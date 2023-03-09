تقدم شركة Innodisk حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء في معرض Embedded World 2023

تايبي، 9 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- مع التقدم نحو التعافي بعد الجائحة، وسعت Innodisk بشكل استباقي أسواقها الخارجية. لإثبات التزامها بالتطوير الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي للأشياء، أعلنت شركة Innodisk عن مشاركتها في معرض Embedded World 2023. ستعرض شركة Innodisk العديد من حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء والوحدات الصناعية المدمجة خلال المعرض. من خلال القدرة على الابتكار والبحث والتطوير لتطوير الذكاء، تهدف شركة Innodisk إلى تسهيل تحول الصناعة نحو المدن الذكية والتصنيع الذكي والتطبيقات الذكية الأخرى.

المدينة الذكية: تطبيق حركة المرور وحلول محطة الشحن الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشياء

Innodisk will participate in Embedded World 2023, showcasing various AIoT and industrial embedded module solutions during the exhibition.

كانت الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين حركة المرور طريقة مفضلة في إطار تطوير المدينة الذكية. تدمج شركة Innodisk منصة الحوسبة المتطورة للذكاء الاصطناعي ووحدة بطاقة تسريع الذكاء الاصطناعي لشركة Aetina التابعة لها لتنفيذ حل حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي للأشياء. يكتشف الحل سلوك وقوف السائقين مع الرؤية الآلية للذكاء الاصطناعي لتجنب الانتهاكات المرورية وتحسين أداء إدارة المدينة.

إلى جانب ذلك، بالنسبة للطلبات المتزايدة للسيارات الكهربائية، تقدم شركة Innodisk حل محطة الشحن الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء التي تضم منصة الحوسبة المتطورة للذكاء الاصطناعي و وحدة الإدارة عن بعد InnoAgent Out-Of-Band (OOB) من أجل جمع مستمر للبيانات ومراقبة النظام وتصحيح الأخطاء عن بُعد لمعدات الشحن في جميع أنحاء العالم. يمكن للحل إعادة تشغيل الطاقة أثناء فشل النظام أو أثناء عدم الاتصال بالإنترنت لتحسين إدارة الأجهزة المتطورة وتقليل وقت التوقف عن العمل.

التصنيع الذكي: حلول السلامة الصناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء

ساعدت الاستخدامات الذكية العديد من الشركات على إنشاء المصانع الذكية. ومع ذلك، لا تزال الأذرعة الآلية الكبيرة التي تضر بالمشغلين مصدر قلق للسلامة. لذلك، تقدم شركة Innodisk حلول السلامة الصناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للأشياء، والتي يمكنها تحديد منطقة تشغيل آمنة واكتشاف ما إذا كان المشغلون يرتدون الخوذات والعناصر العاكسة للضوء وفقًا للامتثال. يستخدم الحل منصة الحوسبة المتطورة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي باستخدام حلول AMD-Xilinx FPGA كوحدة مركزية وتضم وحدة كاميرا USB التي تعمل في ظروف منخفضة الإنارة. فهي لا تعزز فقط السلامة في مكان العمل بل أيضًا الإنتاجية.

علاوة على ذلك، مع تفاني شركة Innodisk في تكامل البرامج والأجهزة والاتصال لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي للأشياء، في معرض Embedded World 2023، ستعرض شركة Innodisk أيضًا برنامج iVIT SDK ومنصة الإدارة السحابية iCAP ، وحلول الأجهزة، بما في ذلك محركات أقراص الحالة الصلبة DWPD Edge Server و وحدة توسيع الإدخال / الإخراج الافتراضية InnoEx للتنفيذ الذكي الهش بالإضافة إلى أول وحدة DRAM DDR5 تعمل في درجة حرارة فائقة في العالم يمكنها العمل في درجة حرارة بين -40 و105 درجة مئوية.

من خلال المعروضات البارزة، تتطلع شركة Innodisk إلى تعزيز المبيعات في السوق الأوروبية وزيادة الوعي بالعلامة التجارية لإظهار أداء الذكاء الاصطناعي للأشياء تجاه العملاء العالميين.

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