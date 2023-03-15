مجموعة مستشفيات Apollo تُنجز 500 عملية زرع كبد للأطفال

· إنجاز تاريخي، حقق برنامج Apollo لزرع الكبد للأطفال نسبة نجاح تزيد عن 90٪ في زراعة كبد الأطفال

· أجرت مستشفيات Apollo دلهي أول عملية زراعة كبد ناجحة للأطفال في الهند في عام 1998

· كان وزن الطفل رقم 500 يبلغ 4.6 كيلوغرام فقط في وقت الزراعة

نيودلهي،

15 مارس/آذار 2023

/PRNewswire/ -- كان Apollo، أكبر مزود رعاية صحية متكامل عموديًا في العالم، في طليعة رعاية المرضى في الهند وقاد ثورة زراعة الأعضاء في الرعاية الصحية. أعلنت اليوم مجموعة مستشفيات Apollo عن إتمام 500 عملية زراعة كبد للأطفال بنجاح.

يعد برنامج Apollo لزراعة الأعضاء أحد أكبر برامج الزراعة وأكثرها شمولاً في العالم، حيث يقدم مجموعة من أحدث الخدمات التي تشمل إدارة أمراض الكبد، وإدارة أمراض الكلى، وزرع الكبد والكلى، وزرع القلب والرئة، وجراحات زرع الأمعاء والبنكرياس والجهاز الهضمي وخدمات زراعة الأعضاء للأطفال.

L to R- Dr Neerav Goyal, Sr Consultant, Liver Transplant, Prisha with parents, Dr Anupam Sibal, Group Medical Dr, Apollo Hospitals Group, Sr Consultant, Pediatric Gastroenterology

قال الدكتور براتاب سي ريدي، الرئيس المؤسس لمجموعة مستشفيات Apollo: "إن الهند تبرز كرائد عالمي في زراعة الأعضاء. زرع الأعضاء هو رمز حقيقي لأعمال اللطف البشري وإنجاز طبي غير عادي. في مستشفيات Apollo، نحن فخورون بأننا أنشأنا أحد برامج زراعة الأعضاء الرائدة في العالم، مع بنية تحتية عالمية المستوى، وتكنولوجيا متطورة وأرقى الخبرات الطبية. لا نزال ملتزمين بتقديم أفضل رعاية ونتائج ممكنة لمرضانا، وتعزيز حدود العلوم الطبية في مجال الزراعة. يعكس هذا الإنجاز أيضًا التزامنا بالنهوض بزراعة الكبد للأطفال وتقديم أفضل رعاية ممكنة لمرضانا. إنني سعيد للغاية بما تمكن هذا البرنامج من تحقيقه في غضون عقدين من الزمن. منذ الوقت لم يكن فيه لدى الأطفال المصابين بمرض الكبد في مراحله الأخيرة أي إمكانيات رعاية، إلى ما نحن عليه اليوم - القيام بِـ 500 عملية زرع لأطفال تغيرت حياتهم".

تستقبل مستشفيات Apollo مرضى زراعة الكبد من أكثر من 50 دولة. وجد المرضى من العديد من البلدان بما في ذلك الفلبين وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والأردن وباكستان وكينيا وإثيوبيا ونيجيريا والسودان وتنزانيا وبنغلاديش ونيبال وسريلانكا ورابطة الدول المستقلة وميانمار والعديد من البلدان الأخرى، حلولاً تحويلية وبأسعار معقولة في الهند من خلال Apollo. يمكن للمريض الخضوع لجراحة زرع الكبد في الهند بتكلفة معقولة مع نتائج ممتازة.

قال الدكتور أنوبام سيبال، المدير الطبي للمجموعة وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في مستشفيات Indraprastha Apollo: "نحن فخورون بوصولنا إلى هذا الإنجاز المهم ويشرفنا أن نكون قادرين على مساعدة العديد من الأطفال والعائلات المحتاجة. على مر السنين، تم التغلب على العديد من التحديات - عمليات زراعة الأعضاء عند الرضع الصغار الذين لا يزيد وزنهم عن 4 كجم، وعمليات زراعة الأعضاء عند الرضع والأطفال الذين يعانون من حالات طبية خطيرة بخلاف فشل الكبد، وعمليات الزراعة غير المتوافقة مع ABO عندما لا يكون لدى الأسرة متبرع متوافق مع فصيلة الدم. لقد عمل فريقنا المتخصص من الأطباء والممرضات وموظفي الدعم بلا كلل لتوفير أعلى مستوى من الرعاية والدعم لمرضانا وعائلاتهم ".

قال الدكتور نيراف جويال، استشاري أول، زراعة الكبد، مستشفيات Indraprastha Apollo، نيودلهي: "لدينا مهارات تقنية لا مثيل لها من الجراحين والأطباء المتخصصين لدينا، وهي بنية تحتية يمكن مقارنتها بالأفضل في العالم وقبل كل شيء إيمان مرضانا الذي رعيناه بمرور الوقت. يقوم برنامج Apollo لزراعة الكبد حاليًا بإجراء ما يقرب من 50 عملية زراعة كبد للأطفال سنويًا، وهو عدد لم يحققه سوى عدد قليل من المراكز في العالم ".

إن برنامج Apollo لزراعة الأعضاء، مؤسس جيدًا مع المعدات المتطورة والبنية التحتية الحديثة التي يتم تقديمها بأعلى جودة ممكنة من قبل مجموعة بارزة من جراحي زراعة الأعضاء المشهورين عالميًا وأطباء الكلى وأخصائيي الجهاز الهضمي وأطباء الجهاز الهضمي للأطفال وجراحي الأطفال وأطباء التخدير وأخصائيي العناية المركزة والأطباء.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2031452/Apollo_Hospitals_Liver.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2031452/Apollo_Hospitals_Liver.jpg

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