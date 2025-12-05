شركة Seegene تؤسس فرعًا تابعًا لها في فرنسا لتوسيع حضورها في أوروبا

- فرنسا تصبح ثامن فرع مبيعات خارجي لـ Seegene وثالث فرع في أوروبا بعد إيطاليا وألمانيا

- تُصنَّف فرنسا كثاني أكبر سوق للتشخيص الجزيئي في أوروبا، مدفوعةً بالطلب في مجالات العدوى المنقولة جنسيًا واختبارات الجهاز الهضمي، والكشف عن الفيروسات التنفسية.

- من المتوقع أن يُسرّع الفرع الجديد من وتيرة اعتماد حلول Seegene قيد التطوير، ™CURECA و™STAgora، في أوروبا

سيول، كوريا الجنوبية، 5 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Seegene, Inc، الرائدة عالميًا في مجال التشخيص الجزيئي (MDx)، اليوم عن تأسيس فرع جديد لها في فرنسا لتعزيز حضورها الأوروبي ودعم توسع مبيعاتها العالمية.

وستعمل الشركة الفرعية الجديدة على تعزيز المشاركة المحلية مع العملاء والشركاء من خلال الدعم الفني المعزز وتطوير السوق والتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال الرعاية الصحية.

وفقًا لشركة أبحاث السوق العالمية .Grand View Research, Inc، يُقدَّر حجم سوق التشخيص الجزيئي (MDx) في فرنسا بنحو 600 مليون يورو، أي ما يمثل حوالي 15 في المائة من إجمالي السوق الأوروبية. وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد ألمانيا بحصة 19 في المائة. يتركز الطلب في فرنسا بشكلٍ خاص على الاختبارات التشخيصية للأمراض المنقولة جنسيًا (STIs) والتهابات وعدوى الجهاز الهضمي (GI) والتهابات الجهاز التنفسي. وتهدف شركة Seegene، من خلال شركتها التابعة، إلى توسيع مبيعات هذه الخطوط الإنتاجية مع تقديم مجموعة أوسع تشمل سرطان عنق الرحم وفئات التشخيص المتعددة الأخرى.

قال Daniel Shin، نائب الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي المبيعات والتسويق العالمي في Seegene: "في السوق الفرنسية، الذي ينقسم بين القطاعين الخاص والعام، تُعدُّ القدرة على تقديم منتجات مبتكرة بسرعة وتلبية احتياجات المختبرات من حيث الكفاءة عاملاً رئيسيًا في تحقيق التنافسية". "ستمكّن الشركة الفرعية لـ Seegene من فهم أفضل لقطاع الرعاية الصحية الفرنسي، وتعزيز خدمات العملاء المحليين، وتسريع نمو أعمال الشركة في مجال التشخيص المخبري من خلال خبرة محلية متخصصة".

توفر الشركة الفرعية أيضًا قاعدة إستراتيجية لإطلاق حلَّي Seegene قيد التطوير في أوروبا، وهما: ™CURECA، وهو نظام لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) آلي بالكامل ودون تدخل بشري، و™STAgora، وهو منصة لتحليلات بيانات التشخيص بشكلٍ فوري وتقديم رؤىً تنبؤية.

بانضمام فرنسا، يرتفع عدد فروع Seegene الخارجية للمبيعات إلى ثمانية، مما يكمل شبكة التوزيع العالمية التي تضم 90 مُوزِّعًا في 94 دولة.

حتى النصف الأول من عام 2025، شكّلت المبيعات الخارجية حوالي 93 في المائة من إجمالي إيرادات Seegene، حيث مثلت أوروبا وحدها 63 في المائة منها. وما تزال المنطقة محركًا أساسيًا لنمو الشركة ضمن خارطة طريق التوسع العالمي.

بيان إخلاء المسؤولية

™CURECA و™STAgora هما قيد التطوير وليسا متاحين للاستخدام التشخيصي.

نبذة عن شركة Seegene

لدى Seegene أكثر من ‏25 عامًا من الخبرة المُكرسة في مجال البحث والتطوير، والتصنيع، والأعمال المتعلقة بتقنيات اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الفوري بناءً على تشخيص المتلازمات. تم تسليط الضوء على هذه الخبرة بشكلٍ خاص خلال جائحة COVID-19 عندما قدمت Seegene أكثر من 340 مليون اختبار COVID-19 لأكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم. الميزة الأساسية لتقنية Seegene لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الفوري بناءً على تشخيص المتلازمات هي القدرة على الكشف في وقت واحد عن 14 مسببًا مرضيًا تُسبب أعراضًا وعلامات متشابهة، وذلك في أنبوب واحد مع توفير معلومات كمية.

تفضل بزيارة: Seegene.com وتابعنا على linkedin.com/company/seegene-inc

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2838609/logo_Logo.jpg