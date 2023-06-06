تتوفر الآن برامج Voicebots و Chatbots التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من Yellow.ai على Genesys AppFoundry

تتحد Yellow.ai مع Genesys سوق الحلول، مما يمكّن الشركات من تقديم تجارب مستقلة شبيهه للإنسان من خلال منصة التشغيل الآلي الديناميكي (DAP) وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 60 بالمائة

سان ماتيو، كاليفورنيا

6 يونيو 2023

/PRNewswire/ -- شركة Yellow.ai، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، أعلنت اليوم عن توفر روبوتاتها الصوتية وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في Genesys AppFoundry™، سوق الحلول التي تقدم مجموعة مختارة من التطبيقات والتكاملات التي ترتقي بتجارب العملاء والموظفين.

تسمح قائمة Yellow.ai على AppFoundry لعملاء Genesys بنشر مجموعة واسعة من حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة عبر سحابة المحادثة الخدمية، سحابة المحادثة التجارية، ومجموعات منتجات EX Cloud للمحادثة. يمكّنهم الحل من تقديم تجربة تلقائية للعملاء والموظفين من خلال منصة التشغيل الآلي الديناميكي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (DAP) والتي تستفيد من بنية نموذج لغوي كبير متعدد اللغات. علاوة على ذلك، من خلال تبسيط تفاعلات الدعم من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي عبر الصوت والدردشة، يمكن للشركات خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 60% مع تقديم تجارب متسقة. يمكن للشركات الاستفادة من حل Yellow.ai من أجل:

· المحادثات القائمة على الهدف: يمكن للشركات تحقيق ما يصل إلى 90% من التشغيل الآلي للخدمة الذاتية في أول 30 يومًا من خلال التحول من التشغيل الآلي القائم على المحتوى إلى المحادثات القائمة على الأهداف مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. وهذا يتيح لهم توفير حلول العملاء وتحقيق الأهداف النهائية.

· سير عمل ديناميكي: يمكن للشركات إنشاء وتوسيع سير العمل ديناميكيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتكيف مع محادثات العملاء المتغيرة. تؤدي هذه المرونة إلى زيادة تصل إلى 40% في توليد العملاء المحتملين وزيادة تصل إلى 50% في مشاركة المستخدم، لأنها لا تقتصر على سير العمل الثابت.

· صفر إعداد: من خلال تمكين روبوت جاهز في غضون دقائق من تحميل المستندات، تواجه المؤسسات وقتًا أسرع للتقييم. يمكنهم توصيله بالقنوات المفضلة، والانتقال إلى البث المباشر، وإنشاء مهام سير عمل الحملة على الفور استنادًا إلى الأهداف والسياق وشرائح المستخدمين. وينتج عن ذلك وقت أسرع بنسبة تصل إلى 50% للتسويق وزيادة تصل إلى 50% في الكفاءة التشغيلية.

وقال Raghu Ravinutala، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Yellow.ai: "نحن متحمسون لمساعدة عملاء Genesys على تقديم تجارب محسنة من البداية إلى النهاية من خلال حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يعد توفير تجربة استثنائية للعملاء والموظفين أمرًا بالغ الأهمية للشركات للحفاظ على قدرتها التنافسية وتحقيق نتائج أعمال مهمة. يعمل محرك الذكاء الاصطناعي والحلول الفعالة من حيث التكلفة على تمكين الشركات من القيام بذلك. مع منصة التشغيل الآلي الدناميكي (DAP) من Yellow.ai، نقدم دعمًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للوكلاء البشريين ونمكن الجهات التسويقية ليس فقط من التواصل مع العملاء ولكن أيضًا من تحقيق نتائج موجهة نحو الأهداف وتعزيز معدلات التحويل."

توفر Yellow.ai حلاً موحدًا متعدد القنوات يدعم أكثر من 35 قناة نصية وصوتية بأكثر من 135 لغة. تقدم الشركة حلولًا مسبقة الصنع لمختلف الصناعات مثل BFSI والتجارة الإلكترونية والمرافق والرعاية الصحية والسيارات وغيرها. من خلال التعامل مع ملياري تفاعل في كل ربع سنة، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي للشركة قادرون على النقل السلس إلى وكلاء بشريين مع معلومات سياقية كاملة وتاريخ المحادثة في حالة الاستعلامات المعقدة.

تتوفر حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة من Yellow.ai الآن مع Genesys Cloud CX™، وهو حل متكامل قابل للتركيب يساعد المؤسسات على تقديم تجارب خالية من الاحتكاك ومتصلة للعملاء والموظفين. وباعتبارها منصة تنسيق حديثة لواجهة برمجة التطبيقات، فإن Genesys Cloud CX تمكن المؤسسات من تنسيق كل تفاعل ونقطة اتصال من خلال مجموعة كاملة من خيارات القنوات المتعددة، وتجربة الموظفين المدمجة، والذكاء الاصطناعي الجاهز، وتحسين الرحلة من البداية إلى النهاية.

لمعرفة المزيد حول الميزات والفوائد المحددة لحلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة على مستوى المؤسسة من Yellow.ai، تفضل بزيارة AppFoundry listing.

نبذة عن Yellow.ai

يقع المقر الرئيسي لـ Yellow.ai في سان ماتيو، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال محادثات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم تجارب مستقلة شبيهة بالتجارب البشرية للعملاء والموظفين لتسريع نمو الشركات. نعتقد أن المحادثات التي لا تُنسى هي صميم كل علاقة هادفة للعلامة التجارية. أكثر من 1100 شركة، من بينها Sony و Domino's و Hyundai و Sephora و Waste Connections و Ferrellgas و Randstad، تثق في منصتنا للأتمتة الديناميكية التي تعمل بدون كود والمدعوم بالذكاء الاصطناعي.

محرك الذكاء الاصطناعي المتعدد اللغات الخاص بمنصتنا للتشغيل الآلي الديناميكي DynamicNLP™ يُمكّننا من التعامل مع 2 مليار محادثة كل ثلاثة أشهر عبر أكثر من 35 قناة وبأكثر من 135 لغة. نحن متحمسون لتقديم محادثات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي الذين يساعدون المؤسسات على تحقيق مستوى أعلى من رضا العملاء ومشاركة الموظفين. لقد تم تتويجنا مؤخرًا بجائزة Challenger في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 بفضل منصاتنا لمحادثات المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقد جمعنا أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين بارزين من ستة بلدان.

للاستفسارات

Anujaa Singh

العلاقات العامة والاتصالات، Yellow.ai

[email protected]

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