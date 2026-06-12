حلّت شركة Huasun في المرتبة الثانية عشرة ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل شركات التكنولوجيا الخضراء في العالم لعام 2026، مسجّلةً قفزة لافتة بلغت 22 مركزًا، وذلك بفضل تفوقها في تقنية HJT

شوانتشنغ، الصين، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Huasun Energy، وهي شركة عالمية رائدة في تقنيات الطاقة الشمسية ذات الوصلة غير المتجانسة (HJT)، أنه تم تصنيفها في المرتبة الثانية عشرة ضمن قائمة مجلة TIME لأفضل شركات التكنولوجيا الخضراء في العالم لعام 2026 — وذلك في تصنيف مشترك بين مجلة TIME وشركة Statista. منذ ظهورها لأول مرة في القائمة عام 2025 في المرتبة 34، نجحت شركة Huasun في الصعود 22 مركزًا خلال عام واحد فقط، محققةً بذلك أعلى تصنيف بين الشركات الصينية المُدرجة في القائمة.

يُقيّم هذا التصنيف أكثر من 8,300 شركة حول العالم، حيث يتم اختيار أفضل 250 شركة من أكثر شركات التكنولوجيا الخضراء تأثيرًا، وذلك استنادًا إلى تقييم كمي شامل يعتمد على الأثر البيئي، والقوة المالية، والابتكار.

إيمانٌ تُوِّج بالنجاح

قال الدكتور Xiaohua (Jimmy) Xu، رئيس مجلس إدارة شركة Huasun Energy: "يمثل هذا التكريم أفضل تأكيد على التزام Huasun بتقنية HJT منذ تأسيسها". "لقد اخترنا هذا المسار ليس لأنه كان سهلاً، بل لأننا كنا نؤمن بأنه يمثل مستقبل الطاقة الشمسية. على مدار السنوات، قمنا ببناء قدرات بحث وتطوير عميقة، ووسّعنا محفظة براءات الاختراع لدينا، وحوّلنا كل إنجاز تقني إلى منتجات تحظى بثقة العملاء حول العالم".

اليوم، تتصدر وحدات Huasun المعتمدة على تقنية HJT قطاع الصناعة من حيث كفاءة الخلايا في الإنتاج الكمي، وموثوقية الألواح، وإنتاج الطاقة على مدى العمر التشغيلي، وهي مزايا تم بناؤها عبر سنوات من تطوير هندسة العمليات وتراكم خبرات الملكية الفكرية. إلى جانب منتجات الجيل الحالي، كانت Huasun رائدة في إنشاء خط تجريبي بقدرة 100 ميجاواط للخلايا الترادفية من نوع HJT-perovskite، مما وضع أساسًا مبكرًا لمسار صناعي نحو الجيل القادم من كفاءة الخلايا الكهروضوئية. كما تعمل الشركة على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية المعتمدة على HJT بدرجة تصلح للاستخدام في الفضاء، إلى جانب استكشاف دمج الطاقة الشمسية مع بنية تحتية للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي — بما يرسّخ مكانة تقنية HJT كأحد الأسس الحيوية للطاقة، سواء على الأرض أو في التطبيقات المستقبلية عالية الطلب.

انتشار عالمي قائم على الثقة في التكنولوجيا

خلال أقل من ست سنوات، نجحت Huasun في شحن أكثر من 16 جيجاواط من وحدات HJT إلى مشاريع تمتد عبر أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم. إن الجمع بين ارتفاع معامل التوليد ثنائي الوجه، وانخفاض معامل التأثر بالحرارة، والبصمة الكربونية المنخفضة في تقنية HJT، قد عزّز ثقة مطوري المشاريع، ومقاولي الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، ومستثمري قطاع الطاقة حول العالم.

نبذة عن Huasun Energy

تأسست شركة Huasun Energy في يوليو 2020، وهي رائدة عالميًا في تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية بتقنية HJT، وقد شحنت أكثر من 16 جيجاواط إلى أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم. منذ تأسيسها، التزمت Huasun بمسار تكنولوجي واحد، وتتمثل رسالتها في جعل الطاقة النظيفة متاحة للجميع على نطاق عالمي، من خلال الابتكار المستمر في تقنيات HJT، والخلايا الترادفية، وتقنيات الطاقة الشمسية من الجيل القادم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.huasunsolar.com