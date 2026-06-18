شركة Huasun Energy تكشف عن سلسلة وحدات الطاقة الكهروضوئية Himalaya PLUS بتقنية الوصلة غير المتجانسة (HJT) خلال معرض Intersolar Europe 2026

شوانتشنغ، الصين, 18 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- ستشارك شركة Huasun Energy، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة الشمسية القائمة على السيليكون من النوع n بتقنية الوصلة غير المتجانسة ((HJT، في معرض Intersolar Europe 2026، الذي سيُقام خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو في مركز Messe München بألمانيا. في الجناح A2.550، ستطرح الشركة للمرة الأولى في السوق الأوروبية سلسلة وحدات Himalaya PLUS، إلى جانب مجموعة من الوحدات المتخصصة المصممة لتلبية سيناريوهات استخدام متنوعة.

وحدات Himalaya PLUS: قدرة عالية مع أمان مُعزّز

تجمع وحدة Himalaya PLUS بقدرة 760 واط بين عدة تحسينات في التصميم، تشمل استخدام رقائق سيليكون فائقة الحجم، وتصميم التباعد السلبي للخلايا، إلى جانب تطوير مواد وتقنيات التغليف. بفضل نسبة المساحة النشطة التي تبلغ 95.8%، يمكن أن تصل قدرة الوحدة إلى 760 واط.

إلى جانب ذلك، تم تصميم سلسلة Himalaya PLUS لتحقيق أداء كهربائي متفوق ومستويات أمان أعلى للنظام. تدعم السلسلة العمل بجهد نظام يصل إلى 2000 فولت، ما يتيح مرونة أكبر في التصميم ويساهم في خفض تكاليف مكونات النظام (BOS) في التركيبات عالية الجهد. كما تم تطوير البنية الكهربائية للوحدات لتلبية متطلبات الموثوقية في المشاريع واسعة النطاق، حيث يُعد الحفاظ على استقرار الأداء على المدى الطويل عنصرًا أساسيًا.

حلول طاقة شمسية موزعة لمجموعة متنوعة من الاستخدامات

إلى جانب سلسلة Himalaya PLUS، ستعرض شركة Huasun Energy مجموعة من الوحدات المصممة خصيصًا لتطبيقات الطاقة الشمسية الموزعة والتطبيقات الشمسية المدمجة في المباني، وتشمل:

وحدة مضادة للوهج — تم تطويرها لتقليل انعكاس الضوء، ما يجعلها مناسبة للتركيبات في البيئات الحضرية، وبالقرب من ممرات النقل، والمناطق المحيطة بالمطارات، أو أي مواقع تتطلب الامتثال لمعايير بصرية صارمة.

وحدة Kunlun للتركيب العمودي — مُحسّنة للتركيبات باتجاه الشرق الغربي أو المثبتة على الواجهات، ما يوفر مرونة أكبر في التركيب لمشاريع أسوار المجتمعات السكنية، والأسطح التجارية، والمشاريع الزراعية الشمسية.

الوحدة الملونة — صُممت للاندماج بسلاسة مع المباني، وخاصة في التطبيقات التي تركز على التصميم الجمالي، مع تحقيق توازن بين الجمال والاستدامة.

قال الدكتور Jimmy Xu، رئيس مجلس إدارة Huasun Energy: "تُعد أوروبا السوق الأكثر نضجًا للطاقة الشمسية في العالم، وما تزال تمثل أولويتنا الإستراتيجية العليا". "بصفتنا روادًا في تكنولوجيا الوصلة غير المتجانسة (HJT) ومزودًا متخصصًا لحلول الطاقة الشمسية، فإننا ملتزمون بشدة بتوسيع حضورنا في أوروبا من خلال تقديم ليس فقط منتجات، بل أيضًا حلول مصممة خصيصًا لتلبية مختلف سيناريوهات الاستخدام. ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الأوروبيين لدفع مسيرة التحول في قطاع الطاقة معًا".

نبذة عن Huasun Energy

تأسست شركة Anhui Huasun Energy Co., Ltd. (Huasun Energy) في يوليو 2020، وهي أكبر شركة مصنّعة لمنتجات الطاقة الشمسية بتقنية الوصلة غير المتجانسة (HJT) في العالم، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 20 جيجاواط. قامت الشركة بشحن أكثر من 16 جيجاواط من وحدات الوصلة غير المتجانسة (HJT) إلى عملاء في أكثر من 80 دولة ومنطقة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.huasunsolar.com.