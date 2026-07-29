تقترح سيجين نهجًا شاملًا لاختبارات عدوى الجهاز التناسلي من خلال دراسة المليون السريرية العالمية (GMCS)

أظهر تحليل STAgora™ لنحو 60,000 نتيجة اختبار جُمعت على مدى 42 شهرًا أن مسببات العدوى المنقولة جنسيًا رُصدت في 82% من الحالات الإيجابية لفيروس الورم الحليمي البشري

تدعم النتائج القيمة المحتملة لنهج شامل للاختبارات يوفر معلومات عن فيروس الورم الحليمي البشري ومسببات العدوى المنقولة جنسيًا

تعتزم سيجين التحقق من الفائدة السريرية للاختبارات الشاملة لفيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا من خلال دراسة المليون السريرية العالمية، وإرساء قاعدة من الأدلة العلمية لمعايير عالمية جديدة لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل

سيول، كوريا الجنوبية, 29 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة سيجين، وهي شركة عالمية متخصصة في التشخيص الجزيئي، عن نهج شامل لاختبارات عدوى الجهاز التناسلي (RTIs) يعتمد على تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للمُتلازمات، وذلك من خلال الكشف المتزامن عن العدوى المنقولة جنسيًا (STIs) وفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

STAgora™ Report

يأتي الإعلان عقب إطلاق سيجين دراسة المليون السريرية العالمية (GMCS) في 8 يوليو. تهدف المبادرة إلى توليد أدلة علمية لمعيار عالمي جديد لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل، من خلال تجميع بيانات سريرية مستمدة من واقع الممارسة لدى مؤسسات الرعاية الصحية حول العالم، وتقييم الفائدة السريرية لاستراتيجيات الاختبارات التشخيصية الخاصة بكل مرض.

يُعترف على نطاق واسع بأن فيروس الورم الحليمي البشري هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم، وترتبط بعض الأنماط الجينية عالية الخطورة، ولا سيما HPV-16 وHPV-18، ارتباطًا وثيقًا بتطور المرض. نظرًا إلى أن استراتيجيات التحري والمتابعة قد تختلف بحسب النمط الجيني المكتشف لفيروس الورم الحليمي البشري، فإن تحديد النمط الجيني، إلى جانب الكشف عن وجود الفيروس، يوفر معلومات سريرية مهمة لتدبير حالات المرضى.

تنجم العدوى المنقولة جنسيًا عن طائفة متنوعة من مسببات الأمراض، منها Chlamydia trachomatis وNeisseria .gonorrhoeae قد تترافق هذه العدوى مع طيف واسع من الأعراض، منها الإفرازات غير الطبيعية، وعُسر التبوّل، وألم الأعضاء التناسلية أو الحكة فيها، وعُسر الجماع، وألم أسفل البطن، والقرحات التناسلية، والحويصلات أو الثآليل، والعقم. نظرًا إلى أن مسببات أمراض مختلفة كثيرًا ما تُحدث أعراضًا سريرية متشابهة، فقد يصعب تحديد مُسبّب المرض بالاعتماد على الأعراض وحدها. كما تشيع العدوى عديمة الأعراض، وقد تسهم في انتقال العدوى من دون رصد.

أشارت دراسات حديثة إلى احتمال وجود ارتباط بين العدوى المنقولة جنسيًا واختلال التوازن الميكروبي المهبلي من جهة، والتغيرات في البيئة الالتهابية والمناعية والميكروبية الموضعية في عنق الرحم من جهة أخرى، بما قد يؤثر في اكتساب العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري أو استمرارها أو زوالها. تؤكد هذه الأدلة المتنامية أهمية تفسير نتائج فيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا ضمن السياق السريري الأوسع، بما يشمل العمر والأعراض والتاريخ الجنسي ومخاطر التعرض وخطة الحمل والسوابق المرضية للعدوى والكائن الحي المحدد الذي جرى رصده. توفر هذه النتائج مجتمعةً أساسًا علميًا لمواصلة تقييم نهج شامل لاختبارات فيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا، يقيّم مخاطر الفيروس إلى جانب ما يتزامن معه من العدوى المنقولة جنسيًا وعدوى الجهاز التناسلي.

استخدمت الشركة STAgora™، وهي منصة سيجين لتحليل بيانات الاختبارات في الوقت الفعلي وإجراء التحليلات الإحصائية، في تحليل داخلي لنحو 60,000 نتيجة لاختبارات متزامنة للكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا، سُجلت على مدى 42 شهرًا. أظهر التحليل أن مسببات العدوى المنقولة جنسيًا رُصدت في 82% من الحالات الإيجابية لفيروس الورم الحليمي البشري، في حين رُصد فيروس الورم الحليمي البشري في 46% من الحالات الإيجابية للعدوى المنقولة جنسيًا. كما رُصد فيروس الورم الحليمي البشري ومسببات العدوى المنقولة جنسيًا بالتزامن في 71% من الحالات الإيجابية التي حددتها الاختبارات الشاملة لفيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا.

تُظهر هذه النتائج إمكانية إجراء اختبارات العدوى المنقولة جنسيًا بالتزامن مع تحري فيروس الورم الحليمي البشري. قد تشمل التطبيقات الواعدة الكشف عن حالات العدوى المنقولة جنسيًا عديمة الأعراض، وتقييم العدوى المصاحبة لدى الأشخاص الذين جاءت نتائج فحصهم إيجابية لفيروس الورم الحليمي البشري، ودعم تقييمات الصحة الإنجابية عند التخطيط للحمل أو تقييم العقم.

تعتزم سيجين، من خلال GMCS، مواصلة تجميع الأدلة السريرية بشأن الاختبارات الشاملة لفيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا، وإجراء تقييم إحصائي لفائدتها السريرية وقابليتها للتطبيق باستخدام STAgora™.

ستعرض الشركة أيضًا أهمية نهجها الشامل لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل وتوجهه المستقبلي خلال فعالية رابطة التشخيص والطب المخبري (ADLM 2026)، المقرر عقدها من 28 يوليو إلى 30 يوليو في أنهايم، كاليفورنيا.

المصطلحات والمراجع

RTI (عدوى الجهاز التناسلي)

فئة مرضية تشمل حالات عدوى الجهاز التناسلي، بما فيها العدوى المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري والعدوى المنقولة جنسيًا (STIs).

المواد المستهدفة بالتحليل في اختبار العدوى المنقولة جنسيًا (STI)

Chlamydia trachomatis (CT), ‎Neisseria gonorrhoeae (NG)‎, Mycoplasma genitalium (MG)‎, Trichomonas vaginalis (TV)‎, Mycoplasma hominis (MH)‎, Ureaplasma urealyticum (UU)‎, Ureaplasma parvum (UP)‎, ‫فيروس الهربس البسيط من النوع 1 (HSV-1), فيروس الهربس البسيط من النوع 2 (HSV-2), Treponema pallidum (TP)‎, Gardnerella vaginalis (GV)‎, Candida albicans (CA)

مراجع مختارة

Brusselaers N, et al. Am J Obstet Gynecol. 2019.

Koster BD, et al. Nature Communications. 2022.

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نبذة عن سيجين

سيجين شركة عالمية متخصصة في التشخيص الجزيئي، تتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في البحث والتطوير وتصنيع تقنيات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) اللحظي للمُتلازمات. تشتهر الشركة على نطاق واسع بتقنيتها الخاصة لتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) متعدد الأهداف، التي تتيح الكشف المتزامن عن مسببات أمراض متعددة في اختبار واحد.

من السمات الأساسية لتقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) اللحظي للمُتلازمات لدى سيجين قدرتها على الكشف في أنبوب واحد عما يصل إلى 14 مسببًا مرضيًا تُحدث علامات وأعراضًا متشابهة، مع توفير معلومات كمية لدعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر كفاءة.

برهنت سيجين على قدراتها التقنية خلال جائحة كوفيد-19، حين زوّدت أكثر من 100 دولة حول العالم بما يزيد على 340 مليون اختبار لكوفيد-19.

استنادًا إلى خبرتها في التشخيص الجزيئي، توسّع سيجين نطاق عملها إلى ما يتجاوز التشخيص القائم على الاختبارات، لتطوير منظومة تشخيصية متكاملة. تعمل الشركة على تطوير تقنيات جديدة، تشمل STAgora™، وهي منصة لتحليل بيانات التشخيص في الوقت الفعلي، وCURECA™، وهو نظام مؤتمت بالكامل لتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) صُمم لتبسيط سير عمل الاختبارات الجزيئية بالكامل.

من خلال مبادرة مشاركة التكنولوجيا وشراكاتها العالمية، تسعى سيجين إلى توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات التشخيص الجزيئي وتعزيز الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية.

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