Huasun classé parmi les fabricants de modules PV de niveau 1 par BNEF

XUANCHENG, Chine, 6 mars 2023 /PRNewswire/ -- Huasun Energy, (« Huasun »), fabricant de modules photovoltaïques (PV) de premier ordre, a été classé dans la liste des fabricants de modules PV de niveau 1 par BloombergNEF (BNEF) pour le premier trimestre 2023.

BNEF est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de recherches sur les tendances en matière d'énergie durable, et son classement trimestriel des fabricants mondiaux de modules PV est généralement considéré comme la référence dans le secteur de la fabrication de panneaux. Évalué sur la base de facteurs tels que l'assurance de la qualité des produits et la bancabilité, le classement de niveau 1 atteste de la confiance du secteur dans la crédibilité de la marque à l'échelle mondiale. Depuis sa candidature jusqu'à sa nomination sur la liste, Huasun a atteint un classement de niveau 1 en un temps record pour un fabricant spécialisé dans la technologie de l'hétérojonction (HJT).

Le classement des fabricants mondiaux de modules photovoltaïques établi par BNEF est composé de trois niveaux, le niveau 1 étant celui qui exige les critères les plus stricts. Pour se qualifier en tant que fabricant de modules PV de niveau 1, les entreprises doivent prouver qu'elles produisent des modules PV de marque propre pour six projets différents, et obtenir un financement sans recours de six banques commerciales différentes.

« Cette classification de niveau 1 représente une reconnaissance indépendante des performances de Huasun en tant que partenaire commercial, car elle évalue les fabricants de modules PV en fonction de leur bancabilité ou de leur stabilité financière », a déclaré Matthew Jin, directeur général du centre de ventes et de marketing de Huasun.

Huasun possède aujourd'hui une capacité de 2,7 GW de cellules solaires HJT à haut rendement et une capacité de 2,7 GW de modules respectivement, et a livré plus de 1 GW de produits HJT à près de 30 pays dans le monde, ce qui en fait le plus grand fabricant de HJT au monde. Son classement en tant que fabricant de modules photovoltaïques de niveau 1 renforce la réputation et l'influence de la société sur le marché international et lui permet de franchir des étapes supplémentaires dans son projet d'expansion mondiale.

À propos de Huasun Energy

Huasun Energy est une entreprise d'innovation technologique spécialisée dans la recherche et le développement ainsi que dans la fabrication à grande échelle de cellules et de modules solaires à hétérojonction en silicium de type N à très haut rendement. Grâce à sa capacité de 2,7 GW de cellules et de modules solaires, Huasun est aujourd'hui le plus grand fabricant de HJT au monde. Ayant livré plus de 1 GW de produits HJT dans plus de 30 pays et régions, Huasun s'engage à fournir à ses clients les solutions d'énergie propre les plus efficaces, plus performantes et plus rentables.

