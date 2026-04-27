إدراج Infortrend ضمن قائمة Storage 100 من CRN ضمن أبرز 50 مورّدًا للتخزين المعرّف بالبرمجيات لعام 2026

تايبيه، 27 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- شركة Infortrend Technology, Inc. (TWSE:2495)، وهي مزوّد رائد في التخزين المؤسسي وحلول الذكاء الاصطناعي، أعلنت اليوم إدراجها ضمن قائمة CRN Storage 100 لعام 2026، وحصولها على مكانة ضمن أبرز 50 مورّدًا للتخزين المعرّف بالبرمجيات.

تُعدّ CRN، وهي علامة إعلامية تابعة لـ The Channel Company، مصدرًا موثوقًا لأخبار وتحليلات قنوات تقنية المعلومات، وتقدّم تغطية موضوعية تساعد مزوّدي الحلول على الحفاظ على ميزة تنافسية لعملائهم. في إطار قائمة Storage 100 لعام 2026 من CRN، تسلّط فئة «أبرز 50 مورّدًا للتخزين المعرّف بالبرمجيات» الضوء على الشركات التي تضيف الإمكانات البرمجية والخدمات والاتصال السحابي إلى تقنيات التخزين الحديثة. يعكس إدراج Infortrend ضمن هذه الفئة مواصلتها الابتكار في التخزين المؤسسي، بما يدعم المؤسسات في إدارة أعباء العمل كثيفة البيانات.

تتمتع Infortrend Technology بخبرة تتجاوز 30 عامًا في تخزين البيانات المؤسسي، وقد نشرت أكثر من 1,000,000 نظام مُركّب على الرفوف ومزوّد بالتكرار حول العالم. تدعم محفظتها، التي تشمل التخزين الموحّد EonStor GS، والتخزين المتوازي للملفات GSx، وتخزين شبكات المناطق التخزينية (SAN) من فئة DS، والتخزين المتصل بالشبكة (NAS) المتوسّع أفقيًا من فئة CS، وKS للسحابة المؤسسية وحوسبة الحافة، طيفًا واسعًا من حالات الاستخدام عبر قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، وأمن المدن الذكية، والبيع بالتجزئة الذكي، والتصنيع الذكي. من خلال دمج الإمكانات البرمجية المتقدمة مع منصات عتادية موثوقة، تمكّن Infortrend المؤسسات من تحقيق أداء عالٍ، وتحسين استغلال موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU)، وضمان التوافر العالي. ستُعرض هذه الابتكارات الأحدث والعروض التوضيحية الحية في .Computex 2026

وقال Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend Technology: «نفخر باختيار CRN لنا ضمن أبرز 50 مورّدًا للتخزين المعرّف بالبرمجيات لعام 2026. ويعكس هذا التكريم تركيزنا المستمر على العمل عن كثب مع شركاء القنوات لدينا لتقديم حلول تخزين سهلة النشر والإدارة، ومتوافقة مع متطلبات العملاء المتطورة في مجالي أعباء العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وبيئات البيانات الحديثة».



نبذة عن Infortrend

تعمل (TWSE:2495) Infortrend على تطوير حلول التخزين وتصنيعها منذ عام 1993. وبفضل تركيزها القوي على التصميم والاختبار والتصنيع داخليًا، توفّر حلول التخزين من Infortrend الأداء وقابلية التوسع وفق أحدث المعايير، إلى جانب خدمات بيانات سهلة الاستخدام، ودعم شخصي لما بعد البيع، وقيمة لا تضاهى.

تُعد ®Infortrend و ®EonStor علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أما العلامات التجارية الأخرى فهي مملوكة لأصحابها المعنيين.