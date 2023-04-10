تعلن شركة Seegene عن نيتها مشاركة تقنيات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة Syndromic Testing للمساهمة في الحد من الأوبئة في المستقبل

· توطين تقنيات فحص التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة التي طرحتها شركة Seegene مع شركاء عالميين للاستجابة المتنوعة والاستباقية لمتطلبات الرعاية الصحية المحلية المتنامية.

· تشكيل شبكة عالمية تعاونية لتطوير وتسريع عملية تطوير وتجويد فحوصات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة، وذلك لأجل مجابهة التحديات التي يواجها تطبيق فحص التشخيص الجزيئي.

· اختبارات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة بأسعار في متناول الجميع ومتاحة للعموم من خلال النظام الموحد One System الذي تقترحه شركة Seegene.

· يعدّ الإعلان عن أول اتفاقية شراكة عالمية للنظام الموحد One System مع شركة التشخيص الإسرائيلية الرائدة، Hylabs، في 22 مارس/ آذار قفزة نوعية في رحلة تطوير فحوصات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة.

سيول، كوريا الجنوبية،10 أبريل / نيسان 2023 /PRNewswire/-- أعلنت شركة Seegene Inc KQ096530))، وهي شركة كورية جنوبية رائدة تقدم حلاً كاملاً للتشخيص الجزيئي ، بدء مشاركة تقنيات فحص التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة في جميع أنحاء العالم. ترمي شركة Seegene إلى تشجيع شراكتها مع الشركات ذات السمعة الوطنية في كل بلد لتطوير وتصنيع اختبارات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة المتخصصة على المستوى المحلي من خلال تيسير الوصول إلى التقنيات الخاصة والمعرفة التي راكمتها شركة Seegene. ستمكن هذه المجهودات الشركات الشريكة من معالجة تفشي الأمراض المحتملة بفعالية و كذا من منع الأوبئة المستقبلية.

تهدف شبكة Seegene التعاونية إلى تحقيق أقصى ما يمكن من تطوّر في استخدام التشخيص الجزيئي. عموما، يتم تطوير عدد قليل فقط من اختبارات الأعراض المتلازمة كل عام. من خلال تبنيها نموذج الابتكار المفتوح، تدعو شركة Seegene الشركات الرائدة في كل بلد للانخراط في هذه الشبكة وتطوير مئات، بل وحتى آلاف من الاختبارات سنويًا وذلك للاستجابة لطلبات الأسواق المحلية والعالمية. إن إنشاء مجتمع دولي مستدام سيحفز تطوير تطبيقات جديدة ومبتكرة لتكنولوجيات التشخيص الجزيئي في جميع أنحاء العالم.

أحدثت شركة Seegene طفرة جديدة من خلال النظام الموحد 'One System'، والذي سيحقق هدف لا مركزية الاختبار المعملي مع اتاحته بسعر في متاول الجميع. صرّح الدكتور جونغ يون تشون، الرئيس التنفيذي لشركة Seegene قائلا أنّ "التحدي الرئيسي في التشخيص الجزيئي يكمن في عدد الأدوات المختبرية المختلفة المطلوبة من مختلف الشركات المصنعة للقيام بالاختبارات." "نعتقد أن دمج جميع اختبارات التشخيص الجزيئي في نظام واحد One System سيحدث ثورة."

في 22 مارس/آذار 2023، وقّعت شركة Seegene أول اتفاقية شراكة عالمية ذات للنظام موحّد One System مع شركة التشخيص الرائدة في إسرائيل، Hy Laboratories Ltd (Hylabs). تلتزم شركة Seegene بمشاركة تقنيات فحص التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة مع Hylabs لتلبية الاحتياجات المحلية، كما تتطلع إلى إشراك المجتمع العلمي الإسرائيلي في هذه الشراكة العالمية. قال دورون كوهين، رئيس Hylabs: "ستعزّز هذه الاتفاقية خمسة عقود من ريادة Hylab في تشخيص الجزيئات والأحياء الدقيقة." "سيزيد هذا المسعى من التعاون المكثف للشركتين على مدار 15 عامًا كفاعلين في واجهة تمكين التكنولوجيا الطبية في الصحة العامة."

يمثل توقيع هذه الاتفاقية انطلاقة استباقية تسعى من خلالها Seegene إلى البحث عن شركاء آخرين للانضمام إلى هذه الشبكة العالمية التي ستستفيد من تقنيات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة، بما في ذلك النظام الموحّد One System، لتعزيز جودة حياة ورفاهية الناس في جميع أنحاء العالم.

لدى شركةSeegene عشرون عامًا من الخبرة البحثية المتخصصة حول تقنيات فحص التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة، والتي برزت بشكل جليّ خلال جائحة COVID-19 عندما أجرت الشّركة أكثر من 340 مليون اختبار COVID-19 في أكثر من 100 دولة حول العالم. تكمن السمة الأساسية في قدرتها على اختبار 14 مسببًا للأمراض في اختبار واحد وكذا تمكينها من توفير معلومات كمية عن ملف العدوى لتحديد الارتباط بشدة المرض.

يرجى من البلدان أو الشركات المهتمة بالوصول إلى تقنيات وتجارب اختبارات التشخيص الجزيئي للأعراض المتلازمة لشركة Seegene، الاتصال [email protected].

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Seegene Inc. SOURCE