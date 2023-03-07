أعلنت شركة Savlon Swasth India عن ساشين تيندولكار كأول سفير في العالم لإلهام المليارات على غسل اليدين

نيودلهي

7 مارس/آذار 2023

/PRNewswire/ -- في خطوة فريدة من نوعها، كشفت Savlon Swasth India Mission عن أول "سفير لليدين" في العالم مع أحد أعظم لاعبي الكريكيت في كل العصور، ساشين تيندولكار. تم تبجيله عالميًا لمساهمته الهائلة في عالم لعبة الكريكيت، لقد ألهم ساشين الموهوب الأجيال بالعديد من الإنجازات في تاريخ لعبة الكريكيت. الآن، في سابقة أخرى، يمد يديه الثمينتين لقضية خاصة - كسفير لليدين لإلهام المليارات ليغسلوا اليدين بالشكل المناسب.

Savlon Swasth India announces Sachin Tendulkar as the World's First 'Hand Ambassador' to inspire billions to wash hands Savlon Swasth India announces Sachin Tendulkar as the World's First 'Hand Ambassador' to inspire billions to wash hands

كانت مهمة Savlon Swasth India التابعة لِـITC في الطليعة، حيث بذرت التغيير السلوكي نحو نظافة اليدين من خلال التجارب والمبادرات المبتكرة. تشكل العدوى التي يمكن الوقاية منها عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على بلدنا، وغسل اليدين بانتظام هو أحد أبسط الطرق وأكثرها فعالية لوقف انتشار الأمراض. مع ساشين تيندولكار بصفته أول سفير على الإطلاق، تذهب Savlon Swasth India Mission إلى أبعد من ذلك في رحلتها لتطوير ثقافة نظافة اليدين من أجل أمة أكثر صحة.

تتميز الحملة، التي تصورها Ogilvy India، بسلسلة من الأفلام التي تتخذ طريقًا غير متوقع من خلال إبراز يد ساشين تيندولكار باعتباره بطل الرواية الرئيسي - توجيه انتباه الجميع إلى أهمية نظافة اليدين وتذكير الناس بأسلوبه الفريد، لتذكر غسل أيديهم.

رابط الفيلم - https://youtu.be/mpbZpjaNPgE

قال سمير ساتباثي، الرئيس التنفيذي لقسم منتجات العناية الشخصية، ITC Limited: "إن غسل اليدين بالصابون أو بغسول اليدين هو جزء مهم من النظافة اليومية، مما يساعدنا في الحفاظ على الصحة العامة. هذا يحتاج إلى تركيز مستمر ومشاركة لبناء عادة صحية للأطفال على وجه الخصوص والمجتمع ككل. كانت Savlon Swasth India Mission في طليعة تمكين هذا التغيير السلوكي في نظافة اليدين. نحن سعداء للغاية لتواجد ساشين معنا في هذه المهمة والذي كان هو نفسه مدافعًا قويًا عن هذه الممارسة بصفته "سفير اليد" لبعثة Savlon Swasth India ".

وتعليقًا على الشراكة، قال أسطورة لعبة الكريكيت الشهيرة، ساشين تيندولكار: "تلعب نظافة اليدين دورًا مهمًا في بناء أمة أكثر صحة. لقد كانت قضية انخرطت فيها منذ عدة سنوات. عندما قدم فريق Savlon Swasth India Mission طريقة فريدة وممتعة لنشر الوعي حول هذا الموضوع الجاد، كنت متحمسًا لفكرة مد يدي، بالمعنى الحرفي للكلمة، لهذه المبادرة. لقد كان من دواعي سروري العمل في هذه الحملة. معًا كفريق واحد، نأمل جميعًا في أن تؤدي هذه الأفلام الجذابة إلى تغيير السلوك وتعزيز نظافة اليدين المسؤولة".

نبدة عن Savlon Swasth India Mission :

غطى برنامج Savlon Swasth India Mission من قبل ITC، منذ إنشائه في عام 2016، 25000 مدرسة، ووصل إلى أكثر من 8 ملايين طفل من خلال التوعية المبتكرة. حقق البرنامج الجاري نجاحًا ملموسًا في غرس عادات نظافة اليدين لدى أطفال المدارس الابتدائية. مع الابتكار في التصميم والاتصال في جوهرها، أطلقت Savlon Swasth India Mission مبادرات مختلفة على مر السنين مثل Savlon Healthy Hands Chalk Sticks وSavlon ID Guard والحملة الأخيرة #NoHandUnwashed لتثقيف وتشجيع عادات النظافة الجيدة.

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=mpbZpjaNPgE

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2016336/Sachin_Tendulkar_Hand_Ambassador_Savlon.jpg

Savlon Swasth India Mission SOURCE