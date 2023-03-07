تايبيه، 7 مارس 2023 /PRNewswire/ -- شركة Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495)، المزودة للتخزين المؤسسي الرائد في الصناعة، أصدرت اليوم خدمة محدثة عالية الإتاحة (HA) لتكملة حلول التخزين الموحدة EonStor GS الخاصة به. تدعم خدمة HA المحدثة كلًا من التخزين على مستوى الكتلة وعلى مستوى الملف لتعزيز إمكانات التشغيل المستمر، مما يجعلها مثالية لأنظمة تخزين البيانات المهمة للمؤسسات.

EonStor GS هو نظام تخزين موحد مع وحدات تحكم مزدوجة متكررة مُصممة للشركات لمواجهة نقطة العطل المفردة. باستخدام خدمة HA مع نظامي تخزين EonStor GS في مواقع منفصلة، تتم مزامنة البيانات المكتوبة على كلا نظامي التخزين. في حالة توقف أحد الأنظمة عن تقديم الخدمة بسبب ظروف غير متوقعة، سيتولى نظام التخزين الآخر على الفور، مع نقل غير مرئي للمستخدمين. هذا يضمن الخدمة المستمرة وعدم فقدان البيانات.

خدمة HA على مستوى الكتلة على EonStor GS توفر فوائد كبيرة لقاعدة البيانات وتطبيقات المحاكاة الافتراضية. خاصة بالنسبة للصناعات مثل الصناعاتللقطاعات الطبية والمالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والقطاع العام وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة، يمكن لجميعها الاستفادة من البنية التحتية النشطة دائمًا لضمان استمرارية الخدمة. فهي تساعد على تجنب الأضرار التي لحقت بالسمعة وخسائر الإيرادات الناجمة عن التوقف المؤقت للخدمات.

كما توفر خدمة HA على مستوى الملف المضافة حديثًا خدمة مستمرة وخسارة بيانات صفرية. تهدف إلى استيعاب المشاركة الحديثة لملفات الشركات بين الفريق المتعاون مع وصول متعدد للمستخدمين. عندما يتعذر الوصول إلى ملف، سيتوقف العمل ويؤثر سلبًا على الإنتاجية الإجمالية. يمكن لخدمة HA على مستوى الملف تقليل المخاطر المذكورة أعلاه من خلال ضمان توفر البيانات.

تكرس"Infortrend طاقاتها مكرسة لتزويد الشركات بحلول تخزين موثوقة. يمكن لخدمة HA المحدثة حديثًا زيادة توفر البيانات بشكل كبير لتحقيق هدف زمن استرداد قريب من الصفر (RTO) وهدف نقطة استرجاع صفري (RPO)،" هذا ما قاله Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend.

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نبذة عن شركة Infortrend

شركة (TWSE: 2495) Infortrend هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة : www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

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