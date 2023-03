Savlon Swasth India présente Sachin Tendulkar, premier « ambassadeur des mains » au monde, pour inciter des milliards de personnes à se laver les mains

NEW DELHI, 7 mars 2023 /PRNewswire/ -- Dans une démarche innovante, la mission Savlon Swasth India a présenté le premier « ambassadeur des mains » au monde, Sachin Tendulkar, l'un des plus grands joueurs de cricket de tous les temps. Mondialement reconnu pour son importante contribution au monde du cricket, celui que l'on surnomme le Master Blaster a fait rêver des générations entières avec ses nombreuses innovations dans l'histoire du cricket. Aujourd'hui, dans le cadre d'une nouvelle innovation, il met ses mains inestimables au service d'une cause particulière, en tant qu'ambassadeur des mains, pour inciter des milliards de personnes à se laver correctement les mains.

La mission Savlon Swasth India d'ITC a été à l'avant-garde et a permis de faire évoluer les comportements en matière d'hygiène des mains grâce à des expériences et des initiatives innovantes. Les infections évitables représentent un énorme fardeau économique pour notre pays et se laver régulièrement les mains est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'arrêter la propagation des maladies. En choisissant Sachin Tendulkar comme tout premier ambassadeur des mains, la mission Savlon Swasth India progresse encore dans sa démarche visant à encourager la culture de l'hygiène des mains pour rendre la nation plus saine.

Imaginée par Ogilvy India, cette campagne présente une série de films à la tournure inattendue, dont le protagoniste est la main de Sachin Tendulkar, qui souligne l'importance de l'hygiène des mains et rappelle à chacun, dans son style si particulier, de ne pas oublier de se laver les mains.

Sameer Satpathy, directeur général de la division des produits de soins personnels d'ITC Limited, a déclaré : « Se laver les mains avec du savon est un élément essentiel de l'hygiène quotidienne, qui nous aide à rester en bonne santé. Il est nécessaire de le souligner et de s'engager en permanence afin de faire prendre une habitude saine aux enfants en particulier et à la société en général. La mission Savlon Swasth India a joué un rôle de premier plan pour favoriser ce changement de comportement en matière d'hygiène des mains. Nous sommes très heureux de collaborer avec Sachin, qui a lui-même été un fervent défenseur de cette pratique en tant qu'« ambassadeur des mains » pour la mission Savlon Swasth India. »

À propos de ce partenariat, Sachin Tendulkar, légende du cricket, a commenté : « L'hygiène des mains a un rôle important dans le développement d'une nation plus saine. C'est une cause qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Lorsque l'équipe de la mission Savlon Swasth India a proposé une façon unique et amusante de sensibiliser les gens à ce sujet sérieux, j'ai été séduit par l'idée de donner un coup de main, littéralement, à cette initiative. Ce fut un plaisir de travailler sur cette campagne. Ensemble, en tant qu'équipe, nous espérons tous que ces films attrayants entraîneront un changement de comportement et encourageront une hygiène des mains responsable. »

À propos de la mission Savlon Swasth India :

Depuis sa création en 2016, la mission Savlon Swasth India d'ITC a bénéficié à 25 000 écoles, touchant ainsi plus de 8 millions d'enfants grâce à son approche innovante. Le programme, toujours en cours, a permis d'aider à inculquer l'habitude du lavage des mains aux enfants d'écoles primaires. En plaçant l'innovation dans le design et la communication au cœur de ses préoccupations, la mission Savlon Swasth India a lancé diverses initiatives au fil des ans, comme les craies Savlon Healthy Hands, Savlon ID Guard et la récente campagne #NoHandUnwashed pour sensibiliser et inciter aux bonnes habitudes d'hygiène.

SOURCE Savlon Swasth India Mission