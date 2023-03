Huasun é classificado como fabricante de módulos fotovoltaicos de nível 1 da BNEF

XUANCHENG, China, 6 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Huasun Energy ("Huasun"), um fabricante de módulos fotovoltaicos (PV) de primeira classe, foi nomeado na lista dos fabricantes de módulos fotovoltaicos de nível 1 pela BloombergNEF (BNEF) para a primeiro trimestre de 2023.

A BNEF é uma provedora líder mundial de pesquisas sobre tendências de energia verde, e seu direcionamento trimestral para fabricantes globais de módulos fotovoltaicos é geralmente considerado o padrão ouro no setor de fabricação de painéis. Julgado por fatores como garantia de qualidade de produto e credibilidade, uma classificação de nível 1 reflete o reconhecimento do setor pela credibilidade da marca em escala global. Desde o momento da aplicação até ser nomeado na lista, Huasun alcançou uma classificação Tier 1 em tempo recorde para um fabricante especializado em tecnologia de heterojunção (HJT).

O nivelamento da BNEF para fabricantes globais de módulos fotovoltaicos é dividido em três camadas, e o nível 1 tem os critérios mais rigorosos a serem atendidos para ser selecionado. Para se qualificar como fabricante de módulos fotovoltaicos de nível 1, as empresas devem provar que produzem módulos fotovoltaicos de marca autônoma para seis projetos diferentes e obter financiamento sem recurso de seis bancos comerciais diferentes.

"A designação de nível 1 serve como validação independente do desempenho do Huasun como parceiro de negócios, uma vez que classifica os fabricantes de módulos fotovoltaicos em termos de credibilidade ou estabilidade financeira", disse Matthew Jin, Gerente Geral do Centro de Vendas e Marketing do Huasun.

O Huasun agora possui 2,7 GW de capacidade de células solares HJT de alta eficiência e 2,7 GW de capacidade de módulos, respectivamente, e forneceu mais de 1 GW de produtos HJT para quase 30 países ao redor do mundo, classificando-se como o maior fabricante de HJT do mundo. Ser listado como fabricante de módulos fotovoltaicos Tier1 eleva ainda mais a reputação e a influência do Huasun no mercado global e facilita passos mais firmes em sua ambiciosa expansão global.

Sobre o Huasun Energy

O Huasun Energy é uma empresa de inovação tecnológica especializada em P&D e fabricação em larga escala de células e módulos solares de heterojunção de silício tipo N de eficiência ultra-alta. Baseando-se em sua capacidade de 2,7 GW de célula solar e módulo, respectivamente, o Huasun é agora classificado como o maior fabricante de HJT do mundo. Com mais de 1 GW de produtos HJT entregues em mais de 30 países e regiões, o Huasun está empenhado em fornecer aos clientes as soluções de energia limpa mais eficazes de maior desempenho e melhores retornos.

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2015304/image_1.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2015305/image_2.jpg

FONTE Anhui Huasun Energy Co., Ltd

SOURCE Anhui Huasun Energy Co., Ltd