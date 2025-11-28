اختتام معرض المدن الذكية (SCE) بالدوحة مع صياغة رؤية متقدمة للحياة الحضرية في منطقة الشرق الأوسط

برشلونة، إسبانيا، 28 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- اختتم معرض المدن الذكية بالدوحة فعالياته في 26 نوفمبر بعد يومين حافلين بالنقاشات المتعمقة حول كيفية استخدام التكنولوجيا لتحويل المدن في منطقة الشرق الأوسط إلى بيئات حضرية مستدامة وصالحة للعيش. يتهيأ الحدث الأبرز لمستقبل المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لاستقبال نسخته الخامسة، المقرر عقدها في 28–29 أبريل 2026.

Next Smart City Doha will be held from April 28 to 29, 2026.

شهدت النسخة الرابعة من معرض المدن الذكية بالدوحة، الذي نظمته Fira de Barcelona بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT) القطرية، تركيزًا على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير التنقل، والتصميم، وإدارة المدن بشكلٍ مبتكر. تحت شعار "ما بعد الاتصال: مسار الحلول الرقمية نحو مستقبل أكثر ذكاءً وازدهارًا"، استقطب الحدث أكثر من 30 خبيرًا دوليًا، وضم أربعة متحدثين رئيسيين بارزين: Kent Larson (MIT) حول التصميم الحضري المعتمد على التكنولوجيا، وJesús Serrano حول الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وسعادة السيدة ريم المنصوري حول استراتيجية التحول الحضري في قطر، وسفير FIFA غانم المفتاح الذي قدّم رسالة ملهمة عن الصمود والشمولية.

يُبرز الاحتفال بهذه النسخة المحلية من معرض المدن الذكية (SCE) قيادة قطر في مجال التنمية الحضرية الذكية والمستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). يتجلى هذا الدور البارز بالفعل من خلال المشاريع الوطنية الكبرى التي تُحوّل رؤية الدولة الرقمية إلى واقع ملموس. تُعدُّ مدينة لوسيل من أبرز مشاريع المدن الذكية في المنطقة، حيث تجمع بين أنظمة البيانات اللحظية، وحلول التنقل الذكية، والخدمات الحضرية المترابطة، لتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وبالمثل، تُعد مشيرب قلب الدوحة أول حي حضري ذكي ومستدام مكتمل البناء في قطر، يجمع بين الابتكار الرقمي، وكفاءة الطاقة، وتصميم حضري يركز على الإنسان. معًا، تجسِّد هذه النماذج الحية كيف تعمل قطر على تصميم بيئات حضرية مبتكرة وجاهزة للمستقبل، مؤكدة التقدم المستمر نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأجندتها الرقمية 2030.

شهد هذا العام ظهور معرض المدن الذكية بالدوحة في فعاليات MWC25 التي تنعقد في الدوحة. نُظم الحدث بواسطة GSMA بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (MCIT) القطرية، واستقطب أول معرض MWC في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MENA) خلال يومين نحو 300 قائد فكر وأكثر من 250 عارضًا وراعيًا.

معرض المدن الذكية على مستوى العالم

يُعقد مؤتمر معرض المدن الذكية العالمي سنويًا في برشلونة، ويُعدُّ الحدث الرائد عالميًا في مجال المدن الذكية. يُعدُّ معرض المدن الذكية (SCE) بالدوحة إحدى النسخ المحلية التي نُظمت خارج إسبانيا في عام 2025، إلى جانب فعالياته في نيويورك، وكوريتيبا، وبويبلا، وسانتياغو دل إستيرو، وسانتياغو دي تشيلي، وكوالالمبور، وكارتاخينا دي إندياس، وTomorrow.City في شنغهاي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2833694/Smart_City_Doha.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2826383/Logo.jpg