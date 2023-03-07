تصنيف Huasun كشركة مصنعة للوحدة الكهروضوئية من المستوى 1 من قبل BNEF

شوانتشنغ، الصين, 7 مارس / آذار 2023 /PRNewswire/ -- تم تصنيف Huasun Energy ، (المشار إليها بِـ("Huasun"، وهي الشركة المصنعة للوحدات الكهروضوئية من الدرجة الأولى، في قائمة مصنعي الوحدات الكهروضوئية من المستوى 1 من قبل BloombergNEF (المعروفة والمشار إليها بِـ"BNEF") للربع الأول من عام 2023.

BNEF هي شركة رائدة عالميًا في مجال البحث في اتجاهات الطاقة الخضراء، ويُنظر عمومًا إلى تصنيفها ربع السنوي لمصنعي الوحدات الكهروضوئية العالمية على أنها المعيار الذهبي في صناعة تصنيع الألواح. تقوم BNEF بالحكم على عوامل مثل ضمان جودة المنتج والقابلية المصرفية، يعكس تصنيف المستوى 1 اعتراف الصناعة بمصداقية العلامة التجارية على نطاق عالمي. من وقت تقديم الطلب للإدراج في القائمة، حققت Huasun تصنيفًا من المستوى 1 في وقت قياسي لمصنع متخصص في تقنية التداخل المتغاير (HJT).

تنقسم مستويات BNEF لمصنعي الوحدات الكهروضوئية العالمية إلى ثلاث، ويتميز المستوى 1 بأكثر المعايير صرامة التي يجب الوفاء بها من أجل التصنيف. للتأهل كشركة مصنعة للوحدات الكهروضوئية من المستوى 1، يجب على الشركات إثبات أنها تنتج الوحدات الكهروضوئية ذات علامات تجارية مملوكة ذاتيًا لستة مشاريع مختلفة، والحصول على تمويل لا رجوع فيه من ستة بنوك تجارية مختلفة.

قال ماثيو جين، المدير العام لمركز المبيعات والتسويق في Huasun: "يعتبر تصنيف المستوى 1 بمثابة التحقق المستقل من أداء Huasun كشريك تجاري نظرًا لأنه يصنف مصنعي الوحدات الكهروضوئية على القابلية المصرفية أو الاستقرار المالي".

تمتلك Huasun الآن سعة 2.7 جيجاواط من الخلايا الشمسية بتقنية التداخل المتغاير (HJT) عالية الكفاءة و 2.7 جيجاواط من الوحدات على التوالي وقد سلمت أكثر من 1 جيجاواط من منتجات HJT إلى ما يقرب من 30 دولة حول العالم، لتحتل المرتبة الأولى كأكبر مصنع لتقنية التداخل المتغاير (HJT) في العالم. إن إدراجها كشركة مصنعة للوحدات الكهروضوئية من المستوى 1 يزيد من سمعة Huasun وتأثيرها في السوق العالمية ويسهل خطوات أكثر ثباتًا في طموحها للتوسع العالمي.

نبذة عن Huasun Energy

Huasun Energy هي مؤسسة ابتكار تكنولوجي متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع على نطاق واسع لخلايا ووحدات شمسية متغايرة عالية الكفاءة من الفئة N. بالاعتماد على سعة 2.7 جيجاوات من الخلايا الشمسية والوحدة على التوالي، تم تصنيف Huasun الآن كأكبر مصنع لتقنية التداخل المتغاير (HJT) في العالم. مع أكثر من 1 جيجاوات من منتجات تقنية التداخل المتغاير (HJT) التي تم تسليمها إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة، تلتزم Huasun بتزويد العملاء بأكثر حلول الطاقة النظيفة فعالية ذات أداء أفضل وعوائد أفضل.

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Anhui Huasun Energy Co., Ltd SOURCE