشلونة. صاغت الإضاءة والصوت والتصميم المكاني سردية متفائلة قدّمت الموضة بوصفها لغة عالمية ورمزاً للسلام والأمل.

بدأت الأمسية بعرض أزياء ضم 23 تصميماً أنجزها طلاب من مدارس الموضة IED Barcelona وLCI Barcelona وESDI، وطُوّرت بتوجيه مباشر من رولان في إطار مشروع Sculpted by Nature. استكشفت هذه القطع، المصنوعة من أقمشة وفرتها Gratacós، العلاقة بين الطبيعة والحجم والأشكال العضوية من خلال قصّات نحتية وبِنى دقيقة وعناية متناهية بالتفاصيل، مسلطة الضوء على نقل الخبرات والحوار بين الأجيال اللذين طبعا بداية الحفل.

ثم قدّم رولان 80 إطلالة، شملت خطه الجاهز للعرائس Noce de Sang، إلى جانب مجموعة مختارة من فساتين الأزياء الراقية التي تحمل بصمته. سارت Nieves Álvarez، وهي إحدى ملهماته الدائمات، على منصة العرض إلى جانب عارضة الأزياء البارزة من أمريكا اللاتينية Ariadna Gutiérrez، وعارضات أخريات مثل Laura Sánchez وDavinia Pelegrí وMarta Ortiz وMercedes Muñoz.

قدّمت Barcelona Youth Symphony Orchestra (JOSB)، بقيادة Carlos Checa وبمشاركة 65 موسيقياً، الموسيقى الحية المرافقة للعرض من خلال برنامج متنوع ومفعم بالعاطفة، ضم أعمالاً لـ Chopin وDebussy وBach وVivaldi. ألقت الممثلة Nathalie Poza قصيدة «Cet amour» للشاعر Jacques Prévert، إلى جانب مقتطفات من أغاني حب كلاسيكية بين الفقرات.

قبيل انطلاق BBFW، تبرع رولان بـ 22 رسماً أصلياً تُعرض حالياً ضمن الركن المتحفي الخاص بالنسخة العاشرة من ليلة برشلونة للعرائس، بهدف جمع التبرعات لصالح Kálida Foundation، التي تدعم الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان وعائلاتهم. اختُتم الحفل باحتفال بالذكرى السنوية العاشرة، تضمن كعكة تذكارية أعدتها Lolita Bakery، ما عزز مكانة الحدث كمنصة دولية رئيسية في أزياء العرائس.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2965146/Barcelona_Bridal_Night.jpg

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg