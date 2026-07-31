Innodisk تطلق وحدة ذاكرة DDR5 عالية السرعة بسرعة 12800 MT/s من طراز MRDIMM لدعم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي

تايبيه, 31 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تُطلق Innodisk، وهي مزوّد عالمي رائد لحلول الذكاء الاصطناعي، وحدة ذاكرة DDR5 12800 MT/s من طراز MRDIMM لدعم النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتطبيقات الروبوتات. بمعدل نقل بيانات رائد في القطاع يبلغ 12800 MT/s، توفر وحدة الذاكرة المتقدمة هذه كفاءة استثنائية في استغلال النطاق الترددي وقابلية عالية للتوسع، لتلبية متطلبات المعالجة المتزايدة للابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تجاوز جدار الذاكرة ببنية متقدمة

Innodisk introduces the DDR5 12800 MT/s MRDIMM to support the rapid growth of generative AI, large language models (LLMs), and robotics applications.

كشف التعقيد المتزايد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء (HPC) عن قصور معماريات الذاكرة التقليدية، وهي المشكلة التي يُشار إليها غالباً باسم «جدار الذاكرة»، أي اختناق لا يواكب فيه النطاق الترددي للذاكرة سرعات المعالجة، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة. تتغلب وحدة ذاكرة DDR5 12800 MT/s من طراز MRDIMM على هذا التحدي بفضل بنيتها المبتكرة التي تضم مشغّل ساعة التسجيل متعدد الإرسال (MRCD) ومخزن البيانات متعدد الإرسال (MDB). تتيح هذه البنية الرائدة الوصول المتزامن إلى رتبتين من الذاكرة، فتزيد النطاق الترددي بنسبة 60% مقارنةً بوحدات RDIMM التقليدية من نوع DDR5 بسرعة 8000 MT/s، مما يحسّن بصورة ملحوظة سرعات نقل البيانات وكفاءة الحوسبة. تخفف هذه الوحدة العبء عن وحدة التحكم بالذاكرة وتخفض زمن الاستجابة، مما يعزز تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي ويُحسّن أداء النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتطبيقات الأتمتة الروبوتية.

مهيّأة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي ولأعباء العمل كثيفة البيانات

تتطلب أعباء عمل الذكاء الاصطناعي حلول ذاكرة أسرع وأكثر كفاءة. تزيل وحدة ذاكرة DDR5 12800 MT/s من طراز MRDIMM اختناقات الذاكرة، بما يضمن ألا يحدّ بطء الوصول إلى الذاكرة من سرعات وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU). تحسن بنيتها عالية السرعة معالجة البيانات القائمة على الرموز، مما يعزز كفاءة الحوسبة لنماذج الذكاء الاصطناعي من دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة على الأجهزة.

تصميم موثوق وقابل للتوسع وموفر للطاقة

صُممت وحدة ذاكرة DDR5 12800 MT/s من طراز MRDIMM للتكامل السلس، وهي متوافقة تماماً مع فتحات DDR5 القياسية لوحدات RDIMM، مما يجعل ترقية الأنظمة سهلة. يتضمن تصميمها المدمج والمتين تقنيات MDB وMRCD وeFuse وTVS لضمان نقل مستقر للبيانات والحماية من ارتفاعات الجهد المفاجئة. فضلاً عن ذلك، يقلل تصميمها الموفر للطاقة من استهلاك الطاقة ويدعم أهداف الاستدامة لمراكز البيانات الحديثة.

ستتوفر وحدة ذاكرة DDR5 12800 من طراز MRDIMM في الربع الرابع من عام 2026، بسعات تتراوح بين 32GB و128GB لتلبية متطلبات التطبيقات المتنوعة.

من خلال هذا الابتكار الأحدث، تواصل Innodisk الارتقاء بأداء الذاكرة وتزوّد قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء بالسرعة والكفاءة والموثوقية اللازمة للحوسبة من الجيل التالي.

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