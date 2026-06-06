Innodisk تستعرض منظومة الذكاء الاصطناعي الطرفي ذات الطبقات الخمس في كومبيوتكس 2026

تايبيه، 6 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- تستعرض Innodisk، وهي مزوّد عالمي رائد لحلول الذكاء الاصطناعي، منظومتها الكاملة للذكاء الاصطناعي الطرفي في كومبيوتكس 2026، موضحةً كيف يمكن للمؤسسات والعملاء الصناعيين تسريع نشر الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيقات جاهزة للإنتاج. تقوم هذه المحفظة على خمس طبقات أساسية هي الحوسبة والذاكرة والتخزين والاستشعار والاتصالات والبرمجيات، وتجمع بين منصات الذكاء الاصطناعي والوحدات الصناعية وعروض توضيحية لتطبيقات واقعية، بما يدعم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نحو آمن وقابل للتوسع.

Innodisk, a leading global AI solution provider, showcases its complete edge AI ecosystem at COMPUTEX 2026, demonstrating how enterprises and industrial customers can accelerate AI deployment for production-ready applications.

يتمحور عرض هذا العام حول حلول الذكاء الاصطناعي المحلية من Innodisk للنشر الآمن للذكاء الاصطناعي المؤسسي. يتيح AccelBrain، المدعوم بواسطة APEX-X200، النشر المحلي الكامل لنماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر مع ضمان سيادة البيانات بنسبة 100%. ويكمّل ذلك AccelTune، الذي يوفّر تجربة ضبط دقيق لنماذج اللغة الكبيرة بدون كتابة تعليمات برمجية، ويُستعرض على APEX-S100 المزوّد بمعالجات إنتل ®Xeon من سلسلة 6700 والداعم لوحدتي معالجة رسومية NVIDIA RTX PRO. تساعد هذه الحلول مجتمعةً المؤسسات على بناء سير عمل نماذج لغة كبيرة مخصّصة للتطبيق بصورة آمنة، ومن دون الاعتماد على البنية التحتية السحابية العامة.

إلى جانب الذكاء الاصطناعي المؤسسي، توضّح Innodisk كيف يمكن نشر الذكاء الاصطناعي الطرفي في البيئات الصناعية عالية المتطلبات. يستعرض حل سلامة للآلات الثقيلة ثماني وحدات كاميرا GMSL2 شديدة التحمل والمصنّفة وفق معياري IP67 وIP69K، بما يوفّر دمج صور الرؤية المحيطية بالذكاء الاصطناعي، ونظام مراقبة السائق (DMS)، ونظام كشف النقطة العمياء (BSD)، لتعزيز وعي المشغّل والسلامة في التطبيقات الميدانية القاسية.

كما تقدّم Innodisk، بصفتها شريك إنتل الذهبي، نظام الذكاء الاصطناعي الطرفي APEX-E400، المدعوم بمعالجات إنتل Core™ Ultra من السلسلة 3. يعتمد النظام على معمارية غير متجانسة لوحدات المعالجة المركزية والرسومية والعصبية، ويدعم ما يصل إلى 16 تدفقًا متزامنًا مع استدلال متوازٍ لنماذج الذكاء الاصطناعي. كما يبرز عرض حي لـ Intel OpenVINO™ توزيعًا تكيّفيًا لأعباء العمل عبر معمارية ثلاثية المحركات، بما يحقق أداءً محسّنًا للذكاء الاصطناعي الطرفي.

بالتعاون مع Qualcomm Technologies, Inc.، تواصل Innodisk توسيع حلولها للذكاء الاصطناعي القائمة على سلسلة Qualcomm Dragonwing™ والموجّهة إلى الاستدلال الطرفي ضمن تطبيقات مدمجة وموفّرة للطاقة، مع استعراض أحدث معالجات Dragonwing من سلسلة IQ9 وIQ10 وIQ-X في جناح Innodisk. استنادًا إلى منصة COM-HPC Mini المعتمدة على المعالج Dragonwing IQ-9075، تُقام عروض حية لفحص لولبة البراغي بالذكاء الاصطناعي ومعالجة الرؤية متعددة التدفقات، كما يدمج عرض توضيحي لروبوت متنقل ذاتي (AMR) كاميرات GMSL وكاميرات العمق لتعزيز الإدراك المكاني، واكتشاف منطقة الأمان ضمن منطقة الاهتمام (ROI)، والكبح الطارئ التلقائي المُحفَّز بإشارة PWM.

يشكّل تمكين البرمجيات طبقة رئيسية أخرى في هذه المنظومة. تدمج Innodisk منصة Edge Impulse لعمليات التعلّم الآلي (MLOps) للذكاء الاصطناعي الطرفي من البداية إلى النهاية مع iCAP، منصة الإدارة السحابية الذكية الخاصة بـ Innodisk، لاستعراض قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل في تنفيذ تحديثات النماذج ونشرها عن بُعد بصورة آلية.

وتوفر محفظة Innodisk من منتجات الذاكرة والتخزين والاتصالات والاستشعار من الفئة الصناعية الدعم لهذه الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. تستعرض الشركة الجيل التالي من DDR5 8000 RDIMM وCUDIMM وCSODIMM، إلى جانب 12800 MRDIMM الرائد في القطاع وبطاقة توسعة CXL (AIC) جديدة. تشمل أبرز منتجات التخزين وحدات SSD لمراكز البيانات بعوامل الشكل EDSFF وU.2، بالإضافة إلى وحدات SSD بتقنية 3D TLC من 218 طبقة. في مجال الاتصالات، تكشف Innodisk لأول مرة عن بطاقة شبكة LAN ‏SFP28 25GbE طراز ELPL-82F1، إلى جانب EGPL-T2F1 الحائز على جوائز، والذي كُرّم في Embedded World 2026 بوصفه أول بطاقة شبكة LAN من نوع SFP+ في العالم بعامل الشكل M.2. كما يضم الجناح حلول كاميرات شديدة التحمل بواجهات GMSL2 وMIPI وUSB، إلى جانب عرض توضيحي تفاعلي للتعرّف الضوئي على الحروف (OCR) لتحديد هوية الحاويات يعمل على نظام طرفي متكامل.

تُظهر هذه العروض مجتمعة كيف تجمع Innodisk بين عناصر منظومتها الكاملة للذكاء الاصطناعي الطرفي ذات الطبقات الخمس، بما يساعد العملاء على نشر الذكاء الاصطناعي بأمان وموثوقية وعلى نطاق واسع في البيئات المؤسسية والصناعية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2995630/Press_Photo__Innodisk_Showcases_Its_Five_Layer_Edge_AI_Ecosystem_at_COMPUTEX_2026.jpg