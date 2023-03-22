723 واط - وحدة Huasun Himalaya G12-132 تحقق رقما قياسيًا جديدًا آخر في وحدة الطاقة

شوانشنغ، الصين، 22 مارس 2023 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة، تم اعتماد وحدات HJT عالية الكفاءة من سلسلة Huasun Himalaya G12-132 من قبل TÜV SÜD، وهي منظمة اختبار موثوقة في العالم، وقد حققت وحدات HJT عالية الكفاءة من سلسلة Huasun Himalaya G12-132 رقمًا قياسيًا آخر للطاقة في الوحدة يبلغ 723.97 واط، مع أقصى كفاءة تحويل تبلغ 23.30%. وهو إنجاز مهم آخر بعد أن وصلت طاقة وحدة Himalaya إلى 715 واط في يناير من هذا العام.

وحدات HJT من سلاسل Himalaya G12-132 مصنوعة من 210 ملليمتر من الخلايا الشمسية HJT التي تتبنى تقنية بلورات صغيرة أحادية الجانب للجمع بين تصميم SMBB، والتي تحافظ على تحسين كفاءة الخلية. أثناء إنتاج الوحدة، يتم تغليف وحدات سلسلة Himalaya G12-132 بواسطة PIB وتكاملها مع فيلم تحويل الضوء، والتي يمكن أن تزيد من مقاومة الماء وضيق الهواء للوحدات بالإضافة إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالخلايا الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية وتحسين امتصاصها، بحيث يمكن للوحدات تحقيق أداء أعلى كفاءة وأكثر استقرارًا.

وكحساب، فإن توليد الطاقة السنوي لوحدات Himalaya G12-132 أعلى بنسبة 6% إلى 8% على الأقل من الأنواع الأخرى من الوحدات الكبيرة الحجم، والتي يمكن أن تقلل من LCOE بشكل فعال وتحقق عوائد استثمارية أعلى *.

كانت وحدة Himalaya G12-132 هي الرائجة التي أطلقتها Huasun في منتصف عام 2022، والمصممة خصيصًا لمحطات الطاقة الكهربائية. حتى الآن، تم تسليم هذه الوحدات وتركيبها في بلدان ومناطق مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مشروع زراعي بقدرة 50 ميجاوات في مقاطعة شاندونغ، وهي أكبر محطة طاقة HJT في الصين حتى الآن.

من 710 واط في يونيو 2022، إلى 715 واط في يناير 2023، وإلى 723.97 واط حتى الآن، تحتفظ Huasun بكسر الأرقام القياسية الجديدة لطاقة الاخراج للوحدة التي أنشأتها بنفسها. في المستقبل، تهدف Huasun إلى أن تصبح "Himalaya" في صناعة الطاقة الشمسية التي تعتمد على منتجات HJT عالية الكفاءة مع انخفاض LCOE، لقيادة الابتكار الصناعي وتسريع تحويل هيكل الطاقة.

*شروط الحساب: تم تركيبها في مقاطعة هاينان في الصين ومقارنتها بوحدات PERC.

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Huasun Energy SOURCE