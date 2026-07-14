Infortrend توسع محفظة حوسبة الحافة لدعم تطوير أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والحافة

تايبيه, 14 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إنفورترند تكنولوجي إنك" (Infortrend® Technology, Inc.) (المدرجة في بورصة تايوان بالرمز TWSE: 2495)، المزود الرائد لحلول الذكاء الاصطناعي والتخزين للمؤسسات، عن توسيع نطاق محفظة حوسبة الحافة الخاصة بها. تم تصميم المحفظة المحدثة، المهيكلة في فئات حلول متميزة ، لتلبية متطلبات أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للحافة من العقدة الفردية إلى عمليات النشر المجمعة ذات المرونة العالية.

Infortrend expands its edge computing portfolio to support evolving AI and edge workloads, showcasing bare metal hardware and turnkey solutions including Standalone Edge, HA Edge, and Advanced Edge configurations

نظرًا لأن المنظمات تقوم بشكل متزايد بمعالجة البيانات عند نقطة الإنشاء ، أصبحت البنية التحتية القادرة على التعامل مع استدلال الذكاء الاصطناعي للحافة والتشغيل الافتراضي والتطبيقات المعبأة في حاويات ضرورة تشغيلية. ومع ذلك ، تختلف عمليات نشر الحافة بشكل كبير في الحجم ومتطلبات الأداء وموارد تكنولوجيا المعلومات. لتلبية هذه الاحتياجات المتنوعة ، تقدم "إنفورترند" محفظة حوسبة حافة شاملة تشمل الأجهزة والحلول الجاهزة للاستخدام المتكاملة بالكامل ، المصممة لدعم مجموعة واسعة من البيئات التشغيلية.

محفظة حوسبة الحافة

أجهزة الخوادم المادية المخصصة

أجهزة الحافة : خادم مخصص مصمم لبيئات الحافة ، مصمم للمنظمات التي تفضل تشغيل كومة البرمجيات المخصصة الخاصة بها.

حلول الذكاء الاصطناعي للحافة الجاهزة للاستخدام

بما أنه قد تم تكوين هذه الحلول مسبقًا مع نظام التشغيل والبرامج لتشغيل التطبيقات التقليدية والمعبأة في حاويات، وهي جاهزة لعمليات النشر السريع الجاهز ، كل منها مصممة خصيصًا لمتطلبات الحجم والتوافر المختلفة.

الحافة المستقلة : حل ذو عقدة واحدة يناسب بشكل مثالي المواقع البعيدة بدون موظفي تكنولوجيا المعلومات المخصصين ، حيث يوفر الحوسبة من فئة المؤسسات في نظام مضغوط مع الحد الأدنى من الإعداد وأعباء التشغيل.

حافة التوفر العالي : حل متكرر ذو توافر عالي ذو عقدتين تم تصميمه لتحقيق أقصى قدر من التشغيل. إنه يضمن استمرار أعباء عمل الحافة في التشغيل بسلاسة في حالة فشل العقد، ما يجعله مثاليًا للمواقع الحرجة من الناحية التشغيلية حيث لا يكون التوقف عن العمل خيارًا.

الحافة المتقدمة : مجموعة قابلة للتطوير من 3 إلى 5 عقد تتضمن التبديل التلقائي في حالة الأعطال وتوسيع نطاق الموارد الديناميكية ، وتوفير الحوسبة عالية الأداء اللازمة لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي للحافة على نطاق واسع.

ويدعم نماذج النشر هذه سلسلتان من الأجهزة المصممة خصيصًا التي توفر أساس الحوسبة لكل حل:

KS 3000U — مجهزة بمعالج AMD EPYC™ 8004 فردي وما يصل إلى اثنين من وحدات المعالجة الرسومية، وقد تم تحسين هذه السلسلة للبيئات محدودة المساحة.

KS 5000U — مدعومة بمعالجين مزدوجين من نوع Intel ® Xeon ® أو AMD EPYC™ 9004/9005 مع ما يصل إلى 320 نواة لوحدات المعالجة المركزية ودعم ما يصل إلى أربعة وحدات معالجة رسومية، ما يوفر الأداء المطلوب لأعباء العمل المكثفة للحوسبة الأكثر تطلبًا.

قال "فرانك لي"، المدير الأول لتخطيط المنتجات في "إنفورترند تكنولوجي": "إن معالجة البيانات في الحافة تزيل التأخير وتقلل من الاعتماد على السحابة ، لكن المواقع المختلفة لديها متطلبات مختلفة للغاية من حيث وقت التشغيل ومستوى النطاق. لقد قمنا بتوسيع محفظتنا لمعالجة ذلك بشكل مباشر حتى تتمكن المؤسسات من نشر البنية التحتية المناسبة لطابعها التشغيلي الدقيق".

نبذة عن Infortrend

تعمل شركة "إنفورترند" (المدرجة في بورصة تايوان بالرمز TWSE: 2495) على تطوير حلول التخزين وتصنيعها منذ عام 1993. وبفضل تركيزها القوي على التصميم والاختبار والتصنيع داخليًا، توفّر حلول التخزين من "إنفورترند" الأداء وقابلية التوسع وفق أحدث المعايير، إلى جانب خدمات بيانات سهلة الاستخدام، ودعم شخصي لما بعد البيع، وقيمة لا تضاهى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.infortrend.com

تُعد Infortrend® وEonStor® علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أما العلامات التجارية الأخرى فهي مملوكة لأصحابها المعنيين.

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