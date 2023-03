Savlon Swasth India anuncia Sachin Tendulkar como o primeiro "embaixador das mãos" do mundo para inspirar bilhões a lavar as mãos

NOVA DELI, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em uma ação única, a Savlon Swasth India Mission revelou o primeiro "embaixador das mãos" do mundo com um dos maiores jogadores de críquete de todos os tempos, Sachin Tendulkar. Globalmente reverenciado por sua imensa contribuição para o mundo do críquete, o Master Blaster inspirou gerações com os muitos pioneiros na história do críquete. Agora, em mais uma estreia, ele empresta suas mãos inestimáveis para uma causa especial – como embaixador das mãos para inspirar bilhões a praticar a lavagem correta das mãos.

Savlon Swasth India announces Sachin Tendulkar as the World's First 'Hand Ambassador' to inspire billions to wash hands Savlon Swasth India announces Sachin Tendulkar as the World's First 'Hand Ambassador' to inspire billions to wash hands

A Savlon Swasth India Mission da ITC está na vanguarda, gerando mudanças comportamentais em relação à higiene das mãos por meio de experiências e iniciativas inovadoras. Infecções evitáveis criam um enorme fardo econômico em nosso país e a lavagem regular das mãos é uma das maneiras mais simples e eficazes de impedir a propagação de doenças. Com Sachin Tendulkar como o primeiro embaixador das mãos, a Savlon Swasth India Mission vai ainda mais longe em sua jornada para desenvolver a cultura da higiene das mãos para uma nação mais saudável.

Idealizada pela Ogilvy India, a campanha apresenta uma série de filmes que seguem um caminho inesperado ao apresentar a mão de Sachin Tendulkar como protagonista principal - trazendo a importância da higiene das mãos para todos e lembrando as pessoas em seu estilo inimitável, de se lembrarem de lavar as mãos.

Link do filme – https://youtu.be/mpbZpjaNPgE

Sameer Satpathy, diretor executivo da divisão de negócios de produtos para cuidados pessoais da ITC Limited, disse "Lavar as mãos com sabonete ou lavar as mãos é uma parte fundamental da higiene diária, que nos ajuda a manter a saúde em geral. Isso precisa de ênfase e engajamento contínuos para desenvolver um hábito saudável para as crianças em particular e para a sociedade em geral. A Savlon Swasth India Mission está na vanguarda para permitir essa mudança comportamental na higiene das mãos. Estamos muito felizes em ter Sachin a bordo, que tem sido um forte defensor dessa prática como o "embaixador das mãos" da Savlon Swasth India Mission".

Ao comentar sobre a parceria, a icônica lenda do críquete, Sachin Tendulkar, disse: "A higiene das mãos tem um papel importante a desempenhar na construção de uma nação mais saudável. É uma causa com a qual estou envolvido há vários anos. Quando a equipe da Savlon Swasth India Mission apresentou uma forma única e divertida de divulgar a conscientização sobre esse assunto sério, fiquei entusiasmado com a ideia de emprestar minhas mãos, literalmente, a esta iniciativa. Foi um prazer trabalhar nesta campanha. Juntos como uma equipe, todos nós esperamos que esses filmes envolventes impulsionem mudanças comportamentais e promovam a higiene responsável das mãos".

Sobre a Savlon Swasth India Mission:

O programa Savlon Swasth India Mission da ITC, desde seu início em 2016, abrangeu 25.000 escolas, alcançando mais de 8 milhões de crianças com sua abordagem inovadora. O programa em andamento tem proporcionado um sucesso mensurável em fixar hábitos de higiene das mãos em crianças do ensino fundamental. Com inovação em design e comunicação na sua essência, a Savlon Swasth India Mission começou várias iniciativas ao longo dos anos como a Savlon Healthy Hands Chalk Sticks, o Savlon ID Guard e a recente campanha #NoHandUnwashed para educar e incentivar bons hábitos de higiene.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=mpbZpjaNPgE

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2016336/Sachin_Tendulkar_Hand_Ambassador_Savlon.jpg

FONTE Savlon Swasth India Mission

SOURCE Savlon Swasth India Mission