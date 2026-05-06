Yellow.ai تطلق Nexus Vox: أول ذكاء اصطناعي صوتي للشركات يمكنه استنساخ صوت أي علامة تجارية ويمكن نشره عبر أكثر من 500 لغة في أقل من ثانية

أول ذكاء اصطناعي صوتي للشركات تم إنشاؤه كنظام واحد ، مما يلغي تعقيد البائعين المتعددين ، وضريبة التأخير ، وحدود اللغة التي عقدت أتمتة الصوت في المؤسسات لعقد من الزمان.

Nexus VOX: The enterprise voice AI where listening, thinking, and resolving is built as one system.

سان ماتيو ، كاليفورنيا ، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- تجيب الشركات العالمية على مليارات مكالمات العملاء سنويًا. جميعها تقريبًا تعمل من خلال بنية معقدة ملتصقة معًا. يقوم أحد البائعين بمعالجة التعرف على الكلام. آخر يتعامل مع تركيب الصوت. والثالث يدير الذكاء الاصطناعي للمحادثات. الرابع يدير العمليات الهاتفية. والنتيجة هي نظام مليء بالتسليمات، والتأخيرات، والأعباء الإضافية للمشتريات. لعقد من الزمن ، كان كل ذلك مقبولاً كتكلفة لممارسة الأعمال التجارية.

اليوم ، أعلنت شركة "يلو دوت إيه آي" (Yellow.ai) عن الذكاء الاصطناعي الصوتي Nexus Vox الذي يعيد تصور كيفية نشر المؤسسات لأتمتة الصوت بشكل أساسي. Vox هي أول منظومة ذكاء اصطناعي صوتي للشركات تم إنشاؤها كنظام متكامل واحد بدلاً من منظومة مجمّعة من واجهات برمجة التطبيقات للبائعين المتعددين. والنتيجة هي وكلاء صوتيين:

يعملون بأقل من حد تأخر المحادثة البشرية الطبيعية ،

يدعمون أكثر من 500 لغة ولهجة بشكل أصلي (الاختراق أصبح ممكنًا بفضل التكامل الأصلي لـ Vox مع نماذج الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات الخاصة بـ Yellow.ai (

يمكن تدريبها على 10 ثوانٍ من صوت أي إنسان

يتم توصيلها مباشرة إلى أنظمة المؤسسات التي تدير العمل فعليًا بحيث لا تبدو المحادثات صحيحة فحسب ، بل تصل إلى قرارات.

"لقد كان الذكاء الاصطناعي الصوتي للشركات حتى الآن مجرد مسخ مع العديد من واجهات برمجة تطبيقات الموردين المختلفة المدمجة معًا ، كل منها يضيف تأخرًا ، وكل منها يقدم نقطة فشل ، ولا أحد منها يساعد فعليًا في حل المشكلة. حاول كل بائع إصلاحها عن طريق إضافة أطراف أخرى. " وفقًا لـ "راجو رافينوتالا"، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Yellow.ai. "Vox هو أول ذكاء اصطناعي صوتي يتم إنشاؤه من الأساس لضمان مشاركة الصوت والدماغ لنفس وقت التشغيل. إنها بنية مختلفة تمامًا."

المشكلة التشغيلية التي تم تصميم Vox لحلها

تقوم الشركات اليوم بإدارة قناة صوتية تفشل بثلاث طرق محددة:

تفشل في أن تبدو بشرية. كل تسليم لواجهة برمجة التطبيقات في كومة مجمّعة يضيف تأخيرًا قدره 100 إلى 200 ملي ثانية. تصل أوقات الاستجابة ذهابًا وإيابًا إلى 800 ملي ثانية أو أكثر ، وهي طويلة بما يكفي لجعل المحادثات تبدو آلية. ولأن معظم المنصات تستخدم أصواتًا اصطناعيةً عامة ، فإن كل مؤسسة ينتهي بها المطاف بنفس الصوت. تفشل في خدمة قاعدة العملاء الفعلية للشركة. معظم منصات الذكاء الاصطناعي الصوتية للشركات تدعم أقل من 30 لغة. يحصل العملاء الناطقون باللغة الإنجليزية على الأتمتة. ينتهي الأمر بالجميع على قائمة انتظار الوكيل أو بمكالمة مقطوعة. بالنسبة للشركات العاملة في جميع المناطق الدولية ، يوجد حد هيكلي للأتمتة المطلقة للشركات. تفشل في توفير قرارات مستقلة. معظم الذكاء الاصطناعي الصوتي هو واجهة كلامية مقصورة على روبوت دردشة. بدون سياق مشترك بين طبقات الصوت والمحادثة ، لا يمكن للنظام تنظيم محركات إدارة علاقات العملاء، وحجز التذاكر، ومحركات الحجز اللازمة لإكمال المهام الحقيقية ، ويبقى الاحتواء للمكالمات المعقدة منخفضًا.

تم بناء Nexus Vox لمعالجة المشكلات الثلاث والقضاء على هذه البنية بالكامل.

كيفية عمل Nexus Vox

يتم تشغيل Nexus Vox بشكل أصلي داخل منصة Nexus التابعة لـ Yellow.ai ويشارك نفس وقت التشغيل مثل الذكاء الاصطناعي للمحادثات، وقاعدة المعرفة، ومحرك الأتمتة. تشير Yellow.ai إلى ذلك على أنه "بنية بدون وسطاء". لا توجد رحلات لواجهات برمجة التطبيقات ذهابًا وإيابًا بين معالجة الصوت ومعالجة المحادثة.

تتضمن القدرات الرئيسية ما يلي:

تأخر شامل أقل من 400 ملي ثانية من خطاب العميل إلى الاستجابة الصوتية للذكاء الاصطناعي. ضمن نطاق المحادثة البشرية الطبيعية.

استنساخ الصوت لمدة 10 ثوانٍ من أي عينة صوتية ، يتم الحفاظ على نبرة المتكلم الأصلي ، والوتيرة ، والنطاق العاطفي.

أكثر من 500 لغة ولهجة مع تركيب صوت طبيعي عالي الجودة. بما في ذلك الخليجية، والشامية، والعربية المصرية كلهجات متميزة ، وليس استردادًا قياسيًا عامًا.

نشر متعدد القنوات عبر العمليات الهاتفية (بروتوكول بدء الجلسة SIP / شبكة الهاتف العامة التبديلية PSTN ) ، وواجهات الويب ، و"واجهات برمجة التطبيقات لنقل الحالة التماثلية" ( REST ). من تكوين واحد.

الوعي بالمشاعر في الوقت الحقيقي. يقوم Vox بتعديل النغمة، والوتيرة، وسلوك التصاعد في منتصف المحادثة.

دعم تجربة العملاء وتجربة الموظفين تم بناؤه كمنصة واحدة لكل من أتمتة الصوت المواجهة للعملاء والموظفين. ليسا منتجين منفصلين.

سياق السوق

من المتوقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعي الصوتي للشركات إلى 47.5 مليار دولار بحلول عام 2030 ، ولكن لا تزال القيود المفروضة على البنية الحالية تعوق التبنّي. وفقًا لمجموعة "إيفرست جروب" (Everest Group)، تظل جودة الصوت، والتأخير، ودعم اللغة المحدود هي العوائق الأساسية للتبنّي في المؤسسات على نطاق واسع.

قال "أنوباف داس"، مدير الممارسات في مجموعة "إيفرست جروب": "إن التطورات البارزة في النماذج اللغوية الكبيرة تسارع في الانتقال من النقرات إلى المحادثات". "تعالج منصة Yellow.ai الصوت القيود المفروضة على روبوتات الصوت التقليدية؛ التي تتمثل في فترة تأخير عالية ، وجودة صوتية ضعيفة الاستجابة ، وعمق محادثة محدود. المنصة لديها القدرة على مساعدة الشركات على إعادة تعريف تجربة العملاء."

حالات استخدام المؤسسات

تم تصميم Nexus Vox للمؤسسات التي تتعامل مع كميات كبيرة من التفاعلات الصوتية عبر لغات وقنوات متعددة. تشمل حالات الاستخدام المبكرة:

بنك عالمي يستخدم Vox للتعامل مع 12 مليون مكالمة شهرية من العملاء بـ 47 لغة ، ما أسهم في توسيع نطاق التغطية من الثلاثة لغات التي يدعمها نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية القديم ، دون زيادة عدد الموظفين أو البائعين الإقليميين. تحسّنت حلول المكالمة الأولى وتكلفة المكالمة الواحدة بشكل كبير.

مجموعة ضيافة تنشر صوتًا واحدًا مُستنسخًا في 30 عقارًا في جميع أنحاء العالم. يتم استقبال كل ضيف بلغته الأصلية بنفس الصوت المميز للعلامة التجارية دون تسجيلات محلية أو موهبة صوتية إقليمية. تتحسن درجات رضا الضيوف عن تجربة الوصول ، ويتم أتمتة جميع استفسارات ما قبل الوصول بالكامل.

مزود اتصالات يستخدم Vox لتشغيل دعم مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات الداخلي في 15 لغة إقليمية ، على مدار اليوم وطوال الأسبوع، بدون مكاتب مساعدة إقليمية لكل منطقة زمنية. تذاكر المستوى الأول التي استغرقت في السابق ساعات لحلها عبر المناطق الجغرافية تُغلق الآن في أقل من دقيقتين.

التوافر

يتوفر Nexus Vox على الفور لعملاء المؤسسات على منصة Yellow.ai. يمكن للشركات أن تطلب عرضًا تجريبيًا مخصصًا ، بما في ذلك عرضًا تجريبيًا حيًا لاستنساخ الصوت، على yellow.ai/nexus-vox.

نبذة عن Yellow.ai

تعد Yellow.ai الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثات والذكاء الاصطناعي التوليدي للشركات، والتي تثق بها أكثر من 600 شركة في ستة أسواق عالمية بما في ذلك "ويست كونكشنز" (Waste Connections)، و"فيريل جاس" (Ferrellgas)، و"راندستاد" (Randstad)، و"تيكت دوت كوم" (Tiket.com)، و"هيونداي" (Hyundai). منصة Nexus التابعة للشركة ، وهي أول "واجهة وكلاء عالمية" في الصناعة ، تدعم التجارب ذاتية التشغيل للعملاء والموظفين عبر قنوات الصوت، والدردشة، والبريد الإلكتروني. يقع المقر الرئيسي لـ Yellow.ai في سان ماتيو ، كاليفورنيا ، مع مكاتب في بنغالور، وجاكرتا، ودبي، ولندن. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة yellow.ai.

