Le Apollo Hospitals Group réalise 500 transplantations hépatiques pédiatriques

Une étape historique, le programme de transplantation hépatique d'Apollo affiche un taux de réussite de plus de 90 % en matière de transplantation hépatique pédiatrique

L'Apollo Hospitals Delhi a mené à bien la première transplantation hépatique pédiatrique en Inde en 1998

Le 500e enfant ne pesait que 4,6 kg au moment de la transplantation

NEW DELHI, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Apollo, le plus grand fournisseur de soins de santé à intégration verticale au monde, a été à l'avant-garde des soins aux patients en Inde et a mené la révolution de la transplantation d'organes dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, le groupe Apollo Hospitals a annoncé la réussite de 500 transplantations hépatiques pédiatriques.

L to R- Dr Neerav Goyal, Sr Consultant, Liver Transplant, Prisha with parents, Dr Anupam Sibal, Group Medical Dr, Apollo Hospitals Group, Sr Consultant, Pediatric Gastroenterology

Le programme Apollo Transplant est l'un des programmes de transplantation les plus importants et les plus exhaustifs au monde, offrant une multitude de services de pointe, notamment la prise en charge des maladies hépatiques, la prise en charge des maladies rénales, la transplantation hépatique et rénale, la transplantation cardiaque et pulmonaire, les chirurgies de transplantation intestinale, pancréatique et gastro-intestinale, ainsi que les services de transplantation pédiatrique.

Le Dr Prathap C Reddy, président fondateur du Apollo Hospitals Group, a déclaré : « L'Inde est en train de devenir un leader mondial dans le domaine de la transplantation d'organes. La transplantation d'organes est un véritable acte de bonté humaine et une réalisation médicale extraordinaire. Chez Apollo Hospitals, nous sommes fiers d'avoir mis en place l'un des meilleurs programmes de transplantation au monde, doté d'une infrastructure de classe mondiale, d'une technologie de pointe et d'une expertise médicale de premier ordre. Nous restons déterminés à fournir les meilleurs soins et résultats possibles à nos patients et à repousser les limites de la science médicale dans le domaine de la transplantation. Cette étape reflète notre engagement à faire progresser la transplantation hépatique pédiatrique et à fournir les meilleurs soins possibles à nos patients. Je suis profondément enthousiasmé par ce que ce programme a réussi à accomplir en l'espace de deux décennies. Nous sommes passés d'une époque où les enfants atteints d'une maladie hépatique en phase terminale n'avaient aucune possibilité de soins à celle où nous sommes aujourd'hui, marquant 500 transplantations chez des enfants dont la vie a été transformée. »

Le réseau Apollo Hospitals accueille des patients de plus de 50 pays pour des greffes de foie. Des patients de plusieurs pays, dont les Philippines, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, la Jordanie, le Pakistan, le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka, la CEI, le Myanmar et bien d'autres encore, ont trouvé en Inde des solutions transformatrices et abordables grâce à Apollo. Un patient peut subir une greffe de foie en Inde à un coût abordable et avec d'excellents résultats.

Le Dr Anupam Sibal, directeur médical du groupe et gastro-entérologue pédiatrique principal à l'Indraprastha Apollo Hospitals, a indiqué : « Nous sommes fiers d'avoir franchi ce cap majeur et honorés d'avoir pu aider tant d'enfants et de familles dans le besoin. Au fil des ans, plusieurs défis ont été relevés : greffes sur de petits bébés pesant à peine 4 kg, greffes sur des bébés et des enfants souffrant de pathologies graves autres que l'insuffisance hépatique, greffes incompatibles ABO lorsque la famille est privée d'un donneur compatible en termes de groupe sanguin. Notre équipe dévouée de médecins, d'infirmières et de personnel de soutien a travaillé sans relâche pour fournir le plus haut niveau de soins et d'accompagnement à nos patients et à leurs familles. »

Le Dr Neerav Goyal, consultant principal en transplantation hépatique à l'Indraprastha Apollo Hospitals, de New Delhi, a ajouté : « Nos chirurgiens et médecins hautement spécialisés détiennent des compétences techniques inégalées, une infrastructure comparable aux meilleures du monde et, surtout, la foi de nos patients acquise au fil du temps. Le programme de transplantation hépatique d'Apollo réalise actuellement près de 50 transplantations hépatiques pédiatriques par an, un chiffre que seule une poignée de centres dans le monde ont atteint. »

Le programme Apollo Transplant est doté d'un équipement haut de gamme et d'une infrastructure de pointe ; il est dispensé avec la plus grande qualité possible par un groupe éminent de chirurgiens transplanteurs, de néphrologues, de gastro-entérologues, de gastro-entérologues pédiatriques, de chirurgiens pédiatriques, d'anesthésistes, d'intensivistes et de médecins de renommée mondiale.

