154.4 ميجا واط وحدات Astronergy من النوع n لهيكلة أكبر مصنع للطاقة الكهروضوئية في أوروبا TOPCon

هانغتشو، الصين، 7 مارس/آذار 2023 /PRNewswire/ -- تم تسليم إجمالي 154.4 ميجا واط من وحدات ASTRO N5 TOPCon PV إلى ألمانيا، لتجسيد أكبر مصنع للطاقة الكهروضوئية TOPCon في أوروبا في دولين (براندنبورغ).

نظرًا لكونها رائدة في الإنتاج الضخم لوحدات TOPCon PV من النوع n ، فقد اكتسبت سلسلة ASTRO N الكثير من الاهتمام في جميع أنحاء العالم بعد توقيع المشروع الأول بقدرة 355 ميجاوات في أستراليا. يعتبر مصنع دولين للطاقة الكهروضوئية خطوة أخرى إلى الأمام لتقديم تقنية TOPCon من النوع n إلى السوق العالمية، بدعم من سلسلة ASTRO N5 من شركة Astronergy.

Key visual of ASTRO N series n-type TOPCon PV modules.

بتمويل من مجموعة CEE وبتطوير من Antlike Solar، ستبيع محطة دولين الكهروضوئية الطاقة على أساس PPA وتهدف إلى تحمل جزء من مسؤوليات استقرار المناخ وخفض معدل الطاقة بالإضافة إلى استقلالية الطاقة. يعد مشروع دولين للطاقة الكهروضوئية حاليًا أحد أكبر حدائق الكهروضوئية ذات المساحات المفتوحة في ألمانيا.

بعد توصيل الشبكة في وقت لاحق في عام 2023، ستقوم المحطة الكهروضوئية بتزويد أكثر من 150.000 ميجاوات ساعة من الكهرباء الخضراء سنويًا.

قال ديتليف شرايبر، الرئيس التنفيذي لمجموعة CEE: "إن حديقة الطاقة الشمسية الجديدة في دولين تثير الإعجاب بإنتاج اسمي يبلغ 154.4 ميجاوات وفي نفس الوقت توضح إمكانات الطاقات المتجددة كمكون مركزي في تحول الطاقة."

وأضاف تيمو فرانز، رئيس مشروع أعمال أوروبا في Astronergy، أن CEE ملتزمة بشدة بتقديم الطاقة الخضراء في جميع أنحاء أوروبا. يسعدنا تزويدهم بوحدات TOPCon PV الجديدة عالية الكفاءة من النوع n لتنفيذ مشروعهم بالإضافة إلى ثقتهم في الجودة والشراكة.

نبذة عن Astronergy

تعتبر Astronergy التابعة لمجموعة CHINT، مؤسسة تصنيع ذكية تركز على الوحدات الكهروضوئية. تأسست شركة Astronergy في عام 2006، وهي واحدة من أوائل الشركات الخاصة التي تطأ قدمها في مجال الكهروضوئية، وتنتشر آثار أعمالها في أكثر من 140 دولة ومنطقة في العالم.

تلتزم Astronergy بأن تكون المورد الأكثر تنافسية للوحدات الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم مع مهمتها المتمثلة في إنشاء عالم مستدام وخالٍ من الكربون باستخدام الطاقة الشمسية. مع التركيز على البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لخلايا السيليكون الكهروضوئية البلورية عالية الكفاءة والوحدات الكهروضوئية، أطلقت Astronergy باستمرار وحدات عالية الكفاءة من سلسلة ASTRO. تتيح تقنية الرقاقات كبيرة الحجم إمكانية تطبيق جميع وحدات سلسلة ASTRO ثنائية الوجه وأحادية الوجه بشكل مثالي في جميع السيناريوهات مثل محطات الطاقة على نطاق المرافق والأنظمة الكهروضوئية التجارية والصناعية والأنظمة الكهروضوئية السكنية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2015350/Key_visual_ASTRO_N_series_n_type_TOPCon_PV_modules.jpg

Astronergy SOURCE