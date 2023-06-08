تقدم LambdaTest ميزة تحليل فشل الاختبار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في منصة تنسيق الاختبار الذكية HyperExecute

مع هذه الميزة، يمكن للعملاء ضمان تطوير البرمجيات ذات جودة أعلى، وخفض الوقت للتسويق، وتعزيز رضا العملاء

نويدا، الهند وسان فرانسيسكو

8 يونيو / حزيران 2023

/PRNewswire/ -- LambdaTest وهي منصة سحابية ذكية وموحدة لتنفيذ اختبارات المؤسسات، أدخلت ميزة تحليل فشل الاختبار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في منصة HyperExecute، وهي منصة ذكية لتنفيذ الاختبارات والتنسيق. هذه الميزة الجديدة ستمكّن الشركات الرقمية من تبسيط عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها للحالات التي فشلت في الاختبار بنقرة واحدة.

مع الميزة الجديدة، لن يضطر مستخدمو HyperExecute بعد الآن إلى إجراء تحليل سجل الاختبار اليدوي الذي يستغرق وقتًا طويلًا ومرهقًا. ستقوم المنصة بتصنيف الأخطاء، مما يتيح التعرف السريع على أنواع الفشل، وبالتالي توفير الوقت وزيادة سرعة ردود فعل المطورين.

بعد تحديد نوع الفشل، ستقدم LambdaTest نهجًا منظمًا لمعالجته من خلال تدابير تصحيحية دقيقة أو علاجات موصى بها. هذا النهج المستهدف يمكّن المستخدمين من القيام بحل أسرع للفشل من خلال القضاء على الخطوات اليدوية غير الضرورية وتحسين الكفاءة بدلًا من ذلك.

"مع إدخال تحليل فشل الاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فإننا نخفض بشكل كبير الوقت اللازم لتحليل السبب الجذري (RCA). هدفنا العام هو تعزيز إنتاجية فرق الاختبار من خلال رفع كفاءة وفعالية عملية ضمان الجودة. مع هذه الميزة، يمكن لفرق التطوير الآن تركيز جهودها على تنفيذ حلول دقيقة. هذا تحول أساسي من منصة تنفيذ اختبار حادة إلى مساعد طيار اختبار مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المطورين وفرق ضمان الجودة في كل مرحلة من مراحل التحقق من الجودة. إن التخفيض الناتج في وقت التحول يسهل إصلاح الأخطاء بشكل أسرع، وتطوير برامج عالية الجودة، وتقليل الوقت اللازم للتسويق، وتعزيز رضا العملاء النهائيين " هذا ما قاله Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest.

كما أضافت LambdaTest ميزات جديدة إلى منصة تحليلات ذكاء الاختبار لتمكين المستخدمين من تعزيز التحكم في سجلات أوامر السيلينيوم. تتضمن الميزات الرئيسية التعرف السريع على المشكلات وحالات الاستجابة بمرور الوقت وتحليل استخدام نقطة النهاية وتحديد أولويات إصلاح الأخطاء.

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة: https://www.lambdatest.com/test-intelligence/failure-analysis

نبذة عن LambdaTest

LambdaTest عبارة عن منصة سحابية موحدة لتنفيذ الاختبارات المؤسسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير من خلال تنفيذ الاختبارات بشكل أسرع، مما يضمن الإصدارات عالية الجودة والتحول الرقمي السريع. أكثر من 10000 عميل، وأكثر من مليوني مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لاحتياجات الاختبار الخاصة بهم.

· وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 3000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل مختلفة.

· ويساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lambdatest.com أو اتصل بمكتب LambdaTest: [email protected]

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